Иран потерял стратега, а США - главного переговорщика

После убийства верховного лидера Али Хаменеи в конце февраля прагматичный ветеран иранской политики Али Лариджани фактически удерживал хрупкий баланс между милитаристскими элитами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и остатками гражданского госаппарата. Теперь Тегеран утратил и его.

Главный переговорщик Ирана с Западом

Али Лариджани родился в 1958 году в иракском Наджафе, в семье аятоллы Хашеми Мирзы Амоли, сосланного шахом за рубеж. После Исламской революции 1979 года семья вернулась в Иран, где Лариджани защитил докторскую по философии, специализируясь на Иммануиле Канте. Его братья — Садег (экс-глава судебной системы) и Мохаммад-Джавад — также занимали ключевые посты, делая клан Лариджани одной из самых влиятельных семей Тегерана.

Он начинал в КСИР, возглавлял гостелерадиокомпанию IRIB, а в 2005–2007 годах стал главным переговорщиком вокруг ядерной программы ИРИ. Тогда же он занял пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ). Лариджани не исключал никогда вероятность военного сценария с США, прогнозировал закрытие Ормузского пролива и взлет цен на нефть выше $100 за баррель, однако считался прагматиком, настроенным не на войну, а на дипломатию с Западом.

С 2008 по 2020 год он работал спикером парламента Ирана, сыграв важную роль в заключении ядерной сделки 2015 года. В 2021 году Али Хаменеи поручил ему 25-летнее соглашение с Китаем на миллиарды долларов, что стало спасением для страдающей от санкций иранской экономики. Лариджани не мог претендовать на должность духовного лидера, так как не был священнослужителем, но баллотировался в президенты в 2005, 2021 и 2024 годах. Эти попытки постоянно блокировались Советом стражей, по некоторым данным, из-за его умеренных взглядов и проживания близких родственников на Западе (дочь - в США, племянники - в Британии и Канаде).

Роль Лариджани в балансе сил

После 12-дневной войны Ирана с Израилем и США, в конце 2025 года, Али Лариджани снова стал секретарем ВСНБ — органа, координирующего политику под эгидой верховного лидера. Он курировал ядерные переговоры, совершил визиты в Москву и Оман для организации встреч дипломатов Ирана с США. Также Лариджани играл ключевую роль в подавлении протестов в январе 2026 года. Хаменеи поручил ему стабилизировать страну, фактически отстранив от этой задачи президента Масуда Пезешкиана.

О влиянии Али Лариджани можно судить хотя бы по тому факту, что Масуд Пезешкиан, став президентом, попросил, а не поручил ему снять ограничения на пользования интернетом в Иране. Лариджани стал одной из центральных фигур, если не главной, в иранской политике после смерти Хаменеи. Он объединял военный и политический блок в истеблишменте Исламской Республики.

Оценки СМИ и экспертов

Французская Le Monde пишет, что "с убийством Лариджани Исламская Республика теряет ключевое звено во власти". Британский аналитик Роберт Тейт на страницах The Guardian отмечает, что "Лариджани понимал враждебность Запада и предупреждал о нефтяном кризисе, если закроют Ормузский пролив".

Хамидреза Азизи из немецкого Фонда науки и политики (SWP) в интервью CNN отмечает, что Лариджани как прагматичный лидер мог лавировать между различными политическими лагерями. Он был и командиром КСИР в войне с Ираком, и главным переговорщиком с Западом. "Исламская Республика создана для того, чтобы пережить потерю отдельных личностей, но фигуры с таким разнообразным опытом нелегко заменить", - анализирует эксперт.

Daily Mail характеризует Лариджани как интеллектуала и политика, который "сочетал математику, философию Канта и умение решать, отличаясь от хаотичных фигур". Financial Times считает, что "убийство прагматика Лариджани подорвало дипломатию", поскольку он играл в ней ключевую роль.

Последствия для Ирана

После убийства Али Хаменеи Али Лариджани объявил о создании временного совета лидеров и фактически руководил иранским государством, консолидируя КСИР и спецслужбы через семейные связи. Его утрата может усилить радикализацию политической системы ИРИ. Новым секретарем ВСНБ стал Саид Джалили - радикальный консерватор и сторонник жесткой линии в отношениях с Западом.

Отсутствие такой гибкой фигуры, как Лариджани, может вызвать внутренние брожения в иранском государстве и сделать его менее гибким на переговорах с Западом, если они вообще состоятся.

Али Лариджани действительно был незаменимой фигурой иранской политики. Его прагматизм сдерживал КСИР от хаоса, а гражданский аппарат от маргинализации. Без него выросли риски раскола в элитах Исламской Республики: милитаристы будут доминировать, а дипломатия ослабнет.

Устранением Лариджани США значительно снизили шансы на потенциальную дипломатию с Ираном. Скорее всего, инициатива в этом принадлежит Биньямину Нетаньяху, нацеленному на войну до победного конца. Именно поэтому Лариджани был убит ударами ЦАХАЛ.