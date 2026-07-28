Иран отказался от совместного с Оманом управления Ормузским проливом

Тегеран отверг предложение Маската о совместном патрулировании Ормузского пролива. В Иране отметили, что у данной инициативы нет шансов на успех.

Иран не хочет управлять Ормузским проливом совместно с Оманом. Об этом рассказал неизвестный высокопоставленный иранский чиновник.

По данным агентства Reuters, Тегеран уже уведомил об этом Маскат.

"Тегеран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом, заявив, что у этой инициативы нет шансов на успех"

– Reuters

Ранее источник агентства в регионе Персидского залива рассказал, что Оман предложил Ирану сформировать совместный механизм управления Ормузом на основе добровольных взносов.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal отмечает, что Иран настаивает на том, чтобы под его контролем оказалась львиная доля водного пути, который имеет решающее значение для мировых поставок нефти.

Со своей стороны, замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Исламская Республика не возобновит переговоры с Соединенными Штатами, если Оман не поддержит ее предложение о предоставлении под его контроль большей части пролива. Он пояснил, что план Омана не решает проблемы безопасности Ирана.

"Входящий морской коридор должен быть полностью под контролем Ирана, в то время как часть выходящего транспортного коридора может оставаться под контролем Омана"

– Казем Гарибабади

США и Иран готовятся к новым боевым действиям?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в первую очередь отметил, что Иран не отступает от своей первоначальной позиции, а у Соединенных Штатов на данный момент нет никаких новых предложений.

"В этом смысле эскалация остается той реальностью, в которой регион продолжает пребывать. Предложения Омана говорят о неких уступках с его стороны, но при этом нужно понимать, что позиции Ирана изначально не предполагали какую-то уступку в вопросе суверенитета над Ормузским проливом. Поэтому в этом смысле Тегеран продолжает последовательно защищать свою достаточно логично изложенную позицию. Так что его отказ от предложений Омана не является чем-то неожиданным или непредсказуемым", – поведал востоковед.

Он подчеркнул, что это результат отсутствия веры в возможности посредников оказывать какое-либо влияние на США.

"В Иране ни у кого не вызывает сомнений, что со стороны США последует новая агрессия. Там готовятся к войне", – сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение в том, что США решат начать наземную операцию против Ирана.

"Наземной операции не будет. Если бы США могли ее провести, они бы уже сделали это. Будет продолжение давления на Иран всеми возможными способами в зависимости от той конъюнктуры, которая в каждый конкретный момент времени будет наблюдаться", – заявил Турал Керимов.

Он предположил, что какое-то время США сами будут наносить удары по иранской территории, а затем будут эскалировать ситуацию с помощью региональных государств.

"С этой точки зрения примечателен визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Скорее всего, стороны разрабатывали некие новые планы по тому, как реагировать на ту реальность, которая сложилась. Так что пока не приходится говорить о том, что американцы пойдут на прекращение своей агрессии. Все-таки тот ущерб, который был нанесен в результате войны и мировой экономике, и американскому влиянию в регионе, видимо, оказался некритичным. Поэтому два дня назад иранцы тоже заявили, что именно они будут решать, когда конфликт закончится и как он закончится, а не Соединенные Штаты", – рассказал востоковед.

По его словам, несмотря на то, что и США, и Иран смогли добиться определенных результатов, обе стороны не удовлетворены нынешним положением вещей.

"Иран одержал моральную победу и смог расширить свой контроль над важнейшим транспортным узлом в этой части мира. А американцы нанесли тяжелые удары по Ирану, последствия которых будут сказываться на стране еще десятки лет. То есть никто не собирается отступать", – резюмировал эксперт.