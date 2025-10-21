Саммит в Будапеште. Сквозь терни и угрозы

Подготовка к встрече президентов России и США в Будапеште находится в состоянии неопределенности и сталкивается с множеством политических и дипломатических препятствий. Однако стороны не отказываются от самой идеи саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

Наиболее очевидные трудности организации второй встречи президентов России и США связаны с маршрутом полета российского президента в Венгрию, однако более серьезными проблемами могут выступить разногласия в подходах Владимира Путина и Дональда Трампа и вмешательство стран Европы.

Воздушные коридоры и позиция ЕС

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и объявил о встрече в ближайшее время в Будапеште. Через четыре дня появились слухи о том, что Румыния якобы не готова предоставить воздушный коридор для борта №1 из РФ. Официально МИД Румынии объявил, что не получал запроса на перелет Путина.

Польша официально отказалась гарантировать безопасный пролет воздушного судна Путина через свое воздушное пространство. Глава польского МИД Радослав Сикорский объяснил это угрозой международного уголовного преследования в связи с ордером МУС на арест российского президента, выданным в марте 2023 года. Польские власти опасаются, что приказы суда могут помешать прохождению самолета.

В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Польшу в готовности совершить "террористические акты" в отношении российского лидера. В то же время Болгария выразила готовность предоставить воздушный коридор для Путина. Из Болгарии борт №1 может долететь в Венгрию через дружественную России Сербию. Конструктивную позицию занял и словацкий премьер Роберт Фицо, который сам испытывал сложности с полетом во время визита в Белый дом. Он призвал ЕС сделать все возможное, чтобы организовать саммит в Будапеште.

Сторонники поддержки Украины в ЕС и Великобритании не очень довольны предстоящим саммитом. Британский премьер Кир Стармер требует от Белого дома сформулировать конкретный план урегулирования по Украине по примеру 20 пунктов по Газе. Европейский дипломат заявил Financial Times, что в ЕС никому идея встречи с Путиным не нравится, но они вынуждены "улыбаться сквозь зубы" и делать вид, будто все нормально.

Политические разногласия и позиция США

Хотя Путин и Трамп выражали взаимное желание встречи, чиновник из Белого дома 21 октября сообщил, что встреча не планируется на ближайшие недели. "У президента Трампа нет планов встречаться с президентом Путиным в ближайшем будущем", — заявил он CBS News. По его сведениям, подготовку саммита в Будапеште поставили "на паузу".

Однако вскоре, чтобы успокоить ситуацию, в Кремле и Белом доме официально дали понять, что встреча все еще в силе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил взаимное желание лидеров встретиться, однако подчеркнул необходимость тщательной подготовки и отсутствие конкретных сроков. Президент США Дональд Трамп не отверг подготовку ко встрече, но дал понять, что решение о встрече "еще не принято".

"Не хотелось бы терять время впустую. Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения", — добавил он.

Из заявления Трампа видно, что между Россией и США есть серьезные разногласия по условиям решения конфликта. Время от времени американские СМИ пробрасывают "инсайды" о том, что якобы Москва готова на отказ от занятых в Харьковской и Сумской областях районов в обмен на получение всего Донбасса в административных границах. Насколько это так или нет, сказать сложно. Но ясно точно, что Путин и Трамп ни в Анкоридже, ни перед будапештским саммитом не пришли к какому-то консенсусу.

Стоит ли Трампу все-таки встречаться с Путиным в отсутствие точек соприкосновения по Украине? С одной стороны, стоит. Ведь уже два месяца в дипломатии фиксируется заморозка и даже откат назад, учитывая угрозы США поставлять ракеты "Томагавк" Украине и требовать от нефтяных партнеров России санкций против нее. Американский президент преподносит себя миротворцем, а срыв процесса урегулирования выглядит как провал Трампа как на международной арене, так и в глазах простых американцев. С другой стороны, каковы гарантии, что Трамп и Путин в очном формате смогут добиться прорыва?