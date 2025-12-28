Шаги к миру: что было важным для Армении в 2025 году?

Прошедший 2025 год стал для Армении временем активного продвижения урегулирования послевоенных отношений с Азербайджаном, а также подготовительным этапом к проведению в 2026 году ключевого внутриполитического события – парламентских выборов. Подвести армянские итоги 2025 года "Вестнику Кавказа" помог экс-глава Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян.
Удачный год для Армении
В целом Баграт Асатрян охарактеризовал сумму событий 2025 года как весьма позитивную для Армении. "Можно назвать прошедший год удачным. Ничего отрицательного для Армении в этом году не происходило, даже наоборот. Начались и до сих пор развиваются положительные процессы, которые вселяют надежду на то, что в политическом и военно-политическом плане 2026 год и последующие годы будут стабильными. Были достигнуты определенные конструктивные договоренности, которые должны быть осуществлены в обозримой перспективе", – прежде всего сказал он.
Действительно, Армения в прошедшем году после нескольких лет промедления полностью согласовала проект мирного договора с Азербайджаном (13 марта), затем парафировала его во время саммита лидеров двух стран в Вашингтоне (8 августа). Тогда же премьер-министр Никол Пашинян подписал с президентом Ильхамом Алиевым Совместную декларацию об обоюдном настрое Баку и Еревана на мир, а с президентом Дональдом Трампом – документы о развитии армяно-американских отношений и о реализации проекта Зангезурского коридора с участием компаний из США под новым названием "Маршрут Трампа" (TRIPP).
Мир с Азербайджаном
По оценке экс-главы ЦБ РА, именно вашингтонская встреча была центральным событием 2025 года для Армении. "Самым главным событием прошедшего года стало промежуточное соглашение с Азербайджаном, заключенное при посредничестве США. Конечно, это только объявление сторон о намерениях, а не сам мирный договор, который на той же встрече был парафирован. Не факт, что все будет происходить гладко, у Армении сохраняются нерешенные проблемы с Азербайджаном, Баку по-прежнему предъявляет требования о необходимости внести поправки в армянскую Конституцию", – сообщил Баграт Асатрян.
Напомним, что в преамбуле Конституции Армении существует ссылка на Декларацию о независимости 1990 года, где провозглашается присоединение к армянским территориям части территории Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР. Баку подчеркивает, что наличие де-юре территориальных претензий к Азербайджанской Республике в Основном законе Республики Армения дает основания любым армянским властям в будущем разорвать мирный договор. Ереван отвечает на это неоднозначно: с одной стороны, правительство готовит проект новой Конституции РА, которую планируется вынести на референдум после парламентских выборов 2026 года – но с другой стороны Никол Пашинян утверждает, что конституционные положения не противоречат проекту мирного договора с Азербайджаном и документ можно подписать в любой момент.
Как бы то ни было, уже парафирование проекта мирного договора и Совместная декларация Алиева и Пашиняна создали фундамент для активного продвижения армяно-азербайджанских контактов по пути нормализации. Осенью Баку и Ереван обменялись визитами делегаций экспертных сообществ, также в Азербайджане впервые в постсоветской истории побывал представитель высшего руководства Армении – директор Службы национальной безопасности Андраник Симонян. 21 октября Армения получила от Азербайджана долгожданное разрешение на транзит грузов по азербайджанским землям.
"В конце этого года были определенные экономические факты, свидетельствующие о налаживании отношений. Это еще не стабильные процессы экономического взаимодействия двух стран, но тем не менее. Сначала через Азербайджан в Армению было поставлено несколько крупных партий зерна из Казахстана и России, затем – в прошлом месяце – сам Азербайджан продал и поставил в Армению партию бензина", – признал Баграт Асатрян.
Чего ждать Армении в 2026 году?
2026 год обещает быть для Армении богатым на политические события. В июне состоятся парламентские выборы, перед правящей партией "Гражданский договор" и правительством Никола Пашиняна стоит задача удержать власть и не допустить возвращения националистов. Затем предстоит референдум по новой Конституции, текст которой пока держится в секрете, и подписание мирного договора с Азербайджаном.
"Главное для Армении в новом году – это внешнеполитические процессы, прежде всего урегулирование отношений с Азербайджаном. Будем надеяться, что все запланированное в этом направлении совершится в 2026 году и наконец-то будет подписан мирный договор с Баку. Самое главное для республики сейчас – доведение до конца урегулирования отношений с нашими соседями. В этом смысле гораздо больше ожиданий, нежели решений, поскольку пока нет ни закрепленного на бумаге стабильного мира, ни разблокирования путей сообщения, так что тут есть над чем работать в 2026 году", – подчеркнул Баграт Асатрян.
Экономика Армении
С точки зрения экономики, по оценке эксперта, год для Армении был стабильный. "Судя по опубликованной статистике, результаты по росту экономики у нас даже выше, чем прогнозировалось. То же самое касается показателей макроэкономической стабильности и трудовой занятости населения. В целом, год завершился удачно", – отметил он.
При этом рост был обеспечен в большей степени внешними факторами, чем внутренними, что создает для армянской экономики значительную неопределенность в 2026 году. "Прошедший бурный год был обусловлен преимущественно последствиями украинского конфликта. Конфликт привел к тому, что из России, как и 2022-2024 годах, продолжал идти поток финансов и мигрантов, в том числе качественной рабочей силы, которая вносила и вносит по сей день заметный вклад в армянскую экономику. Но мы понимаем, что такая подпитка из России не может продолжаться вечно", – сказал Баграт Асатрян.
"Армении гораздо больше нужна стабильность и в экономике, и в транспортной сфере, чем такие конъюнктурные всплески экономической активности. Надеемся, что степень определенности в наступившем году будет гораздо выше. При неопределенности даже высокие темпы роста не могут гарантировать будущее: в прошедшем году они сопровождались очень слабым притоком внешних прямых инвестиций в армянское производство. Нужно добиться, чтобы пусть при менее высоких, зато стабильных темпах роста пошел обратный процесс, то есть Армения стала активно привлекать инвестиции", – заключил экс-глава Центробанка Армении.