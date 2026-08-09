11 августа — Калинов день: история праздника, традиции, приметы и запреты

Сегодня, 11 августа православные вспоминают мученика Каллиника Киликийского, а в народном календаре этот день называют Калинником. Название связано не только с именем святого, но и с калиной — к этому времени в природе уже созревали ее ягоды. Кто такой святой Каллиник, что можно делать 11 августа, чего старались избегать и какие приметы связаны с этой датой?

На Руси день считался особым рубежом лета: крестьяне наблюдали за погодой, собирали урожай и готовились к наступлению осени.

Кто такой Каллиник Киликийский?

Мученик Каллиник Киликийский жил в III–IV веках и был родом из Киликии — исторической области на юго-востоке Малой Азии. Согласно житию, он с детства был воспитан в христианской вере, а став взрослым, отправился проповедовать христианство среди язычников. Каллиник путешествовал по городам и селениям, рассказывая людям о христианской вере.

В Анкире святого схватили и привели к правителю Сакердону. От Каллиника потребовали отказаться от веры, однако он отказался. После мучений святого отправили в Гангру, где он был предан огню. В церковной традиции мученик почитается за стойкость и верность христианской вере. День его памяти приходится на 11 августа по новому стилю, или 29 июля по старому.

Почему 11 августа называют Калиновым днем?

Народное название Калинник связано с созреванием калины. Ярко-красные ягоды в это время уже появлялись в лесах и садах, поэтому растение стало одним из главных символов дня. В традиционной культуре калина была связана с женской красотой, а также горькой судьбой девушки, которую выдали замуж без любви.

Из ягод готовили различные блюда и напитки. Калину добавляли в выпечку, варили кисели и другие заготовки. Одним из традиционных сезонных блюд были пироги с калиной – калинники.

При этом Калинов день — именно народное название, а не отдельный православный праздник. В церковном календаре 11 августа — день памяти мученика Каллиника Киликийского.

Что можно делать 11 августа?

В народной традиции 11 августа считалось подходящим временем для работы с урожаем. Крестьяне продолжали заниматься хозяйственными делами, собирали созревающие ягоды и следили за состоянием посевов, так как слово "калинник" означало ещё и заморозки.

Особое внимание уделяли калине. Спелые ягоды собирали и использовали в домашних заготовках и выпечке. Из калины можно было приготовить начинку для пирогов, кисель или другие сезонные блюда.

Также в этот день было принято наблюдать за природой. Так, например, туман воспринимался как предвестник хорошего урожая ячменяи овса.

Для верующих главное содержание дня связано с памятью святого. Поэтому в православной традиции 11 августа можно посетить храм, помолиться и обратиться к мученику Каллинику с личной молитвой.

Что нельзя делать в Калинов день?

Строгого церковного списка запретов на 11 августа не существует. Распространенные сегодня советы вроде запрета на определенную работу, покупки или бытовые дела относятся главным образом к народным поверьям и суевериям, а не к православному учению.

В народной традиции старались проводить этот день без лишней суеты и конфликтов. Не приветствовались ссоры, злость и недоброжелательное отношение к другим людям. В некоторых современных источниках также встречается рекомендация не планировать крупные финансовые операции и не брать деньги в долг, однако такие запреты нельзя считать общеобязательными традициями Калинова дня.

Гораздо более устойчивой частью народной традиции было другое правило: не относиться пренебрежительно к калине. Растение имело особое символическое значение, поэтому его старались беречь.

Приметы на 11 августа

Многие приметы на Калинов день связывали природные явления с будущими изменениями погоды.

Одна из известных поговорок гласила: «Коли на Калинника туман — припасай косы на овес». Утренний туман связывали с хорошим урожаем овса и ячменя.

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