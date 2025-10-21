Турция готова к миротворчеству в Газе

В оборонном ведомстве Турции заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии в секторе Газа. Страна продолжает контакты с другими участниками нормализации.

В Минобороны Турции заявили о готовности выполнить задачи по мирному урегулированию в секторе Газа в составе международного контингента, рассказал глава пресс-службы оборонного ведомства страны Зеки Актюрк.

"Вооруженные силы Турции, опираясь на опыт, накопленный в ходе предыдущих миротворческих миссий, готовы выполнить любую возложенную на них задачу по установлению и поддержанию мира в рамках международного права"

– Минобороны Турции

Актюрк сообщил, что Анкара продолжает контакты с другими участниками мирного процесса по Газе.

Ранее в Газу были направлены добровольцы из Турции, которые приступили к разбору завалов и очистке коммуникаций палестинского анклава.

Напомним, что в середине октября США начали планирование операции международного контингента по урегулированию в Газе. Вашингтон может привлечь к участию военных из Азербайджана, Индонезии, ОАЭ, Египта и Катара.

Цели Турции в секторе Газа

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о турецких интересах в участии в послевоенном налаживании жизни в секторе Газа в составе международных миротворческих сил.

"В первую очередь целью Турции является сама миротворческая миссия, чтобы следить за порядком в секторе Газа и контролировать выполнение тех договоренностей, к которым стороны пришли во время встречи в Шарм-эш-Шейхе. В целом, я не думаю, что у Турции есть какие-то планы сверх того, что выходит за пределы обычных функций миротворческих миссий в тех или иных странах", - прежде всего сказал он.

"Надо сказать, что по этой теме все турецкое общество консолидировано и оценивает положительно намерения участвовать в миротворческой миссии в секторе Газа. По другим вопросам не так. К примеру, когда на днях согласовали продление присутствия турецких войск в Ираке и Сирии, оппозиция выступала против. С тем, что миротворцев нужно отправить в Палестину, согласны все", - продолжил Яшар Ниязбаев.

"Кроме того, отправка миротворцев в сектор Газа – это дополнительные политические очки для турецкой власти, поскольку непосредственное участие Турции в послевоенных событиях в Палестине повысит ее региональный статус", - добавил востоковед.

Турция и Израиль

Главный редактор "МК Турция" отметил, что участие турецких военных в миротворческой миссии будет возможным только при согласовании с Израилем. "Мне кажется, пока Израиль не очень положительно воспринимает такую перспективу. Поскольку все делается в рамках договоренностей с Тель-Авивом, то, если израильские власти увидят в этом шаге гарантию безопасности, турецкие миротворцы появятся в Газе. Пока что я вижу по турецким изданиям, что реакции на это из Израиля идут негативные, так как инициатива Анкары воспринимается как ввод турецкого военного контингента в Газу, а не просто миротворцев", - указал он.

"Турция, разумеется, не может просто так разместить войска в секторе Газа. Она занимается этой темой не просто по своему желанию и не с намерениями проводить там военные операции, а именно в рамках международного мандата. Сейчас необходимо четко согласовать, на каких условиях, по каким договоренностям и с каким мандатом турецкие войска будут размещаться в секторе Газа. Это может быть реализовано, только если с израильской стороной будут подписаны документы о гарантиях безопасности", - обратил внимание Яшар Ниязбаев.

"Поскольку Турция не будет направлять миротворцев в сектор Газа, если это противоречит тем или иным международным соглашениям, значит, отправка произойдет или в рамках ООН, или в рамках соглашения с Израилем. Иначе такого рода вещи не делаются, чтобы все участники имели гарантии, что миротворческая миссия не приведет к той или иной серьезной эскалации напряженности в регионе вместо умиротворения", - заключил востоковед.