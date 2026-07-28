С чем Зеленский и Нетаньяху вернутся от Трампа?

Встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме проходили за закрытыми дверями.

Президент США Дональд Трамп принял накануне в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Нетаньяху. Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт охарактеризовала оба разговора как "позитивные и продуктивные", подчеркнув, что встречи "принесли хорошие результаты". В социальной сети Truth Social американский президент написал: "Это большая честь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!". Почти теми же словами он описал дальнейшую беседу с Нетаньяху, назвав ее "очень хорошей встречей", на которой обсуждалось "много важных тем".

Для Зеленского визит в Вашингтон был формально приурочен к похоронам сенатора Линдси Грэма (в России внесен в список экстремистов и террористов), но главная цель состояла в том, чтобы добиться от США усиления украинской ПВО. По его словам, в Овальном кабинете с Трампом обсуждались "лицензии на производство ракет‑перехватчиков для комплексов Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь". В интервью Axios украинский лидер конкретизировал: он попросил экстренно предоставить так называемый "зимний пакет" – 300 перехватчиков Patriot, чтобы предотвратить разрушение электростанций и гуманитарный кризис зимой.

Трамп, по словам Зеленского, согласился двигаться вперед в вопросе лицензий и обещал попытаться помочь с "зимним пакетом", хотя дал понять, что потребности США в перехватчиках на фоне войны с Ираном делают задачу сложной. Так это на самом деле или нет, вопрос. В Белом доме говорят лишь об обсуждении этой темы. Альтернативным вариантом в Киеве рассматривают доработку собственных баллистических ракет в противоракетные системы, что, как отметил Зеленский, будет "быстрее и дешевле". Кроме Трампа, Зеленский встретился с руководством компании Lockheed Martin, производящей ракеты для Patriot. С ним он обсуждал вопрос обмена технологиями и совместное производство ракет. Украина готова поделиться любыми технологиями и знаниями, лишь бы получить "патриоты".

Еще одна важная встреча у Зеленского прошла на Капитолийском холме. В его присутствии и в дань памяти Грэму, выступавшему за драконовские санкции против России, сенаторы 86 голосами "за" и 12 "против" одобрили санкции, предполагающие 200%-ные пошлины против тех стран, которые покупают российский газ и нефть. Дальнейшая судьба законопроекта зависит от голосования в Палате представителей. При этом документ не вводит, а уполномочивает Трампа к введению ограничений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал к Дональду Трампу впервые после начала полномасштабной войны США и Израиля с Ираном. Задачи той войны выполнены не были: иранская ядерная программа не демонтирована, режим в Тегеране не свергнут, Ормузский пролив остается заблокированным, а война "расползлась" на Ливан, Газу, Йемен. Трамп хочет достичь сделки с Ираном, Нетаньяху же старается всячески этому помешать. Как пишет Politico, израильский премьер опасается непредсказуемости своего партнера и возможности быстрых дипломатических сделок, которые помешают Израилю совместно с США начать новые военные действия против Исламской Республики.

По данным источников в Белом доме, на повестке встречи были последствия пятимесячной войны с Ираном, ситуация в секторе Газа и в Ливане, включая возможное ослабление или изменение формата израильского военного присутствия, а также перспективы расширения Авраамовых соглашений – нормализации отношений Израиля с арабскими государствами. Сам Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что делает главным вопросом "продолжение и даже расширение масштабов войны с Ираном".

"Я отправляюсь с важнейшей миссией, преследуя одну четкую цель – обеспечить безопасность, силу и будущее нашего дорогого государства Израиль", – заявлял он.

Похоже, достичь своей цели Нетаньяху не удалось. Несмотря на разведданные Моссад о новых ядерных объектах Ирана, Трамп не хочет начинать войну по указке израильского премьера. Поведение Нетаньяху в Ливане и в ситуации с Ираном вызывает нескрываемое раздражение главы Белого дома. В июне Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за ударов по Ливану, что срывало не только перемирие там, но и препятствовало достижению сделки с Ираном. Так что неслучайно, перед встречей Трамп дал понять, что Нетаньяху "знает, кто здесь главный".

Теряющему перед парламентскими выборами популярность в Израиле Нетаньяху важно показать, что он – единственный, кто может коммуницировать с США. После встречи он дипломатично сообщил, что разговор был "одним из лучших, которые у них когда-либо состоялись", а в другом комментарии заявил, что беседа была основана на "полном партнерстве, взаимной поддержке и понимании общей цели не допустить появления у Ирана ядерного оружия".

Трамп хочет, чтобы Нетаньяху не мешал ему в Иране, и начал процесс нормализации отношений с соседними арабскими странами. Эта стратегия подразумевает остановку ударов по Газе и Ливану, а также отвод войск с их территорий и территории Сирии. Другой важный аспект – Саудовская Аравия. С суннитским королевством на минувшей неделе Трамп подписал сделку о его ядерной программе. В Израиле ее сочли "непродуманным решением", способным спровоцировать региональную гонку вооружений. Сам Трамп попытался связать сделку с перспективой установления дипломатических отношений между Эр‑Риядом и Израилем, но в Иерусалиме к этому отнеслись скептически.

Если Нетаньяху и Зеленского объединяет то, что оба лидера приехали добиваться благорасположения Трампа, то израильского и американского лидера – электоральные процессы. В Израиле 27 октября пройдут выборы в Кнессет, а в США на 3 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс. Поражение Нетаньяху на выборах грозит ему тюрьмой, а Трампу – ограничением пространства для маневра при принятии законов и проведении внешней политики.

Если лидеры Израиля и Украины намеревались добиться от Трампа поддержки по Ирану и России соответственно, то однозначного успеха в этом они пока не достигли. Ведь признавая союзнические связи с Израилем и необходимость поддержки Украины, глава Белого дома не меньше заинтересован в сделке с Ираном и нормализации отношений с Россией.