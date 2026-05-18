Лидеры США и Израиля провели "драматичный" разговор

Дональд Трамп созвонился с Биньямином Нетаньяху на фоне слухов о возможном возобновлении военной кампании против Ирана. По данным СМИ, этот разговор получился "драматичным".

В среду, 20 мая, состоялся телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

По данным телеканала N12, беседа была "длительной и драматичной".

Она состоялась на фоне сообщения о том, что США и Израиль могут возобновить удары по Ирану.

Подробности разговора на данный момент не сообщаются.

Что беспокоит Нетаньяху?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал эмоциональный накал в ночном разговоре Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху с ухудшением внутриполитических позиций премьер-министра Израиля.

"Ситуация складывается для Биньямина Нетаньяху неблагожелательно. Сегодня предварительно был одобрен роспуск Кнессета и процесс организации новых парламентских выборов в Израиле, что является для премьер-министра риском. За все время правления Нетаньяху его внешнеполитические шаги были направлены не только на продолжение израильской экспансии, но и на сохранение собственной власти. Поэтому сейчас ему выгодно возобновление военных действий против Исламской Республики Иран, чтобы они сместили фокус внимания общественности на внешний контур и отвлекли от внутриполитической борьбы, которая складывается в нежелательных для Нетаньяху тонах", - прежде всего сказал он.

"Напомню, что Нетаньяху так и не получил помилования от президента Ицхака Герцога. Более того, Герцог, будучи юристом, поясняет, что отказывается нарушать закон и миловать человека, по отношению к которому не было вынесено никакого судебного решения и который не подал прошения о помиловании. Кстати, в Израиле до сих пор нет Конституции, и оппозиционные лидеры Яир Лапид и Нафтали Беннет обещают добиться принятия Конституции по примеру американской, чтобы прописать все связанные с властью процедуры и не позволить никому заниматься спекуляциями в расчете на личные интересы – намекая на Нетаньяху и его попытки обойти существующие законы. Судебные дела против него не прекращены", - обратил внимание Турал Керимов.

"На внешнем контуре у Биньямина Нетаньяху нет достижений. Попытка разгромить Исламскую Республику и уничтожить иранскую ядерную программу не удалась. Перестроения Ближнего Востока по "израильской парадигме", о которой Нетаньяху постоянно говорил, не произошло. Поставленные им задачи нейтрализации ХАМАС в Газе и "Хезболлы" в Ливане, а также аннексии Западного берега реки Иордан не выполнены. Более того, практически по всем этим направлениям на Нетаньяху оказывается колоссальное давление, в том числе со стороны его главного союзника – президента США Дональда Трампа. В таких условиях израильскому премьеру необходима какая-то новая эскалация, чтобы еще раз отвлечь всеобщее внимание", - отметил востоковед.

"В данном контексте могут быть реализованы самые разные сценарии. Я не исключаю возможности ударов Израиля по Ирану без согласования с США. Возможно, что эта утечка в израильскую прессу о разговоре с Трампом на повышенных тонах является частью медийной подготовки к такому удару. Очень часто утечки со стороны израильского правительства имеют контролируемый характер и согласованы лично с Нетаньяху – как это было с информацией о его визите инкогнито в ОАЭ: так он хотел набрать политические очки в преддверии выборов, поскольку уже в начале мая стало ясно, что внеочередные парламентские выборы неизбежны. На мой взгляд, правительство Израиля вполне способно предпримет меры, которые не будут согласованы с США", - подчеркнул советник медиагруппы "Россия сегодня".

"Возможен и другой вариант: США будут знать о действиях Израиля, но не примут в них участие и официально не дадут своего согласия – например, на удары по объектам иранской энергетической инфраструктуры, правительственным зданиям, военным целям, на попытки очередных убийств и терактов против высшего руководства Ирана. Можно предположить и еще более жесткий сценарий, когда Израиль организует провокацию против самих американцев под чужим флагом, чтобы спровоцировать США на новый этап войны против Ирана. Трудно предполагать, что это может быть, но такая провокация должна быть очень масштабной, чтобы однозначно трактоваться как casus belli", - продолжил он.

"Наконец есть вариант, когда Трамп действует в согласии с Нетаньяху. У президента США все меньше пространства для маневров, так как по предварительному голосованию в Конгрессе США была принята резолюция о запрете Трампу вести военные действия против Ирана без согласования с конгрессменами. Поэтому ему может быть выгодна атака Израиля на Иран, чтобы сказать: это не я, это Нетаньяху нападает на иранцев. Если же они и вовсе договорятся о провокации против американских войск под чужим флагом, результаты будут однозначно негативными, если не катастрофическими", - заключил Турал Керимов.

Ранее на этой неделе источники портала Axios рассказали, что США готовы возобновить военные действия против Ирана, если тот не пойдет на уступки по своей ядерной программе. Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран отказался от будущих ядерных амбиций и от уже имеющегося у него обогащенного урана. В свою очередь, Иран хочет сохранить за собой право на обогащение урана и не готов отдавать его запасы.