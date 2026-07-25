Конгресс США пытается вбить клин между Баку и Ереваном

Своим новым законопроектом, принятым под давлением армянского лобби, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США пытается повернуть вспять мирный процесс между Баку и Ереваном.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на минувшей неделе выразил протест против антиазербайджанского законопроекта, принятого Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в Конгрессе США 22 июля, который изобилует абсолютно необоснованными антиазербайджанскими формулировками.

"Этот документ - наглядный пример грубого игнорирования норм и принципов международного права, является очередной попыткой использовать Конгресс США в качестве инструмента политического давления на Азербайджан в интересах армянского лобби"

- заявление

Вполне обоснованные сомнения парламентариев вызывает и авторство скандального законопроекта – его создатель конгрессмен Бред Шерман давно известен как рупор армянских лоббистских групп, последовательно внедряющий их политическую повестку по дискредитации Азербайджана.

Ту же грязную миссию в тандеме с ним выполняет бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Та же политическая линия проходит у ряда европейских парламентских структур, в том числе Парламентской ассамблеи Совета Европы, пытающейся внедрить предвзятые инициативы в отношении Азербайджана.

Особенно заметно, что происходит это в период, когда между Азербайджаном и Арменией последовательно продвигается мирная повестка, а международные усилия направлены на установление прочного и долгосрочного мира между двумя странами, отмечается в заявлении.

Все эти жалкие попытки отдельных конгрессменов добиться принятия политически мотивированных односторонних решений, ставящих под сомнение нормы международного права, не только подрывают атмосферу доверия, но и препятствуют мирному процессу, отстаивая интересы радикальных шовинистических кругов армянского лобби, отмечают азербайджанские парламентарии.

Зачем был принят этот законопроект?

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь заметил, что именно в таком формате действуют как лоббистские армянские организации в США, так и демократы, которые в основном работают с армянским лобби.

"Дело в том, что осенью предстоят выборы в Палату представителей Конгресса США. Мы знаем, как сильны были позиции армянского лобби, но произошел разгром. Выяснилось, что влиятельные представители Конгресса США, в том числе глава Палаты представителей, брали деньги. Были серьезные коррупционные скандалы. Как я понимаю, сейчас идет апробация новых представителей Демократической партии, которые готовы брать деньги и продолжать работать в этом направлении. Но ничего нового придумать они не смогли", – заявил директор Центра истории Кавказа.

Он напомнил, что при поддержке нынешних республиканцев был осуществлен разгром USAID – старейшей американской организации, которую "крышевал" Госдеп США.

"USAID якобы помогала во всем мире, и ее глава напрямую имела компрометирующие связи с Рубеном Варданяном, который сейчас находится под следствием в Баку. Вся эта схема была раскрыта. Фактически в итоге USAID был закрыт как структура, как организация, и в том числе были отстранены влиятельные конгрессмены США и Палаты представителей. А сейчас, по всей видимости, ничего нового не придумав, те же люди из армянского лобби пытаются через эту же тему застолбить свое влияние и навредить армяно-азербайджанскому мирному диалогу. Потому что в этом вреде и в разжигании вообще конфликта еще с начала 1990-х годов особая роль принадлежит армянскому лобби США и вот такого рода американским политикам, которые во многом сыграли негативную роль в разжигании кровавого конфликта в Карабахе", – рассказал эксперт.

Как законопроект повлияет на нормализацию между Баку и Ереваном?

Ризван Гусейнов также выразил уверенность в том, что этот документ никак не навредит мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

"Нынешняя власть в Армении давно абстрагируется от "нежных объятий" армяно-американского лобби, потому что заигрывания с этим лобби привели к огромной трагедии как для армянского, так и азербайджанского народа. В итоге мы видим, что Армения понесла военный разгром в Карабахе. Во всем, что произошло, и в этой огромной трагедии, переселении армян из Карабаха, ключевую роль играли эти фантазии армянского лобби зарубежного, которое фактически зарабатывает для себя политический капитал, принося в жертву интересы Армении как государства и армянского народа", – подытожил директор Центра истории Кавказа.