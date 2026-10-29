Гуманитарное перемирие в округе города Алешки в Херсонской области стало на этой неделе примером того, что даже в условиях продолжающегося конфликта Россия и Украина способны договариваться.

Локальное прекращение огня, введенное для проведения гуманитарной миссии в Алешках (Херсонская область), действует с 27 октября. По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, ни одна из сторон ни разу не нарушила режим тишины.

Это принципиально важное признание. В условиях, когда любое сообщение о контактах между Москвой и Киевом воспринимается как проявление "слабости" той или другой стороны, Алешки демонстрируют обратное. Практическая дипломатия возможна, если у нее есть ясная гуманитарная цель и ответственные исполнители. Российскую сторону в алешкинском перемирии представляет уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, украинскую — Дмитрий Лубинец. Именно они координируют доставку помощи и организацию безопасного выезда жителей, пожелавших покинуть город.

Крепкие рукопожатия

В Алешках сложилась тяжелая гуманитарная обстановка: жителям необходимы продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены. Ради решения этих задач стороны согласовали временное прекращение огня не только в самом городе, но и на маршрутах, по которым должны пройти гуманитарные конвои. Зона режима тишины была расширена, чтобы обеспечить безопасный проезд колонн и работу специалистов.

Россия ответственно подошла к этой миссии. Маршруты были разминированы, сформирована крупная гуманитарная колонна, к операции привлечены медики и фельдшеры. По данным Лантратовой, в колонне — 25 автобусов, рассчитанных как минимум на 750 пассажиров, а в работе задействовано более 50 медицинских специалистов. Жителям, которые решат остаться, должна быть доставлена помощь; тем, кто захочет уехать, обеспечивается возможность безопасного выезда.

Особое внимание привлекает сама атмосфера взаимодействия Лантратовой и Лубинца. На публичных встречах оба омбудсмена держатся корректно, доброжелательно и без враждебности. Их совместная работа — не декорация, а рабочий механизм: они созваниваются, координируют логистику, обсуждают детали операции и сопровождают гуманитарный процесс. То, что российский и украинский уполномоченные способны разговаривать спокойно, улыбаться и находить общий язык, само по себе является сигналом - человеческий контакт не утрачен, а значит, сохраняется фундамент и для более широких договоренностей.

Накануне представители России и Украины совместно вылетели из белорусского Гомеля в Анапу, являющуюся промежуточным пунктом для проведения гуманитарной операции в Херсонской области. Прибывающие в Анапу беженцы могут по своему желанию отправиться на украинскую территорию. Журналисты также обратили внимание на крепкие рукопожатия российских и украинских делегаций на встрече в Беларуси.

Стороны настроены всерьез по режиму тишины

Фраза Лубинца о том, что "ни одна из сторон ни разу не нарушила режим тишины" доказывает, что договоренности могут не только подписываться, но и исполняться. Для жителей Алешек это означает реальную возможность получить помощь и безопасно покинуть зону боевых действий. Для дипломатии — это прецедент. Если стороны сумели удержать перемирие в течение нескольких суток, у них есть опыт, который можно использовать в дальнейшем на других участках фронта.

Россия в этой ситуации последовательно подчеркивает гуманитарный характер операции. Речь идет не о политическом торге, а о защите гражданских лиц, организации коридоров, доставке грузов первой необходимости и эвакуации тех, кто этого хочет. Такой подход соответствует логике, которую Москва отстаивает с самого начала: любые шаги к деэскалации должны начинаться с обеспечения безопасности граждан, а не с громких заявлений.

Есть и еще один важный аспект. Стороны, по имеющимся данным, договорились о регулярной доставке гуманитарной помощи в Алешки, а после завершения текущего перемирия — о проведении аналогичных операций в других населенных пунктах Херсонской области, не реже одного раза в месяц. Если эти договоренности будут выполнены, прецедент Алешек может стать началом устойчивой гуманитарной практики.

Возможность большого мира?

Само по себе локальное перемирие не завершает конфликт, но оно создает то, чего так не хватало в последние годы, — работающий канал прямого, предметного взаимодействия. Лантратова и Лубинец уже доказали, что способны договариваться о сложных и чувствительных вопросах, включая обмены удерживаемыми лицами. Теперь к этому добавился опыт координации целой гуманитарной операции под режимом прекращения огня.

Именно поэтому Алешки можно рассматривать как потенциальный мост к более серьезным переговорам. Когда стороны видят, что обязательства соблюдаются, конвои проходят, люди получают помощь, доверие, пусть медленно и болезненно, все же начинает восстанавливаться. Без минимального доверия невозможно двигаться к полноценному миру.

Позитивный настрой, который демонстрируют оба омбудсмена, важен и в символическом плане. Кадры, где Лантратова и Лубинец вместе координируют миссию, где украинская делегация останавливается на российской заправке перед выездом, где представители двух государств едут в одном автобусе, демонстрируют: россияне и украинцы имеют силы и способности найти общий язык.

Ради Трампа?

Вместе с тем стоит обратить внимание на американский след в этой истории. Договоренность о прекращении огня была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп и действует до 22:59 воскресенья 1 ноября. Это ограниченный по времени и территории формат, привязанный к конкретной гуманитарной задаче, может быть связан с внутриполитическими вопросами США.

Приближаются выборы в Конгресс - они состоятся уже в следующий вторник, 3 ноября, и любая внешнеполитическая инициатива неизбежно оказывается в заложниках внутренней борьбы. Президент Дональд Трамп и республиканцы все равно проиграют выборы, но вопрос в том, утратят ли они большинство только в Палате Представителей или еще и в Сенате. Такие миротворческие процессы, как в Алешках, или более ранняя "дизельная сделка" с Россией должны смягчить масштабы поражения Республиканской партии на выборах.

Если договоренность воспринимается в Вашингтоне прежде всего как повод продемонстрировать "успех" перед избирательной кампанией, то есть риск, что после достижения нужного информационного эффекта интерес Белого дома к продолжению миротворческой работы ослабнет. Тогда перемирие в Алешках может остаться коротким эпизодом, а не шагом к устойчивой деэскалации.