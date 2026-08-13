Азербайджан обновит железную дорогу от Баку до границы России

Железная дорога Баладжары-Ялама будет модернизирована в Азербайджане. АБР приступил к подготовке проекта необходимых работ, они могут начаться в феврале будущего года.

В Азербайджане планируется провести ремонт линии Баладжары–Ялама, Азиатский банк развития (АБР) запустил процедуру отбора консультантов для оказания услуг по управлению проектом электрификации, а также модернизации систем сигнализации и телекоммуникаций на данном железнодорожном участке.

Примерная стоимость консультационного контракта составит $2,088 млн. Работы стартуют, по предварительным данным, 1 февраля 2027 года и продлятся 54 месяца.

На реализацию проекта АБР может выделить кредит в размере $325 млн, утвердить кредит банк может в июне будущего года. Изучение проекта кредитной организацией проводилось 26–30 января 2026 года.

Проект будет финансироваться совместно АБР, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительством Азербайджана.

Отметим, что станция Баладжары – крупный железнодорожный узел в Азербайджане, она находится в Бинагадинском районе Баку. Станция Ялама расположена в одноименном поселке Хачмазского района Азербайджана, в 3-х км от государственной границы с Россией.

Линия Баладжары–Ялама имеет протяженность около 192 км и входит в международный транспортный коридор "Север-Юг".

Баку укрепляет логистику

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" охарактеризовал масштабный проект модернизации всей железной дороги от Баку до границы с Россией как опережающую реакцию на запрос современности по наращиванию транзитных возможностей Азербайджана.

"Модернизация логистических путей – это в целом актуальный тренд наших дней. Блокада Ормузского пролива и проблемы с судоходством в Красном море повысили интерес экспортеров к задействованию наземных маршрутов для грузоперевозок, и он мотивирует государства предпринимать усилия для развития своих транспортных сетей", - прежде всего сказал он.

"В случае транспортного сообщения между Россией и Азербайджаном есть несколько объективных оснований для обновления железных дорог от российской границы до центральной железнодорожной станции Баку – Баладжары. Во-первых, стабильно растет товарооборот между двумя странами. Россия и Азербайджан наращивали торговлю даже в момент осложнения политических отношений в 2025 году – официальная статистика обеих сторон показывает, что товарооборот рос в это время, несмотря ни на что. Сейчас, когда политические отношения полностью нормализованы, тренд на рост торговли между Россией и Азербайджаном только усилится, и для его обеспечения уже сейчас необходимо работать над совершенствованием логистики", - продолжил Дмитрий Солонников.

"Во-вторых, приближается момент завершения реализации проекта западной ветки Международного транспортного коридора "Север-Юг". С тех пор, когда "Север-Юг" только проектировался, интерес к его использованию вырос многократно. Россия рассматривает его как основной новый маршрут экспорта товаров в направлении Глобального Юга. Страны Персидского залива хотят подключиться к проекту, об этом уже идут переговоры. Заинтересован в участии в "Север-Юге" и граничащий с Ираном Пакистан. Азербайджан здесь – центральное звено коридора между Россией и Ираном, и чтобы будущие расширенные за счет новых участников грузоперевозки шли бесперебойно, Баку логично модернизировать железные дороги по этому маршруту", - отметил эксперт.

"Напомню, что между Россией и Ираном уже заключен договор о модернизации иранских железных дорог, включая строительстве участка "Решт-Астара" для полноценного запуска железнодорожного сообщения по западной ветке "Север-Юга". По текущим оценкам, это произойдет к 2030 году – что совпадает с проектными расчетами Баку по модернизации железной дороги Баладжары-Ялама. Азербайджанский модернизационный проект показывает, что Азербайджан не только понимает значимость своей инфраструктуры для обеспечения грузоперевозок из России в Иран и в обратном направлении, но и самостоятельно ее развивает в соответствии с запросами времени", - сообщил Дмитрий Солонников.

"В-третьих, на Южном Кавказе с осени прошлого года появился новый маршрут железнодорожных поставок – из России в Армению через Азербайджан. Скоро будет год, как он действует, и за прошедшие месяцы по той же дороге от российской границы до станции Баладжары было перевезено порядка 36 тыс т зерна и 9 тыс т удобрений, предназначенных для армянского рынка. В этом году к этим грузоперевозкам, пока в небольшом размере, добавились поставки в Армению транзитом через Азербайджан пропана, каменного угля, алюминия и древесины. Также зерно в Армению по азербайджанскому маршруту поставляет Казахстан. Эти грузы создают новый стимул для модернизации азербайджанских железных дорог, поскольку растет их загруженность", - добавил политолог.

"Таким образом, и рост торговли России с Азербайджаном, и включенность наших двусторонних связей в большой логистический транснациональный коридор, и транзит российских товаров в Армению через азербайджанские территории мотивируют Баку совершенствовать свои железные дороги. В дальнейшем можно ожидать модернизации железной дороги от Баку до границы с Ираном в преддверии запуска в эксплуатацию последнего недостающего участка на иранской территории, дороги "Решт-Астара", а также от Баку до границы с Грузией, куда идет весь ж/д-траффик "Среднего коридора". Азербайджан – ключевой игрок на Южном Кавказе в вопросах региональной логистики, и Россия крайне заинтересована в развитии его транспортных сетей", - заключил Дмитрий Солонников.