Зангезурский коридор Трампа: кто в выигрыше?

Каковы региональные последствия строительства "Маршрута Трампа ради мира и процветания" (TRIPP) и кто будет извлекать из него выгоду?

США

Ответ на этот вопрос можно начать с самих Соединенных Штатов Америки, ибо именно они выступают инициатором обновления проекта Зангезурского коридора и посредником в его реализации. Если с 2020 года основная борьба за посредничество в армяно-азербайджанском урегулировании разворачивалась между Европой и Россией, то на финишной прямой, уже после решения Баку и Еревана контактировать на двусторонней основе и согласования текста мирного договора, Дональд Трамп смог не только вклиниться в мирный процесс, но и взять инициативу в свои руки.

В результате он добился получения Штатами на 99 лет права на контроль за транспортным коридором через Армению, соединяющим основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. О триумфе 47-го хозяина "Овального кабинета" говорит даже новое название Зангезурского коридора - "Маршрут Трампа ради мира и процветания" (TRIPP).

Азербайджан и Армения

Победителем в контексте новой версии Зангезурского коридора можно назвать и Баку, поскольку Азербайджан добился исполнения Арменией своих обязательств по предоставлению беспрепятственного сообщения с Нахчываном, прописанных в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года. Еще недавно Никол Пашинян открещивался от этой темы и вздрагивал каждый раз, когда слышал слово "коридор". Но когда Трамп предложил свои медиаторские услуги, армянский премьер согласился, поэтому перспектива получения Азербайджаном долгожданной, прерванной на более 30 лет наземной связи с Нахчываном стала более ясной.

Здесь важно отметить, что Азербайджану было по большому счету безразлично, как и кем будет обеспечиваться безопасная работа Зангезурского коридора, главное - чтобы проект был реализован с соблюдением первоначальных условий об отсутствии таможенного и пограничного контроля азербайджанского транспорта, передвигающегося из одного района Азербайджана в другой. Предложение Трампа включает в себя гарантии, что беспрепятственное сообщение с Нахчываном в самом деле будет предоставлено Арменией.

Армянский премьер-министр не скрывал свою радость в Белом доме, когда проводил переговоры с Дональдом Трампом и подписывал двусторонние и трехсторонние документы. Если же отложить эмоции Никола Пашиняна в сторону, то стоит отметить, что официальный Ереван изначально беспокоила перспектива передачи суверенитета третьей стороне - армянские власти не хотели допустить экстерриториального статуса Зангезурского коридора и желали обеспечить себе право на контроль этого транспортного маршрута.

Пока полной ясности по TRIPP нет, но из американских СМИ следует, что в обновленной версии проекта идет речь о передаче земли вдоль транспортного маршрута в аренду американскому консорциуму, который будет прокладывать железные дороги, энергетические трубопроводы и оптоволоконные линии. Лично для Пашиняна, взявшего курс на Запад, было важно, чтобы маршрут не контролировала Россия, как прописанном в Трехстороннем заявлении 2020 года, и вариант, когда вместо ФСБ на дороге в Нахчыван работают американские структуры, его полностью устраивает.

Турция и Иран

О позиции Турции рассуждать особого смысла нет, так как в проекте Зангезурского коридора ее интересы совпадают с азербайджанскими с той лишь разницей, что через Нахчыван и Сюникскую область Армении Анкара получит второй выход на тюркоязычные страны Центральной Азии (первый - это железная дорога Баку-Тбилиси-Карс через Грузию).

В экономическом плане Турция, как и Азербайджан, сможет усилить свои козыри перед Европой и Китаем, поскольку "маршрут Трампа" встраивается в китайский проект "Нового шелкового пути". Возвращаясь к Армении, отметим, что, в отличие от двух соседних тюркоязычных стран, она три десятилетия выпадала из региональных транспортных проектов, а сейчас сможет превратиться в транзитную страну.

О последствиях TRIPP для Ирана можно судить по оценкам его истеблишмента. Консерваторы говорят, что видят в проекте угрозу национальным интересам, причем теперь их больше волнует присутствие американцев у иранских границ. В Иране не верят в коммерческий характер проекта в Армении и ожидают отправку в Сюникскую область агентов ЦРУ. Советник верховного лидера Исламской Республики Али Акбар Велаяти уже даже пригрозил превратить "маршрут Трампа" в "кладбище наемников".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, хоть и бросил камень в огород Трампа, сказав, что тот под видом инвестиций и благих намерений добивается гегемонии США на Кавказе, все-таки остудил пыл консерваторов. Он подчеркнул, что на самом деле ситуация не настолько драматичная для Тегерана. Пезешкиан не оставляет надежд на успех ядерных переговоров и снятие западных санкций, а также стремится улучшить ирано-азербайджанские связи. После визита замглавы МИД Армении в Тегеран иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи дал понять, что Армении смогла убедить Иран в том, что его "красные линии" будут соблюдены.

