Зачем Зеленский летал в Турцию и Сирию?

В выходные Турция и Сирия приняли визиты украинского лидера Владимира Зеленского. Анкара на переговорах сконцентрировалась на возобновлении мирных переговоров Киева с Москвой и прекращении атак на гражданские объекты в Черном море. Переговоры в Дамаске имели более широкий характер.

4 апреля в Стамбуле Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в рабочем офисе турецкого президента в Долмабахче. Судя по сообщениям турецких изданий, центральными темами стали украинский конфликт, возможный запуск переговорной платформы в Стамбуле и усилия по достижению перемирия. Отдельное внимание стороны уделили безопасности в Черном море, включая атаки украинских беспилотных катеров на мирные суда и риски для турецкого судоходства, а также последствиям иранской войны.

Эрдоган, по сути, подтвердил роль Турции как посредника в российско-украинском конфликте. Турецкая сторона заявила, что будет и дальше поддерживать переговоры между Украиной и Россией, поскольку регион нуждается в большей стабильности. Для Анкары это не только дипломатия, но и выполнение задачи удержать влияние в вопросах черноморской безопасности, энергетических маршрутов и общего баланса сил.

Последние атаки украинских дронов на инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России вызывают беспокойство в Анкаре. Вероятно, Эрдоган сделал Зеленскому внушение. В ситуации войны на Ближнем Востоке поставки газа из России важны Турции как никогда.

Иранская война занимает сейчас большую часть внимания мировой общественности. Эрдоган несколько недель назад звонил Зеленскому и призвал его не оттягивать урегулирование украинского конфликта. Анкара прилагает дипломатические усилия по деэскалации вокруг Ирана, что важно, чтобы не ослабить посреднические возможности по Украине. Война США с Ираном лишила Абу-Даби статуса переговорной площадки по Украине и вернула этот статус Стамбулу.

Из Турции на предоставленном турецкими властями самолете Владимир Зеленский вылетел в Сирию. В Дамаске он провел двусторонние и трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, Сирии и Турции. Зеленский назвал встречу продуктивной и сообщил, что стороны обсуждали безопасность, оборону, региональную ситуацию, события вокруг Ирана, а также энергетическое, инфраструктурное и продовольственное сотрудничество. По его словам, Украина и Сирия должны строить "новые отношения и новые возможности", расширяя работу ради безопасности и развития.

Зеленский отдельно подчеркнул, что Киев готов поддерживать Сирию после падения режима Асада и делиться опытом восстановления критической инфраструктуры. Он также сказал, что Украина была одной из первых стран, поддержавших новую Сирию, и готова продолжать помощь ради стабильности в регионе. Важной темой стала продовольственная безопасность: Киев предложил рассматривать Украину как надежного поставщика сельхозпродукции и партнера по региональной продовольственной устойчивости.

У визита было несколько практических задач. Во-первых, Зеленский стремился укрепить переговорную архитектуру с Турцией, которая остается одним из немногих каналов, где Киев может говорить и о мире, и о безопасности одновременно. Во-вторых, речь шла о защите морской логистики и снижении рисков в Черном море, где Украина напрямую затрагивает интересы Турции ударами по судам и инфраструктуре.

В Сирии цели были более широкими и стратегическими. Киев демонстрировал готовность к сотрудничеству с новым сирийским руководством, искал точки соприкосновения в сфере энергетики и восстановления инфраструктуры. Параллельно Украина укрепляла связи с Турцией как с посредником и региональным игроком, который может помочь связать ближневосточную повестку с черноморской.

Зеленский старается воспользоваться сменой режима в Сирии и создать угрозы российским интересам в Дамаске. Однако сирийская власть не спешит рвать с Москвой. Ахмед аш-Шараа уже дважды прилетал в Москву. Он не ставит ультиматум по выдаче Асада и не выводит российские военные базы. Способность России вести диалог с Израилем, оккупировавшим новые земли в Сирии за пределами Голан, и сдерживать его, делают российские военные базы жизненно-важными для сирийской безопасности.

В чем логика Турции? Эрдоган, обладая тесными связями как с Кремлем, так и Дамаском, сильнее подвязывает на себя Зеленского. Он выступает "передатчиком" между Киевом и Москвой и становится мостом для партнерства Украины с Сирией.

Помимо громких заявлений Зеленского об этом турне украинского лидера ничего неизвестно. Есть слухи о возможном военном сотрудничестве Украины с Сирией, но они остаются на уровне спекуляций. Турция выступает за деэскалацию и на Украине, и в Иране, и вряд ли она допустит, чтобы Киев и Дамаск эскалировали и расширяли эти конфликты.