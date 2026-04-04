Война в Иране: кто подливает масла в огонь, а кто его тушит?

Спустя пять недель иранской войны увеличилось число стран, призывающих к более жестким действиям США и Израиля против Ирана - на эту позицию встают государства, сильнее других страдающих из-за боевых действий. В то же время, крупные региональные игроки, почти не затронутые войной, предпринимают усилия по прекращению конфликта мирным путем.

Президент Дональд Трамп за последние дни не раз угрожал Ирану военными ударами по ключевой инфраструктуре, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. "Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится ад", – написал он в Truth Social. 5 апреля Трамп заявил, что "вторник станет одновременно 'днем электростанций' и 'днем мостов' в Иране".

Жесткая риторика Трампа устраивает Израиль, нацеленный на войну до победного конца. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали армии продолжать удары по иранской инфраструктуре. "Премьер и я поручили Армии обороны Израиля продолжать со всей силой атаковать национальную инфраструктуру... в Иране", – заявил сегодня Кац.

Казалось бы, остальным странам региона крайне невыгодно нагнетание конфликта. Но на деле выясняется, что ряд очень сильно страдающих от войны стран становятся ее сторонниками.

Чего хотят ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты постепенно ужесточают свой курс в отношении Ирана из-за продолжающих ударов КСИР не только по американской авиабазе Аль-Дафра, но и по гражданским целям в Эмиратах, включая энергетическую инфраструктуру и гостиницы. Они уже аннулировали все виды на жительство для иранцев, включая "золотые" ВНЖ, и заморозили иранские активы на $530 млрд.

Также ОАЭ, на которые приходится наибольшая доля атак Ирана в Персидском заливе, обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой санкционировать применение силы для открытия Ормузского пролива. На закрытой встрече в Эр-Рияде в середине марта представители Эмиратов заявили, что Иран должен быть побежден, даже если ради этого придется применить ядерное оружие.

Эмиратские аналитики, как Амджад Таха, вместо сдерживания США и Израиля призывают к борьбе с Ираном и сдерживанию Саудовской Аравии и Турции в Сомали и Судане.

К чему стремится Саудовская Аравия?

Саудовская Аравия ведет себя более сдержанно, но все-таки тоже не выступает миротворцем. Эр-Рияд, согласно западным СМИ, поддерживает план Трампа по организации наземной операции в Иране. Как минимум КСА призывают США продолжать войну.

Согласно правительственным источникам Associated Press в США и Израиле, руководства стран Залива одобряют операцию против ИРИ до тех пор, пока там не произойдут радикальные изменения. Благодаря усилиям саудовцев, итоговая декларация мартовской встречи дипломатов арабских государств, Турции и Пакистана содержит осуждение военных действий Ирана в странах Персидского залива.

Кто стремится к миру?

Наиболее активными региональными сторонниками прекращения боевых действий выступают сейчас Турция, Оман и Пакистан.

Турция

Несмотря на уже четыре запуска иранских ракет по Турции, Анкара работает над погашением иранского конфликта. Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, заявив, что атаки на Иран ведут к геостратегическому тупику.

Лидер входящей в правящую коалицию партии MHP Девлет Бахчели резко раскритиковал США и Израиль: "Турция не может оставаться безучастной... пора отложить прежние разногласия и встать на сторону иранского народа против агрессии". Глава разведки Ибрагим Калын предупредил о катастрофе из-за разрушения Ирана.

Оман

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди ранее открыто осудил действия США и Израиля. "Действия, предпринятые Израилем и США против Ирана, являются как аморальными, так и незаконными", – написал он. Оман выступал посредником в ядерных переговорах между США и Ираном.

Аль-Бусаиди также отметил, что официальный Маскат считает удары Ирана по странам региона хоть и неправильными, но вынужденными. 4 апреля Оман организовал переговоры с Ираном, где обсудил на уровне замглав МИД варианты разблокировки Ормузского пролива.

Пакистан

Пакистан предложил план немедленного прекращения огня, разблокировки Ормузского пролива и всеобъемлющего мира между Ираном и США. Начальник армии Асим Мунир вел консультации с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой МИД Ирана. Турция, Пакистан и Египет пытаются уговорить стороны на переговоры.

Пакистан, Оман и Турция совместно проявляют активность и ведут переговоры со всеми сторонами конфликта, чтобы найти формулу прекращения боевых действий и затем выработки полноценного мирного соглашения.