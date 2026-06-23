Германия просит у Турции энергетическое плечо, но требует отказаться от России

Визит министра экономики и энергетики Германии Катерины Райхе в Турцию 18 июня стал одним из наиболее заметных событий в двусторонних отношениях Анкары и Берлина последних лет.

За последнюю пару лет отношения Турции и Германии заметно улучшились. Берлин меньше критикует правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана по правозащитной повестке и относится с большим пониманием к неприятию турецкими руководством действий Израиля в секторе Газа. Осенью Фридрих Мерц совершил официальный визит в Анкару и дал согласие на продажу Турции истребителей Eurofighter. Германия поддерживает активизацию евроинтеграции Турции и надеется включить Анкару в новую европейскую систему безопасности со слабеющим участием США.

Визит немецкого министра энергетики Катерины Райхе - еще один шаг по улучшению отношений и наполнению их материальным содержанием. Визит оказался масштабным - Райхе сопровождали представители 30 крупнейших энергетических компаний Германии.

О чем говорили министры?

Ключевой темой переговоров стало расширение сотрудничества в энергетике на фоне глобальной турбулентности рынков и кризиса цепочек поставок. Обе стороны сделали акцент на трех направлениях.

Во-первых, развитие возобновляемой энергетики. Турция планирует вложить около 80 млрд евро в ВИЭ и еще 28 млрд евро — в инфраструктуру и сети, что открывает значительные возможности для немецкого бизнеса. Министр торговли Турции Омер Болат назвал текущее взаимодействие "историей успеха".

"Мы верим, что эти успехи будут многократно повторены и создадут новые возможности для инвесторов и технологических компаний", - отметил он.

Вторая тема - энергетическая безопасность и диверсификация поставок. На фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и последствий украинского конфликта стороны подчеркнули необходимость снижения зависимости от отдельных маршрутов и поставщиков. Турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар отметил, что его страна хочет "обеспечивать не только собственную, но и региональную энергетическую безопасность", а для этого нужно расширять сотрудничество с соседями.

В-третьих, Турция демонстрирует намерение закрепиться как региональный хаб. Анкара продвигает себя как связующее звено между Ближним Востоком, Центральной Азией и Европой. Райхе прямо указала на этот момент: "Энергетическая безопасность сегодня — это уже не только экономика, но и геополитика", добавив, что Турция играет "центральную роль в обеспечении энергоснабжения Европы".

Отдельным направлением стала договоренность расширить двустороннее партнерство на сферу критически важных минералов, что отражает растущую конкуренцию за ресурсы, необходимые для энергоперехода.

Чего достигли?

Главным практическим итогом встречи стало решение углубить действующее с 2012 года энергетическое партнерство и институционализировать его в обновленном формате — с включением минеральных ресурсов. Был подписан протокол о расширении сотрудничества, а также подтверждена роль Турецко-германского энергетического форума как ключевой платформы взаимодействия.

Кроме того, стороны выразили готовность нарастить инвестиции и участие немецких компаний в турецких проектах, стремление к совместному развитию инфраструктуры (включая газовые и электрические сети) и обозначили цель диверсифицровать источники поставок энергоресурсов.

Немецкая сторона охарактеризовала Турцию как приоритетного партнера в условиях поиска новых рынков. Райхе подчеркнула: "Турция — не только надежный партнер, но и страна, ориентированная на рост в энергетике". Она дала понять, что Германии "нужна Турция как надежный торговый партнер".

Реакция немецких СМИ

Немецкая пресса в целом оценила визит Райхе как шаг, идущий на пользу экономическим интересам Германии и позволяющий открыть новые рынки. Издание Die Welt акцентирует внимание на геоэкономике: Германия "ищет новые экспортные рынки" на фоне тарифной политики США и "второго китайского шока". При этом подчеркивается и политический контекст — попытка Берлина продвигать более открытую модель промышленной политики ЕС (Made with Europe) с учетом таких партнеров, как Турция.

В публикации приводится позиция турецкой стороны, которую фактически поддерживает и Берлин: турецкая экономика является "интегральной, незаменимой частью европейской цепочки создания стоимости", а новые инициативы ЕС "жизненно важно сохранить инклюзивными".

Газета Tagesspiegel пишет о взаимной заинтересованности Германии и Турции в углублении экономического и энергетического сотрудничества на фоне глобальных кризисов. Основной акцент делается на стратегической необходимости партнерства: Берлин рассматривает Анкару как важного союзника