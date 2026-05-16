Иран предложил США укрепить доверие

Власти Ирана через Пакистан передали США новый мирный план из 14 пунктов. Тегеран в новом проекте намерен укрепить доверие.

По информации иранских СМИ, Тегеран сфокусировался на условиях прекращения боевых действий, а также мерах по укреплению доверия.

По данным Reuters, Тегеран ранее передал Вашингтону пересмотренный мирный план, направленный на урегулирование на Ближнем Востоке.

Напомним, что ранний проект Ирана из 14 пунктов был отвергнут Вашингтоном. США продолжили настаивать на собственных требованиях по иранскому вопросу.

Каковы планы Ирана по диалогу с США?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" охарактеризовал все текущие мирные инициативы Ирана как способ отложить на более поздний срок новый этап боестолкновений с США, поскольку в Тегеране нет ожиданий достижения полноценного мира с Вашингтоном при президенте Дональде Трампе.

"Иран по большому счету уже не верит в возможность заключения полноценной мирной сделки с США. Иранские власти отдают себе отчет в том, что говорить о каком-то долгосрочном мире с Вашингтоном невозможно. Перемирие вполне реалистично, хотя и с большими оговорками. Дональд Трамп еще в 2018 году показал, что не только он, но и любой следующий президент США может демонстративно выйти из мирной сделки из-за субъективных причин – когда глава американского государства нарушает условия даже не исходя из политической целесообразности, а просто от личной неприязни к Ирану", - прежде всего сказал он.

"Поскольку мирная сделка с США недостижима, иранцы рассматривают сейчас перспективу переговоров как механизм затягивания текущего перемирия. Все действия Ирана за последний месяц указывают на то, что он старается максимально выиграть время. Исламской Республике не нужна большая война здесь и сейчас, но в то же время она к ней готовится: как говорится, "хочешь мира – готовься к войне". В связи с необходимостью отложить новый этап боевых действий как можно дальше иранская сторона активно выдвигает мирные планы, понимая, что все предлагаемые направления для урегулирования и инициативы будут обязательно отвергнуты США", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Ни о каком доверии между Ираном и США говорить сейчас не приходится. Выживший в войне иранский истеблишмент попросту не может считать, что можно выстраивать доверительные отношения с Вашингтоном после убийства верховного лидера Али Хаменеи и массовой гибели школьниц в Минабе. Также есть понимание, что США никогда не согласятся с требованием Ирана о сохранении его запасов обогащенного урана без вывоза в Штаты. Ожидать подлинного мира с США Иран сейчас не может, поскольку Вашингтон не станет воспринимать Тегеран как партнера в его нынешнем виде. Максимум возможно продление перемирия, снятие части санкций и облегчение торговли с Россией и Китаем", - отметил востоковед.

В связи с этим Тегеран ставит сейчас цель в политическом смысле пережить Дональда Трампа. "Центральный сценарий – выжидание, что не раз срабатывало в случае Ирана. Тегерану требуется дождаться, когда американцы выдохнутся, забудут об Иране и сконцентрируются на других направлениях, например, на Кубе. Уже сейчас очень активно идет разговор о том, что следующей после Ирана целью США может быть Куба. События этого года подтвердили, что просто и быстро одолеть Иран не выходит, а на долгосрочное военное давление Вашингтон не готов, следовательно, нужно продолжать затягивать дипломатические процессы", - сообщил Фархад Ибрагимов.

"Иран сейчас рассчитывает заключить с США перемирие на долгий срок, хотя бы на пять-шесть лет, чтобы получить достаточно времени для полноценного восстановления. Пока неясно, готовы ли пойти на это американцы, но у Тегерана это центральный сценарий: добиться того, чтобы Вашингтон на некоторое время забыл о мирной ядерной программе Исламской Республики. Во вторую очередь иранские власти нацелены прояснить контуры взаимодействия с США на дипломатическом треке: какие санкции возможно отменить, какие замороженные средства получится разморозить", - указал политолог.

"В любом случае Иран сейчас уверен, что отныне будут жить постоянно в режиме "ни мира, ни войны", когда рано или поздно происходят серии ударов по иранским территориям. Поэтому основной план – добиться того, чтобы следующие атаки начались как можно позже. Возможно, ситуация станет проще, если республиканцы проиграют выборы в Конгресс этой осенью. Ирану нужно каким-то образом пережить Трампа и людей из его окружения, кто воинственно настроен против Ирана, в надежде, что тот, кто сменит Трампа в Белом доме через 2,5 года, не будет уделять иранскому вопросу так много внимания", - заключил Фархад Ибрагимов.