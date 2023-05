© Фото: https://vk.com/eurovisionaz

В преддверии открытия в Ливерпуле 67-го международного песенного конкурса "Евровидение" вспоминаем о том, как азербайджанские исполнители участвовали в нем в разные годы, и как Баку принимал конкурс в 2012 году. В нынешнем году Азербайджан на "Евровидении" представляет дуэт TuralTuranX.

Сегодня вечером в Ливерпуле состоится первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение". Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал на Liverpool Arena - 13 мая. Выступления будут начинаться в 22:00 по московскому времени.

Как Азербайджан шел к победе на "Евровидении"

На "Евровидении" Азербайджан дебютировал в 2008 году. На 53-м конкурсе в Белграде дуэт в составе Эльнура Гусейнова и Самира Джавадзаде с песней Day After Day занял восьмое место.

В 2009 году на конкурсе, который проводился в Москве, Азербайджан представлял еще один дуэт - Айсель Теймурзаде и Араш. Они исполнили композицию Always и стали третьими в финале.

В 2010 году выступившая в Осло Сафура Ализаде с песней Drip Drop замкнула первую пятерку.

В 2011 году на прошедшем в Дюссельдорфе конкурсе победил дуэт Ell & Nikki - сценический псевдоним певцов Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал - с композицией Running Scared. Благодаря этому успеху Азербайджан получил право провести следующий, 57-й по счету конкурс.

Как проходил конкурс в Баку

25 января 2012 года в концертном зале Buta Palace в Баку прошли первые церемонии, посвященные 57-му конкурсу "Евровидение". Мэр Дюссельдорфа Дирк Эльсберс передал символический ключ конкурса мэру азербайджанской столицы Гаджибале Абуталыбову. С этого момента Баку официально стал городом-хозяином "Евровидения-2012". Затем состоялась жеребьевка, а также презентация основных символов конкурса - логотипа в виде огненного цветка и слогана - Light your fire ("Зажги свой огонь"). Этот выбор напомнил о том, что Азербайджан часто называют "Страной огней" и в республике широко используется символ огня и пламени.

В концертной части церемонии выступали участники и победители "Евровидения" разных лет: Айсель Теймурзаде, Дима Билан, Сафура Ализаде, Александр Рыбак, Лена Майер-Ландрут и дуэт Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал. Также на сцену вышли Алим Гасымов, Исфар Сарабский, камерный оркестр под управлением Теймура Геокчаева, другие азербайджанские солисты и музыкальные коллективы.

7 мая на берегу Каспийского моря рядом с площадью Государственного флага был открыт спортивно-концертный комплекс Baku Crystal Hall, построенный специально для проведения конкурса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальное открытие "Евровидения-2012" с участием делегаций из 42 стран состоялось в EuroClub на Приморском бульваре 19 мая. Там же в этот день заработала еще одна развлекательная локация - Eurovillage, где проходили шоу-программы и концерты. Среди почетных гостей "Евровидения-2012" была Лиз Ассиа - певица из Швейцарии, ставшая в 1956 году первой победительницей этого конкурса.

Полуфиналы проходили 22 мая и 24 мая. После выступления участников второго полуфинала и перед объявлением финалистов зрителям представили необычное шоу. Победители конкурса последних пяти лет Мария Шерифович, Дима Билан, Александр Рыбак, Лена Майер-Ландрут, Эльдар и Нигяр сначала исполнили отрывки из своих победных песен, а потом все вместе спели композицию Waterloo, с которой шведская группа ABBA выиграла "Евровидение" в апреле 1974 года.

Финал конкурса состоялся в ночь с 26 на 27 мая. Победительницей "Евровидения-2012" стала шведская певица Лорин с песней Euphoria. Второе место заняли российские "Бурановские бабушки" с песней Party for Everybody, замкнул первую тройку сербский исполнитель Желько Йоксимович с композицией Nije ljubav stvar. Азербайджанская певица Сабина Бабаева с песней When The Music Dies заняла четвертое место.

Примечательно, что на "Евровидении-2023" Швецию вновь представляет Лорин с композицией Tattoo. Согласно прогнозам, 39-летняя исполнительница имеет большие шансы на победу.

Другие участники "Евровидения" из Азербайджана

В 2013 году на "Евровидении" в шведском городе Мальме серию успешных выступлений азербайджанских певцов продолжил Фарид Мамедов. Он представил песню Hold Me и был вторым в финале. В последующие годы от Азербайджана в конкурсе участвовали Диляра Кязимова, Эльнур Гусейнов, Семра Рагимли, Диана Гаджиева, Айсель Мамедова, Чингиз Мустaфаев, Самира Эфенди и Надир Рустамли.

Кто представляет Азербайджан на "Евровидении-2023"

На "Евровидении" в Ливерпуле от Азербайджана выступит дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы). Они родились и выросли в городе Загатала, заниматься музыкой начали в школе. О национальном отборе на конкурс братья узнали случайно, увидев объявление в социальных сетях. Заявку на участие молодые исполнители подали, "просто чтобы попробовать, ведь удача любит смелых". Турал и Туран выступят во второй части первого полуфинала под номером 12 с композицией Tell me more, которую написали сами.