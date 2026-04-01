Азербайджанский Зуванд - горная пустыня над облаками: зачем ехать, что посмотреть?

Юг Азербайджана — это только влажные джунгли Гиркана и чайные плантации Ленкорани. Стоит миновать густые леса Лерика и перевалить через хребет, как пейзаж меняется до неузнаваемости: вместо туманных чащ открывается суровая, залитая солнцем высокогорная котловина, которую часто называют азербайджанским Тибетом.

Климатический парадокс

Зуванд — место, где природа идет наперекор логике. Находящийся всего в часе езды от субтропиков регион представляет собой высокогорную полупустыню. Здесь нет высоких деревьев, зато есть бескрайние каменистые плато, поросшие редкими травами и колючими кустарниками. Летом здесь пахнет чабрецом и разогретой на солнце землей, а зимой дуют ледяные ветры, превращая край в суровую снежную пустыню.

Ботанический детектив

Для ученых Зуванд — живая лаборатория. Здесь сохранились растения, которые не встретишь больше нигде в мире. Главная гордость этого места — зуванда мейера, изящное растение, в честь которого назван целый род в ботанике. Весной, в короткий период цветения, сухие склоны превращаются в пестрый ковер, привлекая редких бабочек и фотографов-натуралистов.

Земля тех, кто не спешит уходить

Зуванд - часть Лерикского района, официально признанного мировым центром долголетия. Местные жители уверены: секрет их бодрости в разреженном горном воздухе, кристальной воде из источников и простом укладе жизни. Именно в этих краях жил знаменитый Ширали Муслимов, чей возраст, по легенде, превысил 160 лет.

Что посмотреть путешественнику?

Пейзажи на границе миров : Виды на Талышские горы и иранское плато здесь просто космические. Это идеальное место для тех, кто ищет тишины и «марсианских» декораций.

: Виды на Талышские горы и иранское плато здесь просто космические. Это идеальное место для тех, кто ищет тишины и «марсианских» декораций. Древние камни: В селах Зуванда можно встретить старинные кладбища с каменными изваяниями овнов — немыми свидетелями кочевых культур прошлого.

Пир Бобогил: Окутанный легендами мавзолей XVI века, который до сих пор является важным местом паломничества.

Зуванд и окрестности Лерика — край, где древние доисламские верования тесно переплелись с суфийскими традициями. Святилища (пиры) здесь — не просто религиозные объекты, а центры силы, расположенные в самых живописных и труднодоступных точках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главные святыни региона, которые стоит посетить

Мавзолей Бабагил (Пир Бобогил)

Это самое значимое святилище Зуванда, датируемое XVI веком. Оно находится в одноименном селе и посвящено святому шейху.

Чем интересно : Архитектура мавзолея выполнена из местного камня и органично вписана в горный ландшафт. Внутри царит атмосфера абсолютного спокойствия.

: Архитектура мавзолея выполнена из местного камня и органично вписана в горный ландшафт. Внутри царит атмосфера абсолютного спокойствия. Особенность: Паломники верят, что молитва здесь помогает в исцелении болезней. Вокруг мавзолея расположено древнее кладбище, где сохранились уникальные надгробия.

Мавзолей Джабира (Пир Джабир)

Находится по дороге из Лерика в сторону Зуванда. Считается, что здесь покоится один из сподвижников или родственников имамов.

Чем интересно: Святилище расположено на возвышенности, откуда открывается панорамный вид на ущелья. Местные жители часто приходят сюда для совершения обрядов жертвоприношения (курбан).

Гробница Ходжа Сейида

Расположена в высокогорном селе Ханагях. Это место связано с суфийским орденом «Сефевие».

Чем интересно: Ханагях переводится как «обитель» или «монастырь». Раньше здесь находился целый комплекс, где странствующие дервиши могли найти приют и духовное наставничество.

Каменные изваяния овнов и святые камни

Фигуры овнов: На старых кладбищах каменные бараны считаются символом мужества и оберегами. Люди часто привязывают лоскутки ткани к ближайшим деревьям или кустам у таких могил, загадывая желания.

Святые источники: Почти в каждом селе Зуванда есть свой «булаг» (родник), вода которого считается целебной. Часто такие источники называют именами святых.

Пир Халифа Гийас

Находится в лесистой зоне на подступах к Зувандскому плато. Это место почитается как обитель отшельника. К нему ведут узкие тропы, и посещение этого пира часто превращается в небольшое паломническое восхождение.

Что важно знать туристу?

При посещении пиров рекомендуется соблюдать тишину и скромность в одежде. Многие святилища находятся под открытым небом или в небольших сельских постройках, которые всегда открыты для путников.

Совет для поездки

Зуванд — это территория для ценителей дикого туризма. Здесь нет пятизвездочных отелей, но есть искреннее гостеприимство местных жителей и возможность увидеть Азербайджан с совершенно неожиданной стороны. Лучшее время для посещения — май и июнь, когда степь цветет, а жара еще не успела выжечь краски.