У Японии появится ядерное оружие?

Вчера Владимир Путин впервые за время пребывания на посту президента побывал на одном из спорных и самом большом из Курильских островов - Итурупе, что вызвало протест со стороны МИД Японии, которое заявило, что это японская земля как исторически, так и в рамках международного законодательства.

Россия не единственный стратегический соперник, которого Япония воспринимает как угрозу для своего суверенитета, и, судя по всему, она готова на беспрецедентные меры для регионального сдерживания. Появится ли у Токио ядерное оружие - рассказываем в нашем материале.

Есть ли ядерное оружие в Японии?

На данный момент Япония не имеет ядерного оружия, и тому есть серьезные причины. Япония - единственная страна в мире, которая за всю историю подверглась ядерным бомбардировкам. В 1945 году США применили ядерное оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки, что привело к колоссальным жертвам и масштабным разрушениям, несопоставимым с уроном от всех других видов бомб и ракет. Эта трагедия сформировала ядерную доктрину Японии, которая носит название Три неядерных принципа.

Что такое Три неядерных принципа Японии?

Три неядерных принципа - основа оборонной политики Японии, которая была сформирована через 20 лет после окончания Второй мировой войны. Одобренные парламентом страны в начале 1970х они содержат следующие положения:

отказ от владения ядерным оружием отказ от производства ядерного оружия отказ от размещения на своей территории ядерного оружия третьих стран.

Примечательно, что на момент принятия Трех неядерных принципов на острове Окинава находилось американское ядерное оружие. После принятия резолюции о Трёх неядерных принципах, которая так и не стала законом, США в следующем году официально вывезли ядерное оружие с японского острова, и правительство страны таким образом подтвердило свою приверженность новой доктрине. С тех пор о своей поддержке Трех неядерных принципов заявлял каждый премьер-министр страны, кроме нынешнего - Санаэ Такаити.

Зачем Японии ядерное оружие?

Сдержанность Санаэ Такаити в отношении подтверждения Трех неядерных принципов и, в частности, ее комментарии на мероприятии 9 августа, посвященном трагедии в Нагасаки, о том, что Япония должна сохранять ”реалистичный и практический подход” к миру без ядерного оружия, обусловлена тем, что представители более жесткой линии в Токио уже давно ”засматриваются” в сторону ядерного оружия. Почему? Всё дело в главных стратегических противниках Японии, у каждого из которых ядерное оружие есть:

Северная Корея , с точки зрения Токио, главная угроза безопасности страны и её граждан, учитывая интенсивность испытаний баллистических ракет и ядерной программы Пхеньяна;

, с точки зрения Токио, главная угроза безопасности страны и её граждан, учитывая интенсивность испытаний баллистических ракет и ядерной программы Пхеньяна; Китай - главный региональный соперник Японии, разногласия с которым сохраняются по поводу Тайваня, спорных островов в Восточно-Китайском море, а также из-за отказа Токио извиниться перед Пекином за преступления Второй мировой войны;

- главный региональный соперник Японии, разногласия с которым сохраняются по поводу Тайваня, спорных островов в Восточно-Китайском море, а также из-за отказа Токио извиниться перед Пекином за преступления Второй мировой войны; Россия оказалась в немилости у Японии из-за продолжающегося более 80 лет спора по поводу Курильских островов. Отношения испортились еще больше после 2022 года, когда Токио начал вводить санкции против РФ, в числе которых заморозка активов, отказ от работы с российскими банками, экспорт японских промышленных товаров, а также поддержка потолка цен на российскую нефть.

Стоит отметить, что дипломатическая напряженность не мешает Японии поддерживать с Китаем и Россией торгово-экономические отношения.

Может ли Япония создать ядерное оружие?

Несмотря на Три неядерных принципа, которые более 55 лет определяют оборонную политику Токио, из всех неядерных держав мира Япония ближе остальных к созданию ядерного оружия, благодаря своим технологическим возможностям:

у страны есть мощности по переработки ядерного топлива; в Японии огромные запасы плутония (почти 45 тонн), который пригоден для создания ядерных боеголовок; у Японии развитая космическая программа, в рамках которой создаются ракеты-носители ”Эпсилон” и H3. Твердотопливные космические технологии могут быть при необходимости адаптированы для создания баллистических ракет.

Сегодня промышленные возможности страны служат серьёзным подкреплением ядерных амбиций государства, которые впервые проявились за три года до разработки Трёх неядерных принципов. В 1964 году Япония задумалась о создании собственного оружия на фоне первого ядерного испытания, проведённого Китаем. Тогда, правда, правительство страны от этой идеи отказалось из-за опасений народного недовольства, сделав выбор в пользу ядерного зонтика США.

Ядерный зонтик США

Ядерный зонтик - это гарантии безопасности со стороны США в отношении Японии, в рамках которых Вашингтон обязуется использовать собственный ядерный арсенал в случае ядерной атаки или массированного удара с применением традиционных видов оружия на страну-союзника. Американский ядерный зонтик был предложен Токио в 1965 году с тем, чтобы Япония отказалась от собственных ядерных амбиций на фоне угрозы со стороны Китая. Действует ядерный зонтик США в Японии следующим образом:

законодательная база - Договор о гарантиях безопасности 1960 года, 5 статья которого предусматривает американскую защиту Японии в случае нападения третьей стороны;

поскольку размещение ядерного оружия на территории Японии запрещено Тремя неядерным принципами, работа зонтика обеспечивается ядерными возможностями США за пределами восточноазиатской страны, в том числе стратегическими бомбардировщиками в Гуаме, американскими межконтинентальными баллистическими ракетами и ядерными подводными лодками в Тихом океане.

Ядерная доктрина Японии меняется?

Сторонники жесткой линии в японском правительстве, включая нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити, выступают за пересмотр оборонной стратегии страны, в том числе и военных возможностей. Такаити считает, что Япония должна взять на себя ответственность за собственную безопасность. Такаити первая из премьер-министров Японии с 1970-х годов, кто после вступления в должность не подтвердил свою приверженность Трём неядерным принципам. Более того, 10 августа 2026 года, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, она заявила, что в настоящее время правительство страны обсуждает возможность пересмотра официальных документов, касающихся безопасности страны.

У Японии появится ядерное оружие?

Сама по себе возможность появления ядерного оружия у Японии была сформулирована вскоре после Трёх неядерных принципов. Она предусматривает сохранение сдержанной ядерной доктрины при условии глобального разоружения и надёжности американского ядерного зонтика. Сегодня ни на одно из этих условий Япония полагаться не может: глобального ядерного разоружения не происходит, а полностью зависеть от внетерриториальных активов США, учитывая собственную американскую военную стратегию последних лет, нельзя. Теоретически, Япония может создать ядерный боезаряд за 6-12 месяцев, а полноценный ядерный арсенал на плутонии - примерно за три года. Однако пока что о собственном ядерном оружии речи не идёт.

Между тем, зимой текущего года парламент и правительство Японии намерены пересмотреть фундаментальные документы, касающиеся национальной безопасности и обороны. Изменения могут быть внесены в третий из Трёх неядерных принципах: о неразмещении ядерного оружия на своей территории. Если это произойдёт, не исключено, что в ближайшее время американский ядерный зонтик будет усилен и на японской земле, вероятнее всего, на острове Окинава, где больше всего американских военных, появится вполне реальное тактическое ядерное оружие. Оно не сделает Японию ядерной державой, однако напряженность в регионе, где интересы есть у Китая и России, а Северная Корея повсюду видит угрозу, значительно возрастет.