В целом, появление американцев на еще одной границе Ирана, и без того окруженного базами США, ослабляет иранские позиции в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. Ироничность ситуации в том, что прежде иранское руководство выдвигало обвинения в адрес Азербайджана из-за продвижения проекта Зангезурского коридора, но геополитических врагов к рубежам ИРИ запускает традиционно поддерживавшаяся Ираном Армения. К Баку у Тегерана здесь не может быть претензий, поскольку в новом виде "маршрут Трампа" - исключительно армяно-американский проект.

Россия

России безусловно неприятно, что Армения отказалась от взятых на себя обязательств по предоставлению российским спецслужбам контроля за Зангезурским коридором. Это нарушение договора, подписанного совместно Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Остальные пункты Трехстороннего заявления 2020 года были выполнены, и тем сильнее разочарование в Москве, что Ереван предпочел передать контроль за дорогами в Сюникской области американским компаниям.

Однако насколько задеты жизненно важные интересы России в результате трансформации Зангезурского коридора в TRIPP? Россию от Армении коридор не отрезает, более того, обеспечивает прямым железнодорожным сообщением при восстановлении железной дороги из Нахчывана в Ереван. Также "маршрут Трампа" может стать альтернативной веткой "Север-Юга", поскольку Азербайджан сохранил железнодорожное сообщение из нахчыванской Джульфы в иранский Тебриз и после ввода в эксплуатацию дороги в Сюникской области Армении российские грузовые поезда смогут ездить в Иран.

Конечно, усиление присутствия США на Южном Кавказе представляет риски для России, учитывая прозападный курс Армении. Прежде этот курс балансировало сохранение 102-й российской военной базы в Гюмри и пограничников ФСБ на турецкой и иранской границах, но от последних Пашинян постепенно избавляется. Если раньше речь шла лишь о двусторонних трениях в отношениях Москвы и Еревана, то сейчас нарастает присутствие в регионе внерегиональной силы. Путин и Трамп вполне могут найти консенсус и договориться о той или иной версии "астанинской сделки" по Армении, но Трамп будет президентом немногим более трех лет, и США едва ли в обозримой перспективе перестанут быть геополитическим конкурентом России.

Однако, судя по комментариям высокопоставленных лиц в России, Москва сохраняет хладнокровие и ищет возможности извлечь собственные выгоды из продвижения армяно-азербайджанского урегулирования даже в условиях сузившегося пространства для маневра. Вице-премьер Алексей Оверчук скоро проведет встречи с армянскими и азербайджанскими коллегами в рамках двусторонних межправкомиссий по экономическому сотрудничеству. По его словам, Россия поддерживает Армению в создании "маршрута Трампа", если армянская сторона считает, что он принесет гарантии безопасности, но хочет уточнить ряд нюансов.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что это за нюансы: речь идет о членстве Армении в ЕАЭС и присутствии российских пограничников на армяно-иранской границе. При реализации TRIPP армянскому правительству придется учесть эти два аспекта. Также Россия хотела бы сохранить участие в разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией в соответствии с принятыми в предыдущие годы и никем не отмененными трехсторонними документами.

Таким образом, Россия не рассматривает "маршрут Трампа" как угрозу. Главная забота России в том, чтобы на постсоветском пространстве не было баз США и НАТО. Несмотря на кризис в отношениях с Москвой, делать шаги в этом направлении не планируют ни Баку, ни даже прозападный Ереван. Скорее наоборот - в 7-й статье мирного договора Азербайджана и Армении сказано, что "стороны не будут размещать вооруженные силы третьих сторон вдоль общей границы". Пограничная зона - еще не вся территория, но определенная попытка учесть интересы России здесь чувствуется. Кстати, и Дональд Трамп, памятуя о коренных причинах конфликта на Украине, предпочтет не провоцировать Владимира Путина в другом чувствительном для России регионе.

Не будет чрезмерной натяжкой предположить, что на личной встрече в Анкоридже 15 августа Владимир Путин, помимо Донбасса, обозначал Дональду Трампу российские "красные линии", а также перспективы кооперации с США на Южном Кавказе. Надежность исполнения достигнутых на Аляске договоренностей лидеров двух великих держав и по Кавказу, и другим важным для России и США вопросам, зависит во многом от результативности мирного процесса по Украине.