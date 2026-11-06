Трамп: причин для новой эскалации конфликта с Ираном нет

В настоящее время причин для новой эскалации конфликта США с Ираном нет, заявил Трамп. Также он сообщил, что у Ирана не осталось ядерного материала.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к эскалации боевых действий против Ирана.

В интервью телекомпании CBS News, американский лидер ответил, намерен ли он предпринимать новые военные действия против Исламской Республики после состоявшихся 3 ноября выборов в Конгресс.

"Я не собираюсь этого делать. Не думаю, что для этого есть какие бы то ни было причины"

– Дональд Трамп

Он также отметил, что резона для эскалации нет, так как у иранцев не осталось ядерного материала.

"У них нет ничего. Это все похоронено под тоннами камней"

– Дональд Трамп

По словам главы Белого дома, в районе возможного ядерного объекта у горы Пикакс в Иране сейчас мало активности, так что необходимости в ударе нет, однако США продолжат "следить за ситуацией".

Почему Трамп передумал воевать с Ираном?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на два последствия победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс, которые вынуждают сейчас Белый дом смягчать риторику по Ирану – хотя гарантии, что нового американского удара по иранским целям не будет, по-прежнему нет.

"Сегодня приступил к работе новый состав Конгресса, где теперь большинство в обеих палатах имеет Демократическая партия. И демократы уже начали делать две вещи, касающиеся иранского конфликта, причем не без помощи республиканцев. Во-первых, они хотят резко урезать расходы на ближневосточную операцию ВС США, фактически прекратить финансирование войны в Иране. Их цель – покончить с этой войной, что вполне понятно, если учесть, что сами республиканцы признали, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, что главная причина поражения их партии на выборах — это война с Ираном. Соответственно, демократам политически очень важно показать, что Дональд Трамп начал эту войну, а Демократическая партия ее закончила. Во-вторых, набирает обороты вопрос импичмента главы Пентагона Пита Хегсета, и здесь тоже не исключено, что это будет сделано с опорой на поддержку республиканцев, желающих отмежеваться от провальной политики Трампа", - прежде всего сказал он.

"В то же время, Дональд Трамп до сих пор не отказался от идеи нанесения очень сильных ударов по Ирану после выборов, он только создает своими заявлениями все большую неопределенность. Возможно, пока он откладывает этот вопрос в ожидании, каким будет новое правительство Израиля: Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию, сейчас это право передано оппозиции, и если оппозиционные партии смогут договориться о коалиционном правительстве, для Трампа вся иранская история может закончиться серьезным политическим провалом. Получится, что Трамп напрасно начинал войну с Ираном и фактически ее проиграл, а вместе с тем проиграл и в Израиле, где из-за иранского конфликта к власти пришли противники Нетаньяху", - продолжил Владимир Васильев.

"В связи с этим Дональд Трамп сейчас находится на развилке: или попытаться договориться с Ираном с выходом на какой-то документ, подобный июньскому меморандуму о взаимопонимании, или все-таки резко эскалировать военную сторону конфликта и атаковать Иран, пока позволяет финансирование и не лишился должности Пит Хегсет. Пока что Трамп скорее склоняется к силовому варианту и ищет предлог, чтобы напасть на Исламскую Республику не просто так, а с неким оправданием. В связи с этим ему выгодно возобновить на некоторое время переговоры с Тегераном, чтобы затем заявить, что иранские власти недоговороспособны и ему приходится действовать с позиции силы для достижения своих целей в Иране", - отметил американист.

"Сейчас Дональду Трампу уже не важен уровень инфляции в США. Рост цен на топливо имела политическое значение только до выборов, а сейчас, когда рядовой гражданин уже сказал свое слово, отдав Конгресс демократам, его проблемы никак не влияют на позиции Администрации Трампа. При этом новое подорожание нефти из-за блокады Ормузского пролива и дефицита предложения на мировом рынке принесет только выгоду американским нефтегазовым корпорациям, так что новые военные действия США против Ирана уже не создают политических рисков для Белого дома и будут иметь негласную поддержку крупного энергетического бизнеса. Замирение и открытие Ормузского пролива, напротив, лишит эти компании текущих сверхприбылей", - указал Владимир Васильев.

"На этом фоне Россия, Китай и арабские страны предпринимают очень большие усилия для того, чтобы создать новую систему безопасности на Ближнем Востоке, взять всю инициативу на себя, пока США и Израиль заняты внутренними проблемами. Возможно, они даже найдут такую схему, при которой Иран будет получать средства от судоходства в Ормузском проливе для компенсации ущерба, но это не будет слишком обременительного для монархий Персидского залива. Эта ситуация создает ощущение стратегического поражения США в регионе, и Дональд Трамп не может это оставить просто так. Поскольку Трамп непредсказуем, совершенно неясно, как будут развиваться события дальше. Высока вероятность, что он предпримет еще одну попытку через военные удары склонить Тегеран к подписанию невыгодных для него соглашений, боевой пыл у него явно еще не ослаб", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.