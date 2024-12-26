Доходы РФ от нефтеэкспорта сократились на $1 млрд в апреле

Доходы от российского нефтеэкспорта упали в апреле на 8%. При этом поставки топлива выросли.

Казна России получила от экспорта нефти на $1,1 млрд (8%) меньше в апреле. Сумма поступлений от нефтеэкспорта составила чуть более $13 млрд, сообщили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Сообщается, что показатели нефтеэкспорта в апреле упали на $3,7 млрд по сравнению с минувшим годом.

Эксперты отмечают, что это произошло на фоне роста объема поставок российской нефти заграничным покупателям. Несмотря на увеличение поставок, казна страны получила меньше доходов из-за падения нефтяных котировок.