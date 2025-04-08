Нефтяной рынок готовится к затяжному периоду дешевой нефти

Главные мировые производители нефти в настоящее время аккуратно сокращают свои расходы в ожидании существенного снижения маржи нефтедобычи, которое может занять довольно долгий период времени. Нефтедобытчики стремятся не допустить паники на рынке и резкого оттока капиталов из нефтяной промышленности.

Мировой нефтяной рынок в ближайшее время ожидает переход к стабильному снижению спроса на сырую нефть, которое может продлиться не один год. В связи с этим главные производители нефти на Западе, включая bp, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies предпринимают меры для сохранения бизнеса в условиях низких цен на нефть и пониженной маржи.

Как пишет Financial Times, компании готовятся к затяжному периоду низкого спроса на сырую нефть заранее и без паники, стремясь удержать инвесторов от импульсивных решений по переводу капиталов из нефтяной промышленности в другие сферы производства. Их квартальные отчеты обещают аккуратную работу с неизбежным сокращением расходов компаний, куда входят и доходы инвесторов.

В частности, ExxonMobil, уже сократившая расходы с коронавирусного 2020 года за $13 млрд, заявляет, что работает с учетом сценариев еще более жестких, чем ситуация пятилетной давности, когда из-за перепроизводства цены на нефть обваливались в моменте почти до нулевых значений, а потому акционерам компании не о чем беспокоиться.

Также компании соревнуются в обещаниях, кто при какой цене сможет выплачивать дивиденды. Chevron планирует обеспечить годовые выплаты в $9 млрд при цене $60 за баррель нефти. Shell готовы платить акционерам и при цене $40 за баррель. В TotalEnergies отмечают, что основной стратегией компании в эти сложные времена является лозунг "никакой паники".

В целом мировые нефтяные гиганты уже снизили капитальные расходы на 2%, заняв выжидательную позицию, а их сокращение в текущем году должно составить суммарно $98 млрд.

Напомним, что в этом году средняя цена на эталонную марку Brent должна составить, согласно прогнозам, порядка $65 за баррель.

Почему дешевеет нефть?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о факторах долгосрочного снижения спроса на нефть, вынуждающих нефтяные компании экономить на капитальных расходах уже сейчас.

"Интересно, что прямо сейчас спрос на сырую нефть в глобальном масштабе растет – не такими темпами, как ожидалось ранее, но тем не менее, по несколько процентов в год. Однако в более отдаленной перспективе существует риск все большей популяризации электромобилей – и это настоящая угроза для нефтяной индустрии, ведь нефть потребляется в мире в основном как сырье для топлива двигателей внутреннего сгорания. Сегмент автомобилей является ключевым для нефтяного рынка, и если двигателей внутреннего сгорания будет становиться меньше, спрос будет постоянно снижаться", - сказал он.

"Пока что объем потребления нефти снижается на Западе, по большей части в Евросоюзе, в то время как на азиатских рынках спрос растет, причем большими темпами, чем снижение на Западе. Из-за этого для компаний возникает непростая развилка: можно прислушаться к негативным прогнозам, как в предыдущие годы, когда их пугали, что нефть будет не нужна из-за быстрого энергоперехода и всплеска производства электромобилей (поэтому не надо вкладываться в месторождения – так была создана реальная нехватка инвестиций), а можно им не доверять и смотреть на объективную статистику: спрос медленно, но верно продолжает расти, так что даже сформировался риск определенного дефицита нефти в какой-то перспективе", - продолжил Игорь Юшков.

"Сейчас все смотрят на две противоположные тенденции падения спроса на одних рынках и его роста на других и ждут, что же перевесит. Поэтому каждая из компаний решает для себя сама, нужно ли ей инвестировать в новые проекты или нет. Все зависит от того, в какой вариант они верят: достигнут электрокары значительной доли на автомобильном рынке, из-за чего нефтяная индустрия начнет уходить в прошлое, или пока еще нет", - добавил экономист.

Проблема инвестиций в нефтедобычу

Эксперт обратил внимание, что из-за недостатка инвестиций и, как следствие, капитальных расходов нефтяных компаний могут пострадать в первую очередь конечные потребители. "Риск тут не только для самой нефтяной индустрии, но и для потребителей. Если глобально компании будут сокращать инвестиции в новые проекты, в какой-то момент может сложиться ситуация стабильного спроса и слишком низкого предложения – тогда цены на нефть резко пойдут вверх. Дело в том, что инвестиционный цикл у нефтяных проектов длинный — 5-7 лет как минимум от первых вложений до получения нефти, так что в тот или иной период может произойти инвестиционная пауза, которая породит дефицит", - пояснил он.

"Если же мы говорим о России, то здесь сложность заключается в том, что недоинвестирование может привести к сокращению базы налогообложения – не с чего будет брать налоги для наполнения бюджета. России инвестировать в нефтяную промышленную необходимо безусловно из-за ухудшения качества ресурсной базы: месторождения становятся все более сложными, себестоимость добычи подрастает, нужно разрабатывать новые технологии, чтобы успешно разрабатывать такие месторождения. Для всего этого требуются инвестиции. Иначе есть риск падения нефтедобычи", - заключил Игорь Юшков.