Трамп держит Иран в напряжении, Эр-Рияд укрепляет ПВО за счет Пакистана

Отсутствие компромисса по условиям соглашения между США и Ираном сохраняет вероятность возобновления иранской войны. Региональные государства, видя потенциал новых боевых действий, наращивают свою оборону.

Отправной точкой очередного витка напряженности в иранском конфликте является жесткое противоречие между условиями мира с каждой из сторон. Вашингтон настаивает на односторонних уступках: передаче 400 кг урана, сохранении только одного ядерного объекта в Иране и отказе от разблокировки иранских активов. Более того, в американском подходе отсутствуют гарантии прекращения огня — оно напрямую увязывается с ходом переговоров.

Тегеран, в свою очередь, выдвигает встречный пакет требований, который едва ли приемлем для президента США Дональда Трампа: полное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, отмена санкций, разблокировка активов и компенсация ущерба. Отдельно подчеркивается требование признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Отсутствие прогресса в дипломатии толкает Трампа на очень эмоциональные посты в соцсетях и заявления. Он продолжает угрожать Ирану с помощью изображений, созданных нейросетью. В одном из постов он пишет о "затишье перед бурей", в другом - показывает вместо цели карту Ирана и рисунок наносящего удары БПЛА.

Риторика Трампа колеблется. В одном случае он говорит: "Для Ирана часы тикают, и им лучше начать действовать, быстро, иначе от них ничего не останется". Одновременно президент США утверждает, что соглашение "близко", подчеркивая, что эту оценку разделяют страны региона. В другом случае он отмечает, что по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии "отложил на некоторое время" атаку на Иран. По словам Трампа, американские военные уже получили приказ подготовиться к полномасштабной операции, если переговоры провалятся.

"Я отложил это (атаку на Иран – ред.) на некоторое время - надеюсь, возможно, и навсегда, но, скорее всего, на короткое время, потому что у нас прошли очень масштабные дискуссии с Ираном", - сказал Трамп журналистам 19 мая в Белом доме.

"У нас были периоды, когда мы думали, что близки к сделке, но этого не получалось. Сейчас немножко по-другому", - добавляет президент США. Впрочем, несмотря на разное содержание заявлений Дональда Трампа, все они содержат угрозу Ирану.

Параллельно дипломатическим сигналам на Ближнем Востоке наблюдается довольно высокая военная активность. Так, США перебрасывают в Израиль боеприпасы десятками военно-транспортных самолетов с баз в Европе.

По данным американских и ближневосточных источников The New York Times, рассматриваются два сценария. Первый - массированные авиаудары по иранской инфраструктуре и военным объектам, а также захват нефтяного хаба на острове Харк. Второй - отправка группы спецназа в Иран для уничтожения или похищения высокообогащенного урана из подземных комплексов в Исфахане. Последний сценарий опасен для Вашингтона большим числом жертв с американской стороны. Кроме того, для прикрытия спецназа нужны тысячи вспомогательные военнослужащих, которые будут обеспечивать периметр безопасности и могут вступить в бой с иранскими ВС.

Израиль, в свою очередь, заявляет о готовности присоединиться к ударам США. Премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию. 17 мая Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность возобновления ударов по Ирану. Министр обороны США Пит Хегсет со своей стороны заверил, что армия готова "к выполнению любого решения президента", включая эскалацию.

Иран отвечает зеркально и тоже готовится к эскалации. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул: "Наши вооруженные силы готовы дать достойный ответ на любую агрессию". Внутри страны усиливается мобилизационная подготовка — государственное телевидение уже транслирует инструкции для гражданского населения по обращению с оружием.

Не дремлют не только стороны конфликта, но и страны, которые снова окажутся жертвами эскалации. Так, по данным Reuters, Пакистан направил в Саудовскую Аравию значительный военный контингент: истребители JF-17, беспилотники, системы ПВО HQ-9 и до 8 тыс военнослужащих. В рамках двусторонних соглашений численность пакистанских сил может быть увеличена до 80 тыс. Формально речь идет о "консультативной миссии", однако фактически создается резерв для отпора в случае расширения конфликта. Очевидно, саудиты решили укрепить свою оборону за счет союзнического договора с Исламабадом, чтобы успешнее отбивать вероятные иранские удары по своей нефтяной инфраструктуре.

К войне готовятся и ОАЭ. Их риторика за последние недели ожесточилась, особенно после атак со стороны Ирана в мае. Эмираты тоже нанесли ответные удары по ИРИ и сближаются с Израилем. Недавно появилась информация из канцелярии Нетаньяху, что в разгар войны израильский премьер-министр совершал визит в ОАЭ, после чего в Эмираты была отправлена из Израиля батарея "Железный купол".

В заявлении о переносе на будущее удара по Ирану Дональд Трамп уточнил, что сделал это по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Судя по всему, монархиям Залива нужно время для подготовки к очередной эскалации.

Вероятность конфликта Ирана и США/Израиля повышает ситуация в соседних странах. В Ливане, несмотря на инициированное Трампом перемирие, боевые действия фактически продолжаются. Израиль наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы", а шиитское движение отвечает атаками беспилотников. Число погибших превысило 3 тыс человек, более 1 млн жителей стали вынужденными переселенцами.

Неспокойно и в секторе Газа, где еще в октябре Трамп объявлял о перемирии. Израиль подтвердил ликвидацию одного из ключевых лидеров ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада, которого в Тель-Авиве называют одним из организаторов атаки 7 октября. Удар по его позиции сопровождался жертвами среди гражданских, что вновь обостряет гуманитарную ситуацию и повышает риск дальнейшей радикализации конфликта.

Таким образом, несмотря на переговоры и дипломатию, аргументов и фактов в пользу войны становится с каждым днем все больше.