Тегеран и Вашингтон готовы к компромиссам – Фидан

Иранская и американская стороны, по словам главы МИД Турции Хакана Фидана, на данный момент осознают необходимость компромиссов по ядерной сделке.

Турецкий министр подчеркнул, что, по его данным, США теперь готовы согласиться на обогащение урана Ираном, но в строго очерченных рамках. Это, обратил внимание дипломат, позитивный момент.

"Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть свои лимиты"

– Хакан Фидан

Почему США идут на компромисс с Ираном?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах Администрации Трампа последовательно смягчать подход к Ирану, стартовавший с подготовки военного удара по иранским целям и дошедший к настоящему времени до согласия отменить часть прежних требований к иранской ядерной программе.

"Дональд Трамп сегодня выбирает между двумя сценариями в отношении Ирана. Первый – это выдвинуть жесткий ультиматум с требованием в конкретные сроки его выполнить. США уже озвучили содержанием этого ультиматума: полный отказ от ядерной программы, в том числе мирных технологий, полный отказ от создания баллистических ракет и прекращение любой поддержки "Хезболлы", ХАМАС и йеменских хуситов. Ради этого сценария США продолжают подтягивать вооруженные силы на Ближний Восток и создавать для себя возможности осуществить боевые действия против Ирана, как это было в июне прошлого года", - прежде всего сказал он.

"Второй сценарий – это заключение ядерной сделки, когда США удается избежать военных действий и уговорить Иран пойти на более мягкие соглашения, пусть хрупкие и ненадежные, в какой-то мере повторяющие СВПД 2015 года. Выбор между двумя сценариями во многом зависит от внутриполитических факторов. Администрация Трампа очень внимательно отслеживает, за что больше выступает американская общественность – за силовое решение иранской ядерной проблемы или за достижение мирного соглашения, даже если оно не будет выполнять программу-максимум для США? Пока у Вашингтона складывается представление, что, возможно, запрос на мирное решение все-таки превалирует над запросом на применение силы", - сообщил Владимир Васильев.

"Над Трампом сейчас очень тяжело висит ситуация с файлами Эпштейна, которую намеренно раздувает Демократическая партия, желающая представить президента неадекватным. К идее, что Дональд Трамп неадекватен, подверстывается и его намерение присоединить к США Гренландию, и требование посадить экс-президента Барака Обаму, и многое другое. Главное, в чем демократы видят проявление неадекватности Трампа – это именно возможность развязывания полномасштабной войны на Ближнем и Среднем Востоке. Если Иран откажется от ультиматума, тогда по первому сценарию США будут вынуждены нанести удар, а Иран ответит ударами по американским базах в соседних государствах. Именно исходя из запутанной ситуации внутри США, Администрация Трампа склоняется к продвижению мирной повестки", - обратил внимание американист.

"Тем не менее, пока что стоит ожидать, что Белый дом продолжит колебаться между двумя сценариями. Американцы или Администрация Трампа хотели бы мирного урегулирования, но в то же время в район Персидского залива, на Ближний и Средний Восток, отправляется еще одна авианосная группа во главе с авианосцем "Джордж Буш-старший". То есть военный сценарий все-таки не откладывается. Даже если сегодня американцы настроены на заключение ограниченного мирного соглашения, дипломатическому процессу с их точки зрения все равно требуется военная поддержка, чтобы иметь возможность разговаривать с Ираном на языке угроз. В действительности у США сегодня нет какой-то конкретной стратегии по Ирану, их поведение меняется, подобно погоде – пока что доминирует мирная повестка, но военный сценарий тоже может быть реализован", - подчеркнул Владимир Васильев.

"Надо добавить, что Дональду Трампу в настоящее время важно продемонстрировать независимость от Израиля. Дело в том, что в файлах Эпштейна обнаружена связь покойного финансиста с Моссад, в связи с чем есть подозрения, что большие объемы компромата на Трампа утекли в Израиль. Поэтому, когда Израиль в наши дни активно требует от США исполнения военного сценария и силового решения иранской проблемы, возникают предположения, что Тель-Авив манипулирует Трампом. Трамп об этой точке зрения знает. Поэтому ему выгодно показать, что между Белым домом и ястребами в правительстве Нетаньяху есть разногласия, Вашингтон придерживается собственной позиции и ни в коей мере не идет на поводу у Израиля", - добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"Ситуация может поменяться в любой момент. Но обратите внимание: Дональд Трамп перешел к миролюбивому тону по всем направлениям – Венесуэла, Куба, Украина, Канада, Гренландия. Тон безоговорочных угроз и шантажа ушел на задний план. Трамп в этом отношении является достаточно опытным манипулятором общественного мнения. Он прекрасно знает, что за его словами, за их тональностью следят и внутри Соединенных Штатов Америки, и за границей. И говорит именно то, что выгодно по конъюнктуре", - заключил Владимир Васильев.