Стабилизация перед реформами: как прожила Грузия 2025 год?

Грузинские политологи Арчил Сихарулидзе и Петре Мамрадзе проанализировали для "Вестника Кавказа" события 2025 года в Грузии и дали прогноз на 2026 год. По их оценкам, прошедший год запомнится республике как время нормализации политического поля и укрепления власти "Грузинской мечты".

2025 год для Грузии стал временем стабилизации политической обстановки в стране после тяжелой осени 2024 года, когда поддержанная Западом радикальная оппозиция отказалась признавать итоги парламентских выборов и ежедневно устраивала акции протеста, перераставшие в нападения на полицию. О том, как Тбилиси переживал в ушедшем году разлад с Европой и противостоял попыткам раскачать ситуацию в стране, "Вестнику Кавказа" рассказали основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе и руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе.

Грузия устояла

Арчил Сихарулидзе прежде всего подчеркнул, что Грузия прожила 2025 год намного спокойнее, чем ожидали на Западе. "Напомню, что в конце 2024 года у противников "Грузинской мечты" были надежды, что президентские выборы в США выиграет Камала Харрис, – они рассчитывали, что Харрис вместе с политическими элитами Брюсселя организует в Грузии в прямом смысле "евромайдан" для смены политического строя в стране. Но это все не оправдалось. За весь этот год не произошло ничего громкого, кроме событий 4 октября, когда после проведения муниципальных выборов маленькая группа экстремистов попыталась напасть на здание администрации президента", – сказал он.

"И "Грузинская мечта", и все властные институты, которые при ней существуют, устояли и спокойно работали весь год. Никакого народного восстания из-за того, что Европа разлюбила Грузию и даже стала угрожать отменой безвизового режима, не случилось. Хотя стране угрожали экономическим и туристическим коллапсом, "Грузинская мечта" смогла не дрогнуть и поднять экономику Грузии на очень хороший уровень. Статистика макроэкономических показателей показала в 2025 году великолепные результаты", – продолжил политолог.

"Единственная проблема возникла не из-за давления Европы и действий оппозиции, а из-за самой "Грузинской мечты": хоть партия и говорила, что активно борется с коррупцией, но выяснилось, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили замешан в серьезных правонарушениях и финансовых откатах, а вместе с ним и значительная часть правящей верхушки. Из-за этого теперь люди задаются вопросом, кто еще крал во время премьерского правления Гарибашвили? Я думаю, "Грузинская мечта" должна в этом направлении как минимум исповедаться, причем очень серьезно, чтобы люди понимали, что в стране власть держится не потому, что оппозиции нет, а потому что ей можно доверять", – призвал Арчил Сихарулидзе.

"Грузинская мечта" усилилась

Петре Мамрадзе, напротив, позитивно оценил коррупционные дела против Ираклия Гарибашвили и других чиновников. "2025 год, как и ряд предыдущих, был для Грузии весьма значительным. В первую очередь это был год укрепления правящей партии "Грузинская мечта", где прежде были довольно серьезные разногласия, а в 2025-м мы наблюдали сплочение ее рядов вокруг политической воли отстаивать суверенитет Грузии и самим определять нужную для интересов государства повестку дня. Также партия проявила волю проводить жесткую антикоррупционную политику, не жалея никого, в том числе совсем недавних соратников и людей, которые были на высоких постах, что показало уголовное дело против Ираклия Гарибашвили", – сообщил политолог.

"Тут надо отметить, что Грузия и так занимала весьма высокое место в Европе по отсутствию коррупции, борьба с коррупционными проявлениями в стране давно была поставлена на стабильную основу – но в этом году мы увидели качественно новый этап, когда оказалось, что даже бывший глава правительства, причем не ушедший в оппозицию, а член "Грузинской мечты", тоже может стать фигурантом дела за должностные правонарушения. Добавлю, что в Грузии весь год продолжался экономический бум, что стоит считать значимым достижением на фоне глобальных геополитических изменений и политического давления на нас Евросоюза. Негатив в 2025 году Грузии не коснулся", – подчеркнул Петре Мамрадзе.

Чего ждать Грузии в 2026 году?

Арчил Сихарулидзе ожидает, что главным событием 2026 в года в Грузии будет рассмотрение в Конституционном суде иска о признании неконституционными ряда оппозиционных партий во главе с саакашвилевским "Единым национальным движением". "Иск уже подан в Конституционный суд, и приблизительно в конце лета судьи вынесут вердикт. Это, по сути, предрешит многие политические события в республике. Оппозиция, в свою очередь, должна наконец перестать митинговать напротив парламента и начать готовиться к парламентским выборам 2028 года – кампания 2024 для нее завершилась полным фиаско, пора это признать", – сказал он.

"Второй важнейший момент – это реформа системы образования, она имеет фундаментальное значение. Никто не сомневается в том, что реформа нужна, но стоит ждать борьбы за то, что именно будет реформироваться и к каким целям мы будем идти. Цели "Грузинской мечты" – взрастить новое прогрузинское, а не проевропейское или прозападное поколение, которое будет опираться на внутренние ресурсы. Разумеется, партии важно, чтобы поколение было ей лояльно, любая власть идет в этом направлении. Я думаю, как только в стране появится сила, которая сможет выдержать геополитический нейтралитет и что-то реальное предложить гражданам, "Грузинской мечте" будет очень тяжело победить на выборах, потому что народ все-таки устал уже от нее", – предупредил Арчил Сихарулидзе.

Петре Мамрадзе, в свою очередь, рассказал об экономических задачах Грузии на новый год. "Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил развитие транспортной инфраструктуры Грузии с целью ее соответствия возросшим требованиям. Грузия активно строит дороги и тоннели, и их состояние нужно подогнать под современные стандарты, а также сделать еще многое другое, чтобы республика заняла достойное место в "Срединном коридоре", на маршруте которого она находится волею судьбы", – сообщил он.

"Также правительству в новом году нужно продолжить работу над повышением благосостояния граждан, чтобы социальная помощь доходила до всех слоев населения. В этом смысле проблемы еще есть. Международные организации в один голос утверждают, что уменьшилось число беднейших граждан, но тем не менее, работу в этом направлении нужно продолжать, и будем надеяться, что это будет сделано", – сказал Петре Мамрадзе.

Политолог добавил, что в 2026 году перспективы восстановления конструктивного диалога Грузии с Евросоюзом останутся нулевыми. "Я не вижу никакой перспективы на данном этапе, пока в Брюсселе внешней политикой заведуют такие люди, как Кая Каллас – мои коллеги, известные европейские аналитики, называют ее "кошмаром Европы". Таких чиновников, как Каллас, в Евросоюзе хватает во всех структурах. Грузия от них получает исключительно потоки лжи и клеветы, которые льются на законно избранный парламент и легитимно сформированное правительство. В таких условиях и речи и о конструктивном диалоге быть не может. Но поскольку толка от еврочиновников Грузии сейчас нет, то это и не большая потеря", – заключил он.