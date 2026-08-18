Новый раунд конфронтации Израиля и Турции в Сирии ставит США в неудобное положение

Израиль нанес авиаудар по сирийской авиабазе Абу ад-Духур, чтобы не допустить размещения там турецких войск. Это событие выявило глубину назревающего турецко-израильской конфронтации, которая создает новые проблемы для политики США на Ближнем Востоке.

19 августа Израиль официально подтвердил нанесение серии ракетно-бомбовых ударов по сирийскому военному аэродрому Абу ад-Духур, расположенному всего в 70 километрах от турецкой границы.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху дали понять, что "Израиль не потерпит угроз своей безопасности и будет приветствовать возвращение к статус-кво". Впервые за последние полтора года ЦАХАЛ нанес серьезные удары по правительственным объектам Сирии, разрушив взлетно-посадочную полосу и складские помещения базы.

Конфликт вокруг авиабазы Абу ад-Духур — это прямое следствие вакуума власти, образовавшегося в Сирии после падения режима Асада. Новые власти в Дамаске отчаянно нуждаются в легитимизации и военной поддержке для восстановления контроля над страной. Турция, имеющая свои давние интересы в регионе, предложила Дамаску помощь в восстановлении государственных институтов и инфраструктуры. Размещение турецкого контингента на базе близ Алеппо стало бы для Анкары дальнейшем усилением и без того большого влияния, усиливающего рычаги давления на курдские военные организации в регионе.

Израиль в происходящем видит экзистенциальную угрозу. "Израиль и Сирия договорились о статус-кво в вопросах безопасности. Сирия приблизилась к его нарушению, разрешив турецким войскам разместиться на авиабазе недалеко от Алеппо", — гласит официальное заявление администрации Нетаньяху, опубликованное на платформе X. По данным разведки, полученной Тель-Авивом еще на этапе подготовки объекта, аэродром должен был стать хабом для переброски тяжелой техники ВВС Турции.

Соединенные Штаты, имеющие союзные отношения и с Турцией, и с Израилем, пытаются примирить своих партнеров. "Мы усиленно работаем над его созданием, чтобы предотвратить недопонимание в будущем, — заявил спецпосланник президента США по Сирии и Ираку Том Баррак в интервью Reuters сразу после атаки, имея ввиду механизм по предотвращению конфликтов между Израилем, Тель-Авивом и Анкарой. "Сейчас приоритетом является снижение напряженности и формирование условий для более взвешенного подхода", - добавил он.

Американский дипломат признал, что Анкара не была предупреждена об авиаударах. "Турция наблюдала за [израильскими] самолетами, поэтому могла бы разумно подготовиться к собственному ответу... К счастью, хладнокровие позволило предотвратить дальнейшее обострение ситуации", — заметил Баррак, подчеркнув, насколько близко регион подошел к прямому столкновению двух крупнейших армий Ближнего Востока.

Нынешний кризис не возник на пустом месте. В 2025 году после израильских ударов по ряду объектов в Сирии, включая Дамаск, Турция и Израиль стояли на грани прямой конфронтации. Масла в огонь подливали их расхождения по сектору Газа. Эрдоган обвинял Нетаньяху в геноциде, а израильский кабмин называл Турцию главной угрозой после Ирана. При этом попытки примирения сторон предпринимались и тогда.

В апреле 2025 года в столице Азербайджана состоялся закрытый раунд прямых переговоров между высокопоставленными делегациями Турции и Израиля. Для Баку, являющегося союзником Анкары и одновременно поддерживающего тесные рабочие отношения с Тель-Авивом, роль медиатора была вопросом сближения своих партнеров. Инициатором тех переговоров выступил Вашингтон, а Азербайджан предоставил площадку.

Повестка переговоров в Баку была предельно конкретной: создание механизма деэскалации в воздушном пространстве Сирии и отказ от милитаризации приграничных зон. Однако интересы сторон оказались несовместимы. Израиль требовал гарантий того, что ни один турецкий военный объект не появится западнее линии Эр-Ракка — Дейр-эз-Зор. Турция, в свою очередь, настаивала на праве обеспечивать безопасность северных сирийских провинций, где действуют лояльные ей группировки.

Администрация США сегодня оказалась в крайне уязвимом положении. Турция остается членом НАТО, чьи военные используют американскую инфраструктуру, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет все более независимую внешнюю политику. В недавнем интервью телеканалу "Аль-Джазира" он заявил, что Турция продолжит поддерживать Палестину, Сирию и Ливан, выразив обеспокоенность продолжающимися атаками ЦАХАЛ на три государства. В то же время Нетаньяху перед выборами в Кнессет вынужден повышать свои рейтинги и ищет новые пути, чтобы показать, как он защищает еврейское государство от врагов.

Однако Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы не позволить отдельным инцидентам вызвать горячую и прямую войну Турции и Израиля, так как ему нужно все силы концентрировать на иранском направлении.