Сенат США одобрил закон о прекращении шатдауна

Верхняя палата американского Конгресса поддержала законопроект, который позволит остановить шатдаун и восстановить приостановленную работу правительства США.

Выход из ситуации шатдауна в США может быть близок – Сенат одобрил закон, принятие которого положит конец текущей ситуации, сообщают американские СМИ.

Законопроект получил поддержку в ходе процедурного голосования. В его пользу высказались 60 сенаторов, против проголосовали 40. Чтобы получить одобрение бюджета, требуется 60 голосов "за". Представители Республиканской партии занимают 53 места в Сенате.

Сейчас одобренный законопроект будет возвращен в нижнюю палату – Палату представителей. Кроме того, свою подпись под документов должен будет поставить президент Дональд Трамп. В общей сложности на окончательное его согласование может уйти еще несколько дней.

Президент Дональд Трамп придерживается оптимистической позиции: он заявил, что работа федерального правительства скоро может быть восстановлена.

"Похоже, что мы приближаемся к прекращению шатдауна"

– Дональд Трамп

Напомним, что нынешний шатдаун установил рекорд по длительности. На момент написания этого материала он продолжается сороковой день.