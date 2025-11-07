Сенат США одобрил закон о прекращении шатдауна

Выход из ситуации шатдауна в США может быть близок – Сенат одобрил закон, принятие которого положит конец текущей ситуации, сообщают американские СМИ.
Законопроект получил поддержку в ходе процедурного голосования. В его пользу высказались 60 сенаторов, против проголосовали 40. Чтобы получить одобрение бюджета, требуется 60 голосов "за". Представители Республиканской партии занимают 53 места в Сенате.
Сейчас одобренный законопроект будет возвращен в нижнюю палату – Палату представителей. Кроме того, свою подпись под документов должен будет поставить президент Дональд Трамп. В общей сложности на окончательное его согласование может уйти еще несколько дней.
Президент Дональд Трамп придерживается оптимистической позиции: он заявил, что работа федерального правительства скоро может быть восстановлена.
"Похоже, что мы приближаемся к прекращению шатдауна"
– Дональд Трамп
Напомним, что нынешний шатдаун установил рекорд по длительности. На момент написания этого материала он продолжается сороковой день.