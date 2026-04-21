Тегеран назвал условие для дипломатии с США

Власти Ирана будет готовы запустить дипломатический процесс с США, когда это будет отвечать национальным интересам страны, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот для реализации национальных интересов"

– Эсмаил Багаи

Багаи также выразил благодарность Пакистану за дипломатические усилия в контексте конфликта США и Ирана. По словам дипломата, Иран активно мониторит военную ситуацию и готов предотвратить возможные атаки.

Чего ждет Иран?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связала неопределенность в позиции Тегерана по встречам с властями США проблемами в управлении иранским государством.

"Внутриполитическая ситуация в Иране сейчас далеко не простая. И те силы, которые представлены консерваторами, и те силы, которые представлены реформаторами, находятся в достаточно жестком противостоянии по вопросу, стоит ли вести переговоры с США и заключать какое-то соглашение или, напротив, ни о чем не договариваться из-за отсутствия доверия к Вашингтону. Это противостояние усиливается в связи с тем, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи, избранный после убийства его отца, не появляется на публике, что, возможно, говорит о его плохом самочувствии и точно свидетельствует об отсутствии твердого управления с его стороны", - прежде всего сказал она.

"Поскольку нет человека, который единолично выбрал бы ту или иную позицию, противостояние двух подходов к диалогу с США продолжается. Отмечу, что на первый раунд переговоров во время перемирия в Исламабад прибыла иранская делегация в составе почти восьмидесяти человек, и в нее вошли политики, придерживающиеся диаметрально противоположных точек зрения на дальнейшее развитие ирано-американских отношений и в целом контактов Тегерана с Западом. В пакистанских СМИ отмечалось, что посредникам очень много усилий пришлось затратить на то, чтобы внутри иранской делегации была выработана единая точка зрения на дальнейшие условия переговоров с США. По той же причине сейчас сохраняется неопределенность в отношении новых встреч в Исламабаде", - сообщила Ирина Федорова.

"При этом итоги войны таковы, что Иран может достаточно твердо выдерживать свою позицию в контактах с США. Вашингтон находятся в достаточно трудном положении – я имею в виду не американское государство в целом, а лично президента Дональда Трампа. Продолжение войны теми же средствами, которыми он ее вел, то есть бомбардировками гражданских и военных объектов, бессмысленно – 5,5 недель таких бомбардировок не принесли ему успеха. Иран только объединился на фоне внешней угрозы. Проводить наземную операцию достаточно трудно, есть очень высокие риски больших потерь в американских войсках, что приведет к внутриполитическое давление со стороны демократов и на президента США, и на Республиканскую партию в целом", - обратила внимание востоковед.

"Применять оружие массового уничтожения Трамп пока не решается, и дай Бог, чтобы так и не решился. В таких условиях у твердой позиции руководства Исламской Республики есть определенные шансы на успех в отстаивании иранских интересов на переговорах с США, включая защиту ядерной программы и отмену условий по ракетной программе и поддержке прокси-сил на Ближнем Востоке", - заключила Ирина Федорова.