Игорь Коротченко: Южный Кавказ нужно оградить от внешнего влияния

Главный редактор "Национальной обороны" Игорь Коротченко, говоря о современном состоянии Южного Кавказа, призвал к защите региона от вредоносного влияния извне – такова, по его оценке, одна из актуальных задач региональных государств.

После завершения Карабахской войны, восстановления территориальной целостности Азербайджана, устранения сепаратистского очага в Ханкенди и запуска мирных процессов нормализации отношений Баку и Еревана Южный Кавказ стал привлекать все больше внимания внерегиональных сил, интересы которых не совпадают с интересами стран региона и задачами его переустройства в соответствии с новыми реалиями. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

"Мы видим, что на сегодняшний день в регион устремлены интересы внешних игроков. Речь идет о ключевых странах Запада — США, Франция, Великобритания, Германия. Предпринимаются активные попытки развернуть на территории Армении соответствующие возможности для западного военного присутствия. Первым элементом здесь являются масштабные закупки Ереваном западных вооружений, прежде всего у Франции. Также активно развиваются разведывательные контакты между спецслужбами Армении и спецслужбами ведущих стран Запада", - прежде всего сообщил он.

"Уже само по себе это, представляет угрозу дестабилизации региона. Заигрывания Пашиняна с Западом могут привести к тому, что на территории Армении появится западная военная инфраструктура. В частности, это система противовоздушной обороны Армении, которая создается фактически французами, которая будет полностью соответствовать натовским стандартам и может быть включена как составная часть в западный альянс безопасности. Пока это происходит на военном уровне, но в дальнейшем, возможно, Пашинян может поменять приоритеты и сменить союзнические отношения с Москвой на углубление контактов с Евросоюзом", - указал Игорь Коротченко.

"Армения, как мы знаем, заморозила свое участие в ОДКБ. Очевидно, она не выходит пока оттуда по политическим соображениям, но не участвует в мероприятиях организации, не выплачивает взносы и де-факто не является членом ОДКБ. Это также свидетельствует о намерении Еревана использовать западные системы безопасности и наращивать активное взаимодействие с США и НАТО. Разумеется, эти процессы находятся в поле внимания всех ключевых игроков Южного Кавказа", - подчеркнул военный аналитик.

"Россия, как и другие благоразумные страны регионы, активно выступает против любого иностранного военного и разведывательного присутствия внерегиональных сил на Южном Кавказе. Сейчас этот процесс находится в динамике развития, и он очень разновекторный. Здесь главное - активно противодействовать иностранным силам внерегиональных игроков, которые хотели бы закрепиться и присутствовать в регионе. Это главная задача для всех государств Южного Кавказа", - заключил Игорь Коротченко.