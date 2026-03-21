Объем мировых поставок СПГ снизился на 20%

Американские СМИ пишут, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке средний объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) снизился почти на 20% до 1,1 млн т. Это самый низкий показатель за последние полгода.

Общемировой объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) упал до рекордных 1,1 млн т, что является самым низким показателем за период с сентября 2025 года, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что с начала марта текущего года в среднем объем ежедневных экспортных поставок СПГ на мировом рынке снизился на 20%.

Как пишет агентство, прежде всего это связано с фактическим отсутствием судоходства через Ормузский пролив, а также повреждением некоторых объектов энергетической инфраструктуры на территории Ближнего Востока.

Что происходит на газовом рынке?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал влияние утраты катарского газа на мировой газовый рынок.

"Именно газовый рынок в первую очередь попал под удар из-за блокады Ормузского пролива. Поставки СПГ из Катара, которых сейчас нет, составляли те самые 20% от всего мирового производства, о которых пишет Bloomberg. Это действительно очень большой, даже огромный дефицит газа, подобного никогда не было. Трубопроводные поставки обеспечивают примерно половину всего экспорта газа в мире, вторая половина приходится на СПГ. Утрата катарских поставок означает, что с рынка одномоментно ушли 10% всего газа. Это чрезвычайная ситуация для газового рынка", - подчеркнул он.

"Если поставки газа из Катара не восстановятся, то мир вновь войдет в газовый кризис, который наблюдался с 2021 года по 2023 год. Напомню, летом 2021 года из-за резкого роста спроса на газ в условиях недостаточного предложения (вызванного последствиями ковидного кризиса) произошел резкий скачок цен на газ, продававшийся через биржу. Тогда на биржах в Европе газ подорожал с $300 до $600 за тысячу кубов в течение лета 2021 года; в Азии за тот же период подорожание на биржевых площадках составило где-то 80%; в США – 50%. Сейчас складывается еще больший дефицит, чем тогда. Пока нет всплеска спроса, потому что мы находимся в межсезонье: отопительный сезон закончился, летний сезон высокого спроса еще не начался – но биржевые котировки и спотовая торговля уже идет на уровне $600 и выше за тысячу кубов в Европе и отчасти в Азии", - сообщил Александр Фролов.

"Вслед за газом дорожает его альтернатива в энергогенерации – уголь – и в перспективе будет дорожать электрическая энергия. Если же кризис на нефтяном рынке не будет преодолен, то крупным потребителям, например странам Азиатско-Тихоокеанского региона, не удастся переждать его на тех объемах газа, что идут с привязкой к нефтяным ценам, как это было в 2021-2023 годах. Оба способа ценообразования для газа по долгосрочным контрактам будут все менее выгодными – и продажи по биржевым котировкам, и продажи по цене, привязанной к котировкам корзины нефти и нефтепродуктов. Если нефть останется на уровне $100-120 за баррель, то газ с нефтяной привязкой будет $450-500 за тысячу кубов, это дешевле биржевых $600-800, но тем не менее дорого", - продолжил экономист.

"В связи с этим, если Катар не восстановит поставки, мир ждет неизбежный энергетический кризис в больших масштабах, чем кризис 3-5-летней давности. Также возможен кризис, связанный с поставками продукции, производимой из природного газа, ведь газ – не только энергоноситель, но и сырье. Из него делают метанол, различные фармальдегиды, азотные удобрения. Все эти производства окажутся либо нерентабельными при резком росте цены сырья, либо будут вынуждены значительно поднять цену своей продукции, что скажется на потребителе. Местами просто продукции не будет ввиду отсутствия сырья", - указал Александр Фролов.

Российский СПГ

Для России газовый кризис означает рост доходов от экспорта газа, но не расширение поставок СПГ. "Для России здесь ничего неожиданного ожидать не приходится. Цена нашего газа вырастет для европейских потребителей ввиду специфики ценообразования со второго квартала этого года. Для китайских потребителей – с четвертого квартала. За пределами этого факта роста спроса на газ нет каких-либо быстрых методов для использования ситуации в свою пользу. В долгосрочной перспективе, возможно, усилятся наши переговорные позиции с некоторыми покупателями, но с другими покупателями наши переговоры и проекты, наоборот, будут отложены на какой-то срок. Прежде всего речь об идее использовать территорию Ирана в качестве промежуточной площадки для организации газовых поставок в Индию – в ближайшее время такого рода проект вряд ли возможен", - сказал экономист.

"Под вопросом находятся российские поставки газа в сам Иран. На европейском направлении, несмотря на дефицит газа, нет оснований полагать, что Брюссель откажется от политического решения прекратить импорт энергоресурсов из России. Да, Россия могла бы парировать значительную часть текущих рисков для мировой экономики просто за счет открытия поставок газа в Евросоюз по всем нашим находящимся в рабочем состоянии газопроводам – но этого не произойдет по политическим причинам. Куда вероятнее, что Европа будет использовать кризис для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии – политики будут подчеркивать, как плохо быть настолько зависимыми от ископаемого топлива", - заключил Александр Фролов.