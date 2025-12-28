Шаги к миру: что было важным для Армении в 2025 году?

Каким был 2025 год для Армении? "Вестник Кавказа" при участии экономиста Баграта Асатряна вспомнил центральные армянские события прошедшего года.

Прошедший 2025 год стал для Армении временем активного продвижения урегулирования послевоенных отношений с Азербайджаном, а также подготовительным этапом к проведению в 2026 году ключевого внутриполитического события – парламентских выборов. Подвести армянские итоги 2025 года "Вестнику Кавказа" помог экс-глава Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян.

Удачный год для Армении

В целом Баграт Асатрян охарактеризовал сумму событий 2025 года как весьма позитивную для Армении. "Можно назвать прошедший год удачным. Ничего отрицательного для Армении в этом году не происходило, даже наоборот. Начались и до сих пор развиваются положительные процессы, которые вселяют надежду на то, что в политическом и военно-политическом плане 2026 год и последующие годы будут стабильными. Были достигнуты определенные конструктивные договоренности, которые должны быть осуществлены в обозримой перспективе", – прежде всего сказал он.

Действительно, Армения в прошедшем году после нескольких лет промедления полностью согласовала проект мирного договора с Азербайджаном (13 марта), затем парафировала его во время саммита лидеров двух стран в Вашингтоне (8 августа). Тогда же премьер-министр Никол Пашинян подписал с президентом Ильхамом Алиевым Совместную декларацию об обоюдном настрое Баку и Еревана на мир, а с президентом Дональдом Трампом – документы о развитии армяно-американских отношений и о реализации проекта Зангезурского коридора с участием компаний из США под новым названием "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Мир с Азербайджаном

По оценке экс-главы ЦБ РА, именно вашингтонская встреча была центральным событием 2025 года для Армении. "Самым главным событием прошедшего года стало промежуточное соглашение с Азербайджаном, заключенное при посредничестве США. Конечно, это только объявление сторон о намерениях, а не сам мирный договор, который на той же встрече был парафирован. Не факт, что все будет происходить гладко, у Армении сохраняются нерешенные проблемы с Азербайджаном, Баку по-прежнему предъявляет требования о необходимости внести поправки в армянскую Конституцию", – сообщил Баграт Асатрян.

Напомним, что в преамбуле Конституции Армении существует ссылка на Декларацию о независимости 1990 года, где провозглашается присоединение к армянским территориям части территории Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР. Баку подчеркивает, что наличие де-юре территориальных претензий к Азербайджанской Республике в Основном законе Республики Армения дает основания любым армянским властям в будущем разорвать мирный договор. Ереван отвечает на это неоднозначно: с одной стороны, правительство готовит проект новой Конституции РА, которую планируется вынести на референдум после парламентских выборов 2026 года – но с другой стороны Никол Пашинян утверждает, что конституционные положения не противоречат проекту мирного договора с Азербайджаном и документ можно подписать в любой момент.

Как бы то ни было, уже парафирование проекта мирного договора и Совместная декларация Алиева и Пашиняна создали фундамент для активного продвижения армяно-азербайджанских контактов по пути нормализации. Осенью Баку и Ереван обменялись визитами делегаций экспертных сообществ, также в Азербайджане впервые в постсоветской истории побывал представитель высшего руководства Армении – директор Службы национальной безопасности Андраник Симонян. 21 октября Армения получила от Азербайджана долгожданное разрешение на транзит грузов по азербайджанским землям.

"В конце этого года были определенные экономические факты, свидетельствующие о налаживании отношений. Это еще не стабильные процессы экономического взаимодействия двух стран, но тем не менее. Сначала через Азербайджан в Армению было поставлено несколько крупных партий зерна из Казахстана и России, затем – в прошлом месяце – сам Азербайджан продал и поставил в Армению партию бензина", – признал Баграт Асатрян.

Чего ждать Армении в 2026 году?

2026 год обещает быть для Армении богатым на политические события. В июне состоятся парламентские выборы, перед правящей партией "Гражданский договор" и правительством Никола Пашиняна стоит задача удержать власть и не допустить возвращения националистов. Затем предстоит референдум по новой Конституции, текст которой пока держится в секрете, и подписание мирного договора с Азербайджаном.

"Главное для Армении в новом году – это внешнеполитические процессы, прежде всего урегулирование отношений с Азербайджаном. Будем надеяться, что все запланированное в этом направлении совершится в 2026 году и наконец-то будет подписан мирный договор с Баку. Самое главное для республики сейчас – доведение до конца урегулирования отношений с нашими соседями. В этом смысле гораздо больше ожиданий, нежели решений, поскольку пока нет ни закрепленного на бумаге стабильного мира, ни разблокирования путей сообщения, так что тут есть над чем работать в 2026 году", – подчеркнул Баграт Асатрян.

Экономика Армении

С точки зрения экономики, по оценке эксперта, год для Армении был стабильный. "Судя по опубликованной статистике, результаты по росту экономики у нас даже выше, чем прогнозировалось. То же самое касается показателей макроэкономической стабильности и трудовой занятости населения. В целом, год завершился удачно", – отметил он.

При этом рост был обеспечен в большей степени внешними факторами, чем внутренними, что создает для армянской экономики значительную неопределенность в 2026 году. "Прошедший бурный год был обусловлен преимущественно последствиями украинского конфликта. Конфликт привел к тому, что из России, как и 2022-2024 годах, продолжал идти поток финансов и мигрантов, в том числе качественной рабочей силы, которая вносила и вносит по сей день заметный вклад в армянскую экономику. Но мы понимаем, что такая подпитка из России не может продолжаться вечно", – сказал Баграт Асатрян.

"Армении гораздо больше нужна стабильность и в экономике, и в транспортной сфере, чем такие конъюнктурные всплески экономической активности. Надеемся, что степень определенности в наступившем году будет гораздо выше. При неопределенности даже высокие темпы роста не могут гарантировать будущее: в прошедшем году они сопровождались очень слабым притоком внешних прямых инвестиций в армянское производство. Нужно добиться, чтобы пусть при менее высоких, зато стабильных темпах роста пошел обратный процесс, то есть Армения стала активно привлекать инвестиции", – заключил экс-глава Центробанка Армении.