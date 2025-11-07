США выходят из шатдауна

Сенат США большинством голосов проголосовал за бюджет, который позволит положить конец затянувшемуся шатдауну – вскоре законопроект поступит в Палату представителей, а затем – на подпись президенту.

Сенаторы в США минувшей ночью в ходе финального голосования поддержали законопроект о государственном бюджете, а значит, в скором времени завершится самый длинный в истории страны шатдаун.

Как следует из результатов голосования, за финансовый документ проголосовало большинство - 60 против 40, ровно столько голосов требуется, чтобы получить одобрение бюджета, передает РИА Новости.

Ранее в ходе процедурного голосования сенаторы проголосовали за начало обсуждения законопроекта о бюджете страны. Теперь одобренный законопроект будет возвращен в нижнюю палату – Палату представителей. Кроме того, свою подпись под документов должен будет поставить президент Дональд Трамп.

В поддержку законопроекта проголосовали восемь представителей Демпартии или независимых сенаторов. Один республиканец проголосовал против, уточнила пресс-служба сената.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что его однопартийцы работают над законопроектом, который больше не позволит останавливать работу правительства.

"Мы пытаемся внести законопроект, в соответствии с которым прекращение работы правительства больше не произойдет. Нельзя просто так остановить работу правительства, потому что мы пытаемся пересмотреть условия"

- Дональд Трамп

Рекордный шатдаун в США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о последствиях самого долгой приостановки работы американского правительства в истории.

"Основной эффект шатдауна имеет политический характер: президент Дональд Трамп победил своих противников. Это была именно политическая конфронтация между Администрацией Трампа и демократами по принципу "кто первый моргнет". Спустя 40 дней шатдауна дрогнули демократы, более того, начался очень серьезный кризис в руководстве фракции Демократической партии в Сенате. Стали раздаваться голоса, что Чаку Шумеру пора подавать в отставку, поскольку он не сумел удержать в оппозиционном настроении всю фракцию – нашлись восемь сенаторов-демократов, которые перебежали на сторону республиканцев, проголосовав за прекращение шатдауна. Эти сенаторы де-факто изменили Демократической партии, спасая свое политическое будущее", - прежде всего сказал он.

"Бегство этих восьми сенаторов явилось результатом целенаправленной работы Республиканской фракции в Конгрессе. Смысл ее состоял в том, чтобы найти слабые звенья, колеблющихся сенаторов-демократов, войти с ними в контакт, предложить сделки. Закулисная работа шла на протяжении двух-трех недель, и она удалась. Мы не знаем, какие конкретно были заключены соглашения, но понятно, что дрогнули сенаторы от штатов с преимущественно республиканским политическим окружением. Они хотели бы переизбраться в 2026 и 2028 годах и предпочли договориться с Республиканской партией о неких гарантиях переизбрания, какие им необходимы. Размеры случившейся в эти дни политической катастрофы Демократической партии будут видны только на промежуточных выборах 2026 года", - отметил Владимир Васильев.

Американист обратил внимание, что бюджетный кризис в США не устранен полностью, а только отложен до 30 января. "Сейчас по временной схеме федеральное правительство будет финансироваться до 30 января, за исключением трех позиций: Министерство по делам ветеранов, Министерство сельского хозяйства и военное строительство. Оставшиеся до этого срока месяцы Конгресс потратит на согласование бюджета. Возможно, к 30 января сложится угроза повторного шатдауна, но на данной стадии она представляется маловероятной именно потому, что сейчас Демократическая партия допустила слабость: если сенаторы-демократы голосуют за республиканский проект бюджета в ноябре, значит, и в январе они это сделают. Как показывает американская практика, после января бесполезно вести разговоры о каких-то дополнительных требованиях по бюджету-2026, надо уже готовиться к работе над бюджетом-2027", - сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что для Дональда Трампа была принципиальна эта победа над демократами. "Изначально у Трампа было два варианта: или договориться с демократами и не допустить шатдауна, или, начав конфронтацию, добиться победы. Закрытие правительства – крайне непопулярная мера, от него несет ущерб и та, и другая партия в долгосрочном плане. История американских шатдаунов на протяжении последних 30 лет показывает, что ничего хорошего они не приносят для всех инициаторов. Интересно, что в XXI веке до конца в этой конфронтации еще никто не шел, и Трамп стал первым, кто довел ситуацию до такой остроты, что его оппонентам пришлось сдаваться. И это, конечно, будет иметь большие последствия для американской внешней и внутренней политики", - подчеркнул Владимир Васильев.

"Трамп получил четкий опыт, что надо идти до конца, задирать планку, действовать напористо и бескомпромиссно. Во внешней политике это скажется на всем спектре американской активности, может быть, за исключением Китая. Я думаю, что сегодня Трамп может считать, что ему надо быть более жестким по отношению и к Европе, и к странам на Ближнем и Среднем Востоке, и, возможно, к России. То есть вероятен перенос внутриамериканского опыта успеха в давлении на оппонентов на внешний контур по логике "победитель получает все". Это, с моей точки зрения, сегодня наиболее важное последствие завершения шатдауна", - указал американист.

Внутри США победа Трампа над американцами означает перераспределение бюджета в пользу военных расходов. "Вопрос, который стоял в дискуссиях по бюджету на 2026 год, очень простой: пушки или масло? Демократы настаивали на финансировании социальных программ, республиканцы – на увеличении расходов на перевооружение США и развитие военно-промышленного комплекса. Властям не приходилось бы выбирать "или-или", если бы не колоссальный дефицит бюджета в $2 трлн и чрезвычайно быстро растущий государственный долг, уже переваливший за $38 трлн. Действовать по принципу "немножечко оттуда, немножечко отсюда" американское государство уже не может. Теперь именно военный компонент получит бюджетную подпитку. Это создает очень опасный прецедент, ведь Трампу нужно будет как-то оправдать шатдаун и рост военных расходов", - заметил Владимир Васильев.

"Как это сделать? Например, путем участия в боевых действиях. США могут стать более активными в отношении Венесуэлы и Мексики. Есть и другие горячие точки, где американцы уже имеют опыт ведения войны путем бомбардировок, как в Иране в июне этого года. Получая финансы, силовой компонент будет давать обратную связь, положительную или отрицательную: раз деньги есть, надо использовать силу. Использование силы, в свою очередь, станет основанием требовать все большее бюджетных расходов на американский ВПК. Неслучайно Трамп заявил о ядерных испытаниях именно в ходе шатдауна – это и было мотивацией, зачем оборонке дополнительные средства: пожертвовать маслом ради модернизации пушек. В итоге я ожидаю все более агрессивный, напористый и бескомпромиссный курс Дональда Трампа в политике. Таков основной урок шатдауна", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Ранее мы писали о том, что на окончательное согласование государственного бюджета страны может уйти еще несколько дней.