Подготовка к перезапуску: каким был 2025 год для отношений Москвы и Вашингтона?

Дипломат Андрей Бакланов и американист Малек Дудаков проанализировали для "Вестника Кавказа" ход российско-американского диалога в 2025 году и его перспективы в наступившем 2026 году. Эксперты сошлись в том, что прошедший год был во многом подготовительным для возможных политико-дипломатических прорывов нового года.

Возвращение к власти в США Дональда Трампа создало в 2025 году предпосылки для нормализации российско-американских отношений: Москва и Вашингтон возобновили открытые дипломатические контакты и провели несколько раундов переговоров высокого и высшего уровня по восстановлению прежних межгосударственный связей – вершиной которых стала личная встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа в Анкоридже. О том, каким был этот год для России во взаимодействии с США, "Вестник Кавказа" побеседовал с заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов, профессором Высшей школы экономики Андреем Баклановым и американистом Малеком Дудаковым.

Оба эксперта отметили налаживание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, но также признали ограниченность прогресса по всем переговорным направлениям к концу года.

Улучшение атмосферы

"Если брать позитив, то более стабильным стал разговор, в том числе на самом высоком уровне. Но реальных подвижек практически не произошло. По пути разблокирования ситуации вокруг наших дипломатических представительств, чье имущество было конфисковано американскими властями, начали идти, но затем остановились, до конца это дело так и не доведено. То же самое с восстановлением авиасообщения. Реальных результатов возобновленного диалога нет ни по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, ни по украинскому урегулированию", – прежде всего сказал Андрей Бакланов.

"Хотя в последние месяцы переговоры по украинской проблеме между Москвой и Вашингтоном ведутся более интенсивно, она все еще висит. Появились элементы лучшего понимания российской позиции со стороны Дональда Трампа, но текущие американские предложения еще очень далеки от того, что можно назвать проектом украинского урегулирования. Это пока не проект мирного документа, а только список некоторых принципов, которые будут положены в его основу. И виновата в этом, очевидно, инерция прошлого, наследие конфликтной политики Администрации Байдена", – сообщил дипломат.

"Тем не менее нужно подчеркнуть, что климат в российско-американских отношениях определенно стал лучше. Что очень позитивно для российских интересов – проявилась определенная отстраненность американцев от крайне жесткой и совершенно деструктивной позиции, которую заняли многие европейские государства. Выяснилось, что если при Байдене Европа и Америка выступали консолидировано, то сейчас этой консолидации стало меньше, появились зазоры в подходах по целому ряду вопросов, в частности по Украине. Каких-то результатов это пока не принесло, но в принципе процесс очень интересный", – указал Андрей Бакланов.

Прагматизм Вашингтона

Малек Дудаков, в свою очередь, объяснил перемены в подходах США к контактам с Россией прагматичностью Дональда Трампа и его администрации в сравнении с президентом Джозефом Байденом. "Действительно, уходящий 2025 год впервые за очень долгое время образовал определенные предпосылки для перезапуска российско-американских отношений. Мы, конечно, уже видели два перезапуска: при Джордже Буше-младшем, когда ему после терактов 11 сентября 2001 года звонил с соболезнованиями Владимир Путин, и при Бараке Обаме в 2009 году. Сейчас третья попытка, во многом основанная на довольно прагматичном и реалистичном настрое Администрации Трампа", – сказал он.

"Конечно, ни в коем случае нельзя считать Администрацию Трампа "пророссийской", ее политика строится на фундаменте американских национальных интересов. У официального Вашингтона сейчас есть понимание, что возможности США ограничены, положение государства на мировой арене довольно сложное и необходимо корректировать свою политику, особенно на треке отношений с Россией, выбирать менее идеологизированный и более практичный подход. Это правильно и для России, но также правильно и в моменте, и в долгосрочной перспективе для самих США", – подчеркнул Малек Дудаков.

Прагматизм Москвы

Андрей Бакланов обратил внимание, что и России следует сохранять прагматизм в отношениях с США, не надеясь на быстрые успехи в восстановлении отношений. "Нам не надо быть легковерными, какими мы были на протяжении всех тех лет, что ожидали исполнения Минских соглашений. Надо смотреть на то, какими конкретно окажутся окончательные, сформулированные позиции США по возобновлению отношений с Россией. Пока ведь речь идет только о предложенных проектах, эти проекты находятся в движении, и потому нам сложно говорить о каких-то прорывных моментах", – пояснил он.

"По сути, весь этот год был большой подготовкой к основным раундам переговоров по всему комплексу российско-американских вопросов, которые могут состояться в следующем году. Что касается украинского направления, то там все еще сомнительна сама идея прямых переговоров с Киевом, потому что с киевским режимом слишком сложно достичь прочного результата. Не вполне ясно, какие договоренности с ним возможны на сегодняшний день", – добавил профессор Высшей школы экономики.

Что будет в 2026 году?

Малек Дудаков также ожидает развития российско-американского диалога в 2026 году. "Ключевую роль в нашем диалоге будет играть разрешение украинского кризиса: если не удастся справиться с этой проблемой, то не будет предпосылок к тому, чтобы улучшались отношения России и США. Скорее всего, мы увидим основным вызовом именно попытку заключить мирное соглашение по украинском урегулированию. Конечно, этому мешает и будет мешать настрой европейской партии войны и украинских лоббистов, но у американцев есть рычаги влияния на своих союзников, сюзеренов и сателлитов, нужно только этими рычагами воспользоваться", – отметил он.

"Если же украинский кризис получится разрешить, то перспективы у отношений России и США открываются довольно интересные. Возможно смягчение санкций в нефтяной и финансовой сфере. Возможно возобновление прямого авиасообщения и нормальной работы дипслужб с выдачей виз в США и РФ в посольствах и консульствах. Если же не получится договориться по Украине, то всего этого в ближайшее время ждать не стоит. Впрочем, время играет на нашей стороне: успехи нашей армии на поле боя мотивируют западных политиков торопиться с переговорами. Следующие три месяца могут стать решающими в рамках российско-американского переговорного процесса", – заключил Малек Дудаков.