SOCAR займется нефтедобычей в Африке

SOCAR будет добывать "черное золото" на Черном континенте: азербайджанская нефтяная компания будет осваивать запасы энергоресурсов в Кот-д’Ивуаре.

Нефтяная госкомпания Азербайджана SOCAR договорилась с итальянской Eni S.p.A. о покупке 10% проекта по разработке крупного нефтегазового месторождения Baleine в Кот-д’Ивуаре.

Соглашение было подписано на полях ВЭФ в Давосе. Месторождение Baleine является одним из самых перспективных с точки зрения запасов ресурсов, освоение началось в 2023 году. Здесь ежедневно добывают свыше 62 тыс баррелей нефти.

Отметим, что это уже не первая крупная сделка SOCAR по освоению месторождений за пределами Азербайджана. Ранее SOCAR приобрела 10% газового месторождения Тамар в Израиле за $1,25 млрд.

SOCAR расширяет бизнес

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущую бизнес-стратегию SOCAR по расширению активности за пределами Азербайджана.

"Новое направление в работе SOCAR – это апстрим-проекты, то есть геологоразведка и разработка зарубежных месторождений. Оно было запущено в мае 2024 года, когда SOCAR получил 3% участия на одном из нефтяных месторождений в Объединенных Арабских Эмиратах, SOCAR получил 3% нефтяном контракте. Цель подобного развития бизнеса компании состоит в том, чтобы поддерживать ее активность и, как следствие, доходы на фоне естественного снижениям нефтедобычи в Азербайджане", - прежде всего сказал он.

"Важным шагом в этом направлении стало подключение SOCAR к уже действующему проекту "Тамар" на израильском шельфе в январе 2025 года. Компания приобрела 10% акций. В марте SOCAR подключился к еще одному проекту на шельфе Израиля, по разведке газовых месторождений. А в июле компания подписала контракт с Узбекистаном и стала оператором в разведочном проекте на Устюртском блоке месторождений. Сегодняшний контракт на разработку нефтегазового месторождения в Кот-д’Ивуаре – логичное развитие новейшей бизнес-стратегии SOCAR", - подчеркнул Ильхам Шабан.

"Таким образом компания показывает, что в условиях, когда объемы добычи нефти в стране и особенно на зрелых месторождениях на балансе SOCAR снижаются, уровень производства нефти может быть стабилизован за счет зарубежных проектов. Эта стратегия проверена временем и опытом многих других нефтяных компаний: многие производители нефти и газа добывают углеводороды по всему миру, а не только у себя в стране", - отметил экономист.

"Первые результаты мы увидим через пару лет, когда на этих зарубежных месторождениях, где теперь работает SOCAR, начнет увеличиваться добыча. Говоря конкретно о Baleine в Кот-д’Ивуаре, надо сказать, что скоро начнется третья фаза разработки этого африканского месторождения, когда объемы производства нефти увеличатся в три раза", - добавил Ильхам Шабан.

Директор Caspian Barrel предположил, что следующие зарубежные проекты SOCAR будут в регионе Ближнего Востока. "Возможно, будет проект в Ираке, о чем можно судить по тому, какие доверительные отношения выстраиваются между Азербайджаном и Иракским Курдистаном. Недаром на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Ильхам Алиев встречался с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани", - сообщил он.

"Иракский Курдистан весьма перспективен с точки зрения развития разработки нефтегазовых месторождений, и не в последнюю очередь потому, что там уже есть хорошая инфраструктура для доставки добытой нефти и газа на мировые рынки", - пояснил Ильхам Шабан.