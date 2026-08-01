Нефтепродукты выходят в лидеры: что меняется в экспорте Грузии?

Анастасия Жалина

В последние годы нефтепродукты стали занимать все более заметное место в структуре экспорта Грузии. По итогам января–сентября 2026 года стоимость их зарубежных поставок достигла 811,8 млн долларов, увеличившись почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В результате нефть и нефтепродукты заняли второе место в структуре грузинского экспорта, уступив только легковым автомобилям. Основным фактором такого роста стало развитие нефтеперерабатывающей промышленности. Запуск завода в Кулеви осенью 2025 года позволил Грузии наладить крупномасштабную переработку импортируемой нефти и значительно расширить поставки получаемой продукции на зарубежные рынки.

Одновременно увеличиваются закупки сырья за рубежом, расширяется география экспорта и разрабатываются планы дальнейшего наращивания производственных мощностей. Как Грузии удалось добиться столь значительного роста экспорта нефтепродуктов и какие возможности развитие отрасли открывает для экономики страны?

Изменение экспорта нефтепродуктов Грузии

До недавнего времени нефтепродукты занимали скромную долю в грузинском экспорте. Основные доходы от зарубежных поставок стране приносили автомобили, металлургическая продукция, напитки и другие категории товаров.

В 2025 году экспорт нефти и нефтепродуктов начал заметно расти. По данным Национальной службы статистики Грузии (Geostat), за год стоимость поставок увеличилась более чем наполовину — с 94,6 млн до 148,2 млн долларов. Однако, несмотря на такой рост, нефтепродукты по-прежнему занимали лишь около 2% в общем экспорте страны.

В 2026 году ситуация изменилась значительно сильнее. За январь–сентябрь доля нефти и нефтепродуктов в грузинском экспорте выросла с 1,2% до 13,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Столь существенный рост заметно укрепил позиции нефтепродуктов в структуре грузинского экспорта.

За январь–сентябрь 2026 года собственный экспорт нефти и нефтепродуктов Грузии без учета реэкспорта достиг 762,6 млн долларов. В результате эта продукция заняла первое место в структуре собственного экспорта страны с долей 20,3%, опередив руды драгоценных металлов и ферросплавы.

Таким образом, рост нефтяного экспорта связан не только с увеличением зарубежных продаж, но и с развитием переработки сырья на территории Грузии. Важную роль в этом процессе сыграл запуск нефтеперерабатывающего завода в Кулеви.

Роль завода в Кулеви в развитии нефтепереработки

Одним из основных факторов роста экспорта нефтепродуктов стал запуск завода Black Sea Petroleum в Кулеви, на черноморском побережье Грузии. Предприятие начало работу в октябре 2025 года. Его появление позволило увеличить переработку импортируемой нефти внутри страны и расширить поставки готовой продукции на зарубежные рынки. Завод выпускает нафту, газойль и мазут. Его проектная мощность составляет 1,2 млн тонн нефти в год, однако в зависимости от характеристик сырья объем переработки может достигать 1,5 млн тонн.

По данным Black Sea Petroleum, только за первое полугодие 2026 года предприятие переработало более 650 тыс. тонн сырья.

Важным преимуществом завода стало его расположение рядом с нефтяным терминалом Кулеви, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR. При этом сам нефтеперерабатывающий завод принадлежит Black Sea Petroleum и управляется отдельно от терминала. Два объекта соединены четырьмя трубопроводами, проложенными по маршруту протяженностью около трех километров. Они используются для доставки сырой нефти на переработку и последующей транспортировки нефтепродуктов к терминалу. Такая инфраструктура позволяет организовать прием сырья морским транспортом и отгрузку готовой продукции зарубежным покупателям.

Таким образом, Кулеви развивается не только как пункт перевалки нефтяных грузов, но и как площадка для производства нефтепродуктов, ориентированного на экспорт.

Куда Грузия поставляет нефтепродукты?

Рост нефтепереработки сопровождается расширением географии грузинского экспорта. Нефтепродукты поставляются не только в соседние страны, но и на рынки Азии и Африки. По данным внешнеторговой статистики Грузии, за январь–сентябрь 2026 года крупнейшим направлением экспорта нефтепродуктов стало Того. Стоимость поставок в эту африканскую страну достигла 137 млн долларов. На втором месте оказался Китай, куда Грузия экспортировала нефтепродукты на 103,3 млн долларов. Среди других крупных направлений — Сирия, Турция, Сингапур и Сенегал. Продукция также поставлялась в Кот-д'Ивуар, Ливию, Алжир и Оман.

Особенно заметным стало увеличение поставок в Сирию. Только в сентябре 2026 года Грузия экспортировала в эту страну 67,8 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью 93,8 млн долларов. Расширение географии поставок открывает перед грузинской нефтепереработкой дополнительные возможности для увеличения зарубежных продаж. Однако дальнейшее развитие экспорта будет зависеть от спроса на продукцию и способности предприятия сохранять свои позиции на международных рынках.

Откуда Грузия получает нефть для переработки?

Развитие нефтепереработки в Грузии сопровождается значительным увеличением импорта сырой нефти. Это связано прежде всего с запуском завода в Кулеви, для работы которого требуются крупные объемы сырья. По данным Национальной службы статистики Грузии (Geostat), за январь–сентябрь 2026 года стоимость импорта сырой нефти достигла 427,3 млн долларов. За аналогичный период предыдущего года показатель составлял всего около 1,2 млн долларов.

Основным поставщиком сырья в течение девяти месяцев оставалась Россия. Стоимость ввезенной из этой страны нефти составила 269,4 млн долларов. Важную роль также играл Азербайджан. В первые месяцы работы предприятие также использовало нефть из Азербайджана, которая поступала в Кулеви по железной дороге. Об этом в апреле 2026 года рассказал генеральный директор Black Sea Petroleum Давид Поцхверия. В 2026 году предприятие расширило географию закупок сырья. В июле завод начал использовать казахстанскую нефть, а в конце августа к поставщикам присоединилась Ливия. Уже в сентябре объем импорта сырой нефти из Ливии достиг 178,5 тыс. тонн на сумму около 144 млн долларов. Black Sea Petroleum также заключила соглашение о поставках ливийской нефти до конца 2027 года с возможностью его продления.

Расширение географии закупок позволяет заводу получать сырье из нескольких стран и обеспечивает большую гибкость при организации поставок. Вместе с тем дальнейший рост производства будет зависеть от регулярности поступления нефти, ее стоимости и расходов на транспортировку. От этих условий во многом зависят и возможности Грузии по дальнейшему увеличению экспорта нефтепродуктов.

Инвестиции в развитие нефтепереработки

Дальнейшее развитие нефтеперерабатывающей отрасли Грузии связано с расширением завода в Кулеви и освоением выпуска новых видов продукции. В начале октября 2026 года Black Sea Petroleum представила планы модернизации предприятия. По данным компании, к сентябрю в его строительство и развитие было вложено 200 млн евро. До 2029 года планируется инвестировать еще 650 млн евро.

Одной из основных задач станет увеличение мощности переработки с нынешних 1,2–1,5 млн до 4,5–5 млн тонн нефти в год. Достичь этого показателя компания рассчитывает ко второму кварталу 2028 года. Одновременно планируется расширить ассортимент выпускаемых нефтепродуктов.

Во втором квартале 2027 года предприятие намерено начать производство вакуумного газойля и битума. Еще через год, во втором квартале 2028 года, предполагается наладить выпуск авиационного топлива и сжиженного нефтяного газа.

Следующий этап намечен на первую половину 2029 года, когда компания рассчитывает освоить производство автомобильного бензина и дизельного топлива стандарта Euro 5.

Реализация этих планов позволит предприятию выпускать более широкий ассортимент нефтепродуктов, предназначенных как для экспорта, так и для внутреннего рынка.

Особое значение имеет запланированное производство автомобильного топлива. Его запуск может позволить Грузии сократить потребность в импорте части готовых нефтепродуктов, которые сейчас закупаются за рубежом. Однако результаты инвестиционной программы будут зависеть от соблюдения сроков строительства, установки необходимого оборудования и ввода новых производственных мощностей в эксплуатацию.

Что развитие нефтепереработки дает экономике Грузии?

Развитие нефтепереработки позволяет Грузии увеличивать экспорт и получать дополнительные доходы от продажи готовой продукции. Благодаря работе завода в Кулеви страна может самостоятельно перерабатывать импортируемую нефть, а не ограничиваться ее транспортировкой. Это также способствует развитию промышленности и более активному использованию портовой инфраструктуры, через которую поступает сырье и отправляются нефтепродукты.

Несмотря на рост собственного производства, Грузия по-прежнему закупает значительные объемы готового топлива за рубежом. По данным Национальной службы статистики Грузии (Geostat), за январь–сентябрь 2026 года стоимость импорта нефтепродуктов и нефтяных масел без учета сырой нефти достигла 1,41 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель увеличился на 44,5%. Таким образом, Грузия одновременно увеличивает экспорт нефтепродуктов собственного производства и продолжает закупать значительные объемы готового топлива за рубежом.

В перспективе изменить ситуацию может расширение завода в Кулеви и запуск производства автомобильного бензина и дизельного топлива. Это создаст дополнительные возможности для обеспечения внутреннего рынка и позволит потенциально сократить часть импортных поставок. Однако дальнейшее развитие отрасли будет зависеть не только от увеличения производственных мощностей, но и от стабильности поставок сырья, его стоимости и спроса на готовую продукцию.

Пока результаты развития нефтепереработки наиболее заметны в экспортной статистике. Однако по мере расширения производства отрасль может приобрести большее значение и для внутреннего рынка Грузии, особенно после запуска выпуска автомобильного топлива.

Перспективы нефтепереработки в Грузии

Развитие нефтепереработки позволило Грузии заметно увеличить экспорт нефтепродуктов и расширить их поставки на зарубежные рынки. Дальнейшие перспективы отрасли связаны прежде всего с модернизацией завода в Кулеви. Увеличение производственных мощностей и выпуск новых видов топлива могут укрепить позиции грузинской продукции на международном рынке.

При этом запуск производства автомобильного топлива создаст дополнительные возможности для обеспечения внутренних потребностей страны и сокращения части импортных поставок. Однако дальнейший рост будет зависеть от стабильности поставок сырья, успешной реализации инвестиционных планов и спроса на готовую продукцию.

Таким образом, развитие нефтепереработки может не только увеличить экспортные доходы Грузии, но и способствовать расширению промышленного производства, повышая значение отрасли для национальной экономики.