Транзитные перевозки Азербайджана выросли в 2,5 раза за 6 лет

За период с 2019 года Азербайджан нарастил транзитные перевозки в 2,5 раза, такие данные озвучил замминистра цифрового развития и транспорта АР Джавид Гурбанов, выступая на XVIII заседании межправительственной комиссии ТРАСЕКА, которое прошло в Астане.

Замглавы Минцифры Азербайджана уточнил, что за прошлый год объем транзитных перевозок через Азербайджан составил 14,3 млн т. Гурбанов подчеркнул, что показатель в 2,5 раза превышает уровень 2019 года.

"Из этого объема около 4,7 млн т было перевезено по Среднему коридору, что подтверждает его растущую роль в обеспечении региональной взаимосвязанности"

– Джавид Гурбанов

Замминистра обратил внимание на такой важный фактор развития маршрута, как завершение модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: в результате его пропускная способность выросла с 1 млн до 5 млн т в год.

Азербайджан делает ставку на транзит

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил рост транзитных грузоперевозок через Азербайджан усилиями властей республики по диверсификации экономики: Баку создает комфортные условия для трансрегиональных экспортеров, чтобы развивать ненефтяной сектор.

"Развитие Азербайджаном транзитных грузоперевозок нацелено на перспективу. С одной стороны, есть тенденция роста транспортировки товаров во всем мире. С другой стороны, Азербайджану необходимо производить поиск возможных секторов экономики, которые стали бы альтернативными нефтяному сектору по доходам. Дело не только в том, что производство нефти в Азербайджане стабильно сокращается, но и в том, что односторонняя зависимость от какого-либо сектора ни одной экономике не принесет положительных результатов", - прежде всего сказал он.

"При этом у Азербайджана весьма выгодное геоэкономическое положение на перекрестке маршрутов Север-Юг и Восток-Запад, и вполне естественно сосредоточить часть усилий по диверсификации экономики на реализации потенциала, заложенного в самой географии республики, сделать выгодными и потому привлекающими интерес транзитные грузоперевозки через азербайджанские территории. Кроме того, этот сектор еще и дает Азербайджану выход на международные рынки, превращая страну в логистический хаб. Поскольку Азербайджан не имеет выхода к открытым морям, ему необходимы диверсифицированные и хорошо логистически продуманные пути экспорта своих товаров", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"В настоящее время и Южный Кавказ, и Центральная Азия сфокусированы на развитии Среднего коридора, который укладывается и в программу экспортно-импортных маршрутов Евросоюза, и в проект "Один пояс – один путь" Китая. Также через Азербайджан создан транспортный коридор "Север-Юг" из Европы через Россию в Иран и Индию. Мы наблюдаем фактически, что Азербайджан участвует во всех значимых транспортных проектах, и это увеличивает как геополитическое значение страны, так и геоэкономическое", - подчеркнул экономист.

"Если прежде долгое время внешнеполитический курс Азербайджана представлял собой по большей части геополитику по причине необходимости восстановления территориальной целостности и разрешения армяно-азербайджанского конфликта, то теперь, когда эти задачи решены, появилась необходимость модернизации внешней политики республики. Запуск и развитие транзитных транспортных путей будет приводить к тому, что экономических аспектов во внешней политике Азербайджана будет все больше", - заключил Ровшан Ибрагимов.