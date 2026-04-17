Пезешкиан: война не отвечает интересам ни Ирана, ни США

Иранский президент считает, что вооруженный конфликт между Ираном и США противоречит интересам обеих стран и призвал решать противоречия дипломатическим путём.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан уверен, что продолжение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни США, поэтому для урегулирования конфликта необходимо искать дипломатические пути. При этом он призвал сохранять предельную осторожность в любых контактах с американской стороной. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента.

"Война невыгодна никому, и одновременно с противостоянием угрозам необходимо использовать любые разумные и дипломатические пути для снижения напряженности. В то же время недоверие к противнику и бдительность во взаимодействии остаются необходимостью"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Исламской Республики.

Накануне постоянный представитель США при ООН анонсировал возобновление диалога в ближайшие сутки, сообщив, что американская делегация уже направляется в Исламабад на второй раунд встреч. Однако, по сообщениям иранских СМИ, Тегеран от участия в новых переговорах отказался.

Кто определяет интересы Ирана?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на высокую вероятность того, что слова Масуда Пезешкиана о необходимости избежать новой войны не соответствуют подходам той группы лиц, которая сейчас пришла к власти в Иране за спиной аятоллы Моджтабы Хаменеи.

"После убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Иране произошел мягкий военный переворот, когда власть взял в свои руки Корпус стражей Исламской революции. Насколько можно понять, сейчас Ираном де-факто управляет группа генералов КСИР от имени избранного верховного лидера Моджтабы Хаменеи, о котором неизвестно, жив он или нет, болен или здоров. С 9 марта, когда он был избран, нет ни видео с ним, ни даже аудиозаписи его голоса. При этом президент Масуд Пезешкиан отстранен от принятия серьезных решений и выполняет дипломатические функции", - прежде всего сказал он.

"Безусловно, часть иранского истеблишмента выступает за переговоры и, может быть, даже компромиссы с США, именно ее позицию озвучивает президент Масуд Пезешкиан. Однако управляющая группа генералов КСИР считает, что все предложения президента США Дональда Трампа неприемлемы для Ирана, и поэтому Иран будет продолжать бороться. Как сказал один из депутатов Меджлиса, тоже из группы сторонников жесткой линии, "Надо поставить США на колени". Эти две тенденции, на диалог с Вашингтоном, и на возобновление боевых действий, борются сейчас в Иране", - сообщил Владимир Сажин.

"Один из иранских переговорщиков на встречах с американцами – министр иностранных дел Аббас Аракчи – происходит из команды президента и в диалоге с представителями США придерживается более мягкой линии. Однако решения принимает все-таки не он. По Конституции Исламской Республики в случае недееспособности верховного лидера первым человеком в стране становится президент – но мы не видим сейчас, чтобы Масуд Пезешкиан обладал всей полнотой власти в иранском государстве, поскольку силовая, реальная власть находится в руках генералов КСИР", - продолжил востоковед.

"Как известно, в последние часы иранцы отказались ехать в Исламабад для продолжения переговоров с США. Из-за этого ситуация осложняется, тем более что 21 апреля, то есть завтра, истекает двухнедельный срок, который Трамп давал на перемирие. Многие наблюдатели полагают, что, возможно, уже завтра войска США могут нанести тот удар, который Дональд Трамп обещал две недели назад – по электростанциям и мостам в Иране", - подчеркнул Владимир Сажин.

"Отказ Тегерана от второго раунда переговоров во время перемирия связан с тем, что властная группа, придерживающаяся жесткой линии в отношении США, уверена, будто президент Трамп создает для Ирана дипломатическую ловушку и использует саму идею переговоров только для того, чтобы скрыть подготовку американских войск к возобновлению боевых действий. Поэтому они и не ждут позитивных для Ирана результатов от любых переговоров с США в настоящее время, в связи с чем предпочитают не тратить усилия на диалог", - заключил старший научный сотрудник ИВ РАН.