Антипасха, Фомино Воскресенье или Красная горка: что за праздник 19 апреля?

19 апреля заканчивается Светлая седмица, послепасхальная неделя, и на этот день приходится сразу два праздника: Антипасха и Красная горка. Что это за праздники, как они связаны с Фоминым воскресеньем, что в них нельзя делать?

Что за праздник Антипасха?

Антипасха - праздник, тесно связанный с Пасхой. Как и Воскресение Христово, Антипасха провозглашает победу жизни над смертью, праведности над грехом и любви над ненавистью. Название ”Антипасха” в переводе с древнегреческого языка значит ”Подобная Пасхе”, что свидетельствует о связи двух праздников. Антипасха всегда отмечается через 7 дней после Пасхи, и в 2026 году ее дата - 19 апреля. У этого православного праздника есть своя история, связанная с апостолом Фомой, учеником Христа.

Антипасха и Фомино воскресенье

Антипасха и Фомино воскресенье - это один и тот же праздник. Иногда его называют Антипасхой апостола Фомы, а также Неделей о Фоме и Фоминой неделей. В церковном контексте слово ”неделя” значит ”воскресенье”, а не привычные нам 7 дней.

Какое отношение Антипасха имеет к апостолу Фоме? Дело в том, что когда после воскрешения Иисус предстал перед апостолами, Фомы среди них не было, и он, соответственно, не уверовал, что Спаситель вернулся к жизни. Более того, он заявил, что не поверит, пока у него не будет возможности проверить раны на теле Христа. На восьмой день после воскрешения, Иисус вновь оказался перед учениками, в том числе и Фомой, которому удалось удостовериться в том, что перед ним действительно Сын Божий, и тогда он поверил в чудо воскрешения. Этому событию и посвящен праздник Антипасха, у которого есть своя икона, где изображается святой Фома, иногда в окружении других апостолов, внимательно осматривающий Христовы раны.

Что за праздник Красная горка?

Красная горка - народный праздник, который тоже справляется на 8-й день после Пасхи, как и Антипасха, однако он не православный (церковный), а народный: в дохристианские времена его праздновали славяне, приветствуя весну. По одной из версий, название ”Красное горка” происходит из традиции деревенских жителей собираться в него на священных холмах и встречать ”красную”, то есть ”красивую” весну широкими гуляниями.

Как связаны Красная горка и Радоница?

Несмотря на то, что Красная горка и Антипасха в один день, первый праздник больше связан с днем поминовения усопших, называемым Радоница, хотя это не одно и то же торжество. В рамках народной традиции эти два дня исторически связаны общим праздничным циклом, посвященным встрече весне и поклонению предкам, которые, как считалось, заботились о хорошем урожае. В 2026 году Радоница, главная традиция которой поминовение умерших, отмечается 21 апреля, но многие отправляются на кладбище, чтобы почтить близких, на Красную горку, поскольку вторник - рабочий день.

История Красной горки

Когда именно началась история праздника Красная горка доподлинно неизвестно, но очевидно, что очень давно, поскольку согласно имеющимся данным, посвящен он был богине Леле, олицетворяющей весну, молодость и красоту. Богиня Леля покровительствовала счастливому замужеству и семейному благополучию, вот почему многие из традиций и обычаев праздника Красная горка призваны способствовать заключению брачных союзов.

Традиции и обычаи Красной горки

Что интересно, играть свадьбы на Красную горку начали, вероятно, после принятия христианства, поскольку славяне старались вступить в брак не перед, а после завершения сельхозработ. В свою очередь с приходом православия Антипасха, совпадающая с Красной горкой, стала первым днем, когда после Великого поста и праздника Пасхи можно было обвенчаться. Так, со временем, славянская традиция, связывающая Красную горку с возможностью счастливого замужества, наложилась на православную возможность жениться.

Помимо свадебной традиции, есть и еще один интересный обычай на Красную горку: катать яйца. На Руси яйца символизировали плодородие и жизнь, их украшали и с их помощью проводили магические ритуалы. На Красную горку катание яиц проводилось, чтобы узнать будущее: тот, чье яйцо не разбивалось, скатившись вниз, мог рассчитывать на счастье и благополучие в течение года.

Что нельзя делать на Красную горку?

В народной традиции в этот день запрещается:

гадать

делать уборку

работать в саду/огороде

нельзя оставаться дома в праздник, чтобы не навлечь невезение

выбрасывать еду, которая осталась после застолья.

На кладбище в Красную горку ходить можно, как и во всю неделю до следующей субботы, поскольку она посвящена поминовению усопших.

Как отмечают Красную горку?

Красную горку верующие сегодня в основной массе воспринимают как церковный праздник Антипасха. В этот день принято ходить в церковь, молиться о здоровье и благополучии, оказывать помощь и собираться с родными за праздничным столом, таким образом завершая Светлую седмицу.

Приметы на Красную горку

На Красную горку есть несколько примет, связанных с будущей судьбой и погодой: