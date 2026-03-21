NYT: Планом А у Израиля и США был быстрый госпереворот в Иране

Власти Израиля, по данным СМИ, планировали организовать массовые беспорядки в Иране, рассчитывая на дальнейшее их развитие и в итоге свержение нынешних властей.

Тель-Авив рассчитывал, в сотрудничестве с иранской оппозицией, устроить в стране массовые беспорядки, чтобы, одновременно с нападением извне, свернуть иранские власти, пишет The New York Times со ссылкой на американских, израильских и других чиновников.

Предполагалось, что многолюдные протесты и иные "формы сопротивления" будут происходить уже спустя несколько дней операции против ИРИ.

План организации беспорядков ранее был представлен главой "Моссада" Дэвидом Барнеа израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Его составители рассчитывали, что сумеют оперативно мобилизовать оппозицию в Исламской Республике и дать толчок к беспорядкам. Глава правительства Израиля план одобрил, и в январе его показали также высокопоставленным представителям Белого дома.

Как пишет далее NYT, надежда Израиля и США на быстрое массовое восстание в Иране оказалась самым серьезным их просчетом при подготовке к операции. Иран, вместо внутреннего хаоса, напротив сплотился, а правительство начало атаковать военные базы, населенные пункты, а также суда в Персидском заливе. Под ударом оказались и нефтегазовые объекты.

Что не учли США и Израиль?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах провала ожиданий Вашингтона и Тель-Авива о скором госперевороте в Иране в случае американо-израильской атаки на Тегеран.

"С самого начала все расчеты американцев и израильтян не соответствовали реальности, поскольку они не знают, как на самом деле устроено общество и государство в Иране. Вашингтон и Тель-Авив принимали решения, опираясь на иранскую диаспору, на эмигрантов в США, Франции, Канаде, Швеции и других страна, чьи активисты убеждали их в непрочности Исламской Республики. Так называемые общественные деятели на оппозиционных иранских телеканалах постоянно говорили, что они выражают мнение иранского народа. Американская разведка по неясным причинам доверилась словам иранской диаспоры и оппозиции", - прежде всего сказал он.

"Однако иранская диаспора даже близко не выражает мнение народа ИРИ. Напомню, что население Ирана составляет порядка 90 млн человек. Из этого числа в январских протестах принимал участие всего 1 млн граждан. Это абсолютное меньшинство. Сложилась ситуация, когда американцы и израильтяне стали сами для себя выдавать желаемое за действительность. Естественно, общество в Иране очень по-разному относится к своим властям, но оно точно никогда не поддержит госпереворот, тем более под бомбардировками Израиля и США. В профессиональной среде все прекрасно знают, что ничего похожего на революционную ситуацию в Иране даже близко нет", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Уверенность Дональда Трампа в том, что убийство верховного лидера Али Хаменеи мотивирует иранцев взять в руки оружие и устроить переворот, можно объяснить только полным непониманием внутрииранской ситуации. В Иране общество имеет преимущественно консервативные взгляды. Снаружи может казаться, что люди хотят перемен, но внутри это желание формулируется так: "У меня могут быть претензии к своим властям, так же как я могу быть недовольным своим отцом – но это мой отец, моя семья, и я сам решают, что мне с ним делать, а чужие не должны вмешиваться в дела моей семьи". Поэтому никакого переворота с началом бомбардировок и быть не могло", - подчеркнул востоковед.

По оценке эксперта, за три недели войны поддержка властей в иранском обществе только выросла. "Если до войны порядка 85-88% составляла поддержка государства среди иранцев, то сейчас ее уровень вырос до 92-94%. Люди недовольны тем, что над их головами летают ракеты и беспилотники израильского и американского производства. Люди погибают под этими ударами. Очень повлияла на всех, даже на колеблющихся иранцев трагедия со школой для девочек, где погибло 150 человек. Если бы американо-израильские атаки ограничились убийством государственных деятелей и ключевых генералов КСИР, можно было бы ожидать, что кто-то внутри Ирана стал бы договариваться с США, но расширение войны на гражданские объекты обнулило такую возможность", - отметил он.

"США и Израиль ошиблись и в расчетах подрыва иранской государственности путем убийства высшего руководства. Госаппарат в Иране – многогранный и многослойный. Ротация кадров в нем происходит моментально, причем в военных условиях на место убитых умеренных консерваторов приходят более жесткие консерваторы, которые вовсе ни о чем договариваться с США не намерены. Поэтому в целом американцы и израильтяне сами себя переиграли", - заключил Фархад Ибрагимов.