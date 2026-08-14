Иран может перейти в наступление - КСИР

В КСИР заявили о возможности перейти из обороны в наступление. ВС Ирана готовят США "стратегические неожиданности".

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о возможности смены военной парадигмы и перехода из обороны в наступление. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на представителя Корпуса Ядоллу Джавани.

Джавани отметил, что иранские войска способны на "стратегические неожиданности", с которыми придется столкнуться противникам Тегерана. По словам представителя КСИР, подобных действий стоит ожидать в "подходящее время".

"Противник должен понимать, что не может совершать внезапные действия против нас и должен ожидать стратегических неожиданностей"

– Ядолла Джавани

Ранее в Иране заявили, что армия США потеряла свыше 200 военных убитыми с момента возобновления боевых действий в начале июля.

Хочет ли Иран воевать?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в действительности Тегеран не хотел бы сейчас начинать какие-либо наступательные действия и тем самым провоцировать США и Израиль на новые удары по иранским территориям.

"На самом деле масштабные боевые действия не нужны сегодня ни Вашингтону, ни Тегерану. При этом мы видим, как взаимные угрозы новых атак идут и с американской, и с иранской стороны. Заметьте, что сегодня 17 августа – ровно два месяца после подписания меморандума о взаимопонимании, то есть срок, когда должно было закончиться 60-дневное перемирие. Никакого перемирия, как мы видели, не было, стороны понемногу, но регулярно обстреливали друг друга. В эту дату вполне естественно выглядит заявление КСИР о готовности перейти в наступление, при том что таковые действия Ирану попросту не выгодны", - прежде всего сказал он.

"Заявление КСИР связано с задачей навредить президенту США Дональду Трампу в предвыборный период. В Тегеране понимают, что Трамп, его Администрация и Республиканская партия окажутся в сложном положении после того, как пройдут промежуточные выборы в Конгресс – над республиканцами нависла большая туча недовольства американских граждан из-за трамповской политики. Недовольство во многом связано с ростом цен на топливо в США, вызванным иранским конфликтом, который привел к долговременной блокаде нефтяных перевозок из Персидского залива. Чем острее ситуация в зоне Ормузского конфликта будет выглядеть для избирателей, тем меньше мест в Конгрессе получит Республиканская партия", - обратил внимание Владимир Сажин.

"Также у Тегерана есть понимание, что у Трампа нет возможностей возобновить широкомасштабную войну против Ирана: нет вооружений, нет финансирования, нет поддержки в обществе. Поскольку Трамп не может и согласиться на иранские условия – мы видели, как негативно восприняли меморандум о взаимопонимания в том же Конгрессе – ему приходится сейчас заниматься экономической осадой Ирана через воздушную, морскую и сухопутную блокаду Исламской Республики для подрыва ее экономики. Пока продолжается такая ситуация – а она продлится до выборов в Конгресс 3 ноября – Тегерану выгодны "словесные интервенции", чтобы надавить на Дональда Трампа в предвыборный период", - продолжил востоковед.

"По моей оценке, пока что у Ирана вполне успешно получается таким образом оказывать давление на Белый дом. На данный момент Иран находится в лучшем политическом и дипломатическом положении, чем Дональд Трамп. Корпус стражей Исламской революции - главная руководящая сила в ИРИ, и потому отношения с США находятся в его непосредственном ведении. Обмен угрозами безусловно продолжится при избегании обеими сторонами крупных боестолкновений", - добавил Владимир Сажин.

Как война с США изменила Иран?

Эксперт отметил воодушевляющий эффект, оказанный на власти Ирана ходом и текущим состояние иранского конфликта. "Дело не только в том, что Исламской Республике удалось сохранить государственный строй и стабильность в стране и дать отпор врагу, но и в том, что благодаря конфликту Тегеран захватил контроль над Ормузским проливом, посредством которого он теперь влияет на всю мировую экономику. Теперь в руках Ирана есть мощный внешнеполитический козырь", - пояснил он.

"Более того, контроль над Ормузским проливом позволяет Ирану менять повестку дня в отношениях с другими государствами. Прежде всего речь о США, которые сейчас уже вынуждены не вспоминать о тех требованиях, ради выполнения которых и были организованы атаки на Иран с 28 февраля. Напомню, что Дональд Трамп хотел, чтобы Иран остановил свою ядерную программу, сократил ракетный потенциал и отказался от поддержки прокси-группировок из "Оси сопротивления". Все это давно отошло на второй план и больше не озвучивается американскими властями, поскольку дипломатия и США, и Ирана, и других стран вращается теперь вокруг проблемы Ормузского пролива. Это и есть дипломатическая победа Тегерана над Вашингтоном", - указал Владимир Сажин.

"Эта ситуация безусловно влияет на внешнеполитические подходы Ирана. Мы видим, как иранская дипломатия старается сейчас надавить на арабские страны, прежде всего на монархии Персидского залива, чтобы они воздействовали на США с целью сокращения американской активности на Ближнем Востоке. Эти усилия уже дают эффект, так как монархии Персидского залива действительно задумываются о том, как можно было бы безопасно для себя решить вопрос с наличием на их территориях военных баз США. Так что стоит ожидать, что контроль над Ормузским проливом Иран и дальше будет использовать как инструмент дипломатии", - заключил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.