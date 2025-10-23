ХАМАС готов уйти из "желтой зоны" сектора Газа

В ХАМАС заявили о намерении покинуть занятые израильской армией районы сектора Газа. Палестинское движение также готово продолжить работу по возвращению тел израильских заложников.

В палестинском движении ХАМАС заявили о готовности оставить "желтую зону" – территорию в секторе Газа, которая контролируется войсками ЦАХАЛ, передает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения Исмаила Радвана.

"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны"

– Исмаил Радван

В палестинском движении также рассказали о намерении в кратчайшие сроки найти и вернуть израильской стороне тела заложников. Как отметил Радван, ХАМАС нацелен на реализацию мирных соглашений.

Отметим, что сейчас решается вопрос с остающимися в тоннелях сектора Газа боевиками ХАМАС. США оказывают давление на Израиль, склоняя Тель-Авив дать свободный проход боевикам. В самом движении ранее заявили, что не капитулируют перед израильскими войсками и не оставят тоннели.

Что происходит в секторе Газа сейчас?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о проблеме вывода сторонников ХАМАС из "желтой зоны" и в целом о текущем состоянии ситуации в секторе Газа в условиях перемирия.

"Проблема в том, что израильская сторона отказывается предоставлять возможность этим членам боевого крыла ХАМАС покидать "желтую зону" под Рафахом. Поэтому без согласования и содействия израильской стороны данный процесс попросту невозможен. Другое дело, что ХАМАС в последние дни практически ежедневно передает останки погибших израильских граждан Красному Кресту для последующей передачи израильской стороне, что расценивается как жест доброй воли, хотя это и укладывается в условия "плана Трампа". Исходя из этого, американская сторона пытается подвигнуть Израиль пойти на уступку и позволить уйти заблокированным под Рафахом бойцам ХАМАС на территорию, де-факто контролируемую организацией", - сообщил он.

"Вывод людей ХАМАС из "желтой зоны" сектора Газа состоится только тогда, когда на это даст добро Израиль, а единственным, кто может так или иначе повлиять на это – США и лично Дональд Трамп. На самого Трампа в этом вопросе как-то могут повлиять посредники, включая ОАЭ, Катар, Египет, Турцию, причем каждый по-своему и в разной степени. То есть для решения этого вопроса необходимо прямое участие Соединенных Штатов", - подчеркнул Турал Керимов.

Востоковед обратил внимание, что сектор Газа по-прежнему переживает гуманитарный кризис, несмотря на перемирие. "Десятки, иногда сотни грузовиков с международной гуманитарной помощью ежедневно пересекают границу эксклава, они везут продукты первой необходимости, продовольствие, горюче-смазочные материалы, генераторы, медицинское оборудование, медикаменты, лекарства. Но ситуация практически не улучшается в связи с тем, что почти все медицинские учреждения и социальные учреждения в секторе Газа разрушены. Там нет постоянно энергоснабжения, а питьевая вода остается труднодоступной для огромного количества людей", - пояснил он.

"Под завалами остаются тысячи, если не десятки тысяч останков погибших в результате израильских бомбардировок палестинцев, что приводит к ухудшению санитарной обстановки и рискам распространения эпидемий на этой ограниченной территории, где очень плотно проживают порядка 2 млн человек. Проблему создает и разделение Газы на две части – на ту, которая находится под оккупацией Израиля, и ту часть, которая остается под де-факто контролем ХАМАС. Первая часть по сути дела разделена между различными анти-хамасовскими палестинскими группировками, которые финансируются и координируются Израилем, и там не совсем понятно, каким образом происходит распределение гуманитарной помощи и осуществление властных процедур", - отметил Турал Керимов.

"В той части, где находится ХАМАС, также наблюдаются процессы, которые вызывают беспокойство на международном уровне. В первую очередь, это, конечно, расправы над потенциальными коллаборационистами, над теми жителями сектора, которые в ходе конфликта так или иначе контактировали с израильской стороной. ХАМАС жестко реагирует на подобные факты, доходит до массовых расстрелов, чему есть доказательства. Поэтому в целом пока говорить о том, что после достижения условного прекращения огня ситуация в секторе Газа улучшилась, можно только с очень большой натяжкой", - заключил советник медиагруппы "Россия сегодня".