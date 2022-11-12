Япония и Китай: война слов или угроза реального конфликта?

Отношения Китая и Японии никогда не отличались особой теплотой, а сейчас напряженность усилилась еще больше: уже больше недели две азиатские страны просят друг друга не вмешиваться в региональные дела, угрожая военным ответом. Из-за чего поссорились Пекин и Токио - рассказываем в нашем материале.

Япония угрожает Китаю

7 ноября на парламентском заседании новый премьер-министр Японии, сторонница жесткой линии в отношении Китая и консерватор Санаэ Такаити, заявила, что в случае возникновения угрозы для Тайваня, Япония ответит военными методами. По словам первой женщины-лидера Японии, Токио должно быть готово к наихудшему сценарию в Тайваньском проливе.

Что такое Тайвань и кому он принадлежит?

Тайвань со столицей Тайбэй - остров в западной части Тихого океана примерно в 160 километрах от юго-восточного Китая и 110 километрах от Японии. С 1680х до 1895 года Тайвань принадлежал Китаю, а с 1895 года до 1945 года - Японии. Сегодня Тайвань - самоуправляемый остров, однако Китай считает его своей территорией. От Китая Тайвань отделился в 1949 году по итогам китайской гражданской войны. Изначально многие страны признавали Тайвань как независимую от Китая территорию, однако к 1970м годам по мере роста влияния и важности КНР, дипломатический фокус сместился на Пекин.

Что такое принцип Один Китай?

Сегодня в международной дипломатии в отношении Китая и Тайваня действует принцип Одного Китая: формально страны признают Тайвань китайским, но при этом многие из них поддерживают отдельные связи с островом, как, например, США, которые в 1979 году установили дипломатические отношения с Китаем и одновременно приняли Закон об отношениях с Тайванем. В начале месяца Пекин обвинил японского премьер-министра Такаити в нарушении принципа Один Китай на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), после того как она выложила фотографии со встречи с одним из высокопоставленных тайваньских чиновников.

Почему Япония готова вступиться за Тайвань?

Обычно Япония никак не комментировала Тайваньский вопрос, однако с приходом премьер-министра Такаити, старый статус-кво, очевидно больше не действует. В случае военных действий Китая в отношении территории Тайваня, чего остров опасается не один год, Токио будет готово оказать поддержку Тайваню прежде всего из-за собственных интересов: через воды вокруг острова проходят важнейшие для Японии торговые маршруты.

Как отреагировал Китай?

Китай, для которого вопрос о статусе Тайваня - серьезная и болезненная тема, отреагировал на заявление японского лидера крайне жестко. Министерство национальной обороны КНР, в частности, пообещало, что Япония уткнется в стальную стену из китайских военных, если решится отправиться в Тайваньский пролив. 13 ноября Пекин вызвал японского посла в стране, чтобы предупредить его по поводу Тайваня, а министерство иностранных дел заявило, что комментарии Такаити - вмешательство во внутренние дела Китая. Национальные китайские СМИ обвинили премьер-министра Японии в поиске повода для военной экспансии.

Может ли Япония бросить вызов Китаю?

Японская конституция, принятая после Второй мировой войны, запрещает стране использование силы для решения международных споров, однако закон, принятый бывшим премьер-министром Синдзо Абэ и наставником Такаити в 2015 году, позволяет прибегать к средствам коллективной самозащиты в ряде ситуаций, в том числе когда самой Японии ничего не угрожает. И У Японии, на самом деле, есть армия, которая, носит название Силы самообороны. Однако, в случае возникновения конфликтной ситуации страна, скорее всего, будет действовать не самостоятельно, а в качестве поддержки американским военным, тем более учитывая тот факт, что в Японии находятся самые крупные базы США в регионе.

Что будет дальше?

До заявления Санаэ Такаити отношения между Китаем и Японией демонстрировали признаки потепления: лидеры обеих стран встретились на саммите АТЭС в Южной Корее, а Пекин ослабил ограничения на экспорт японских морепродуктов. Скорее всего, обмен жесткими заявлениями, спровоцированный комментариями японского лидера, не приведет к каким-либо серьезным последствиям в отношениях между странами, однако он стал очередным подтверждением той напряженности, которая существует в связи с Тайваньским вопросом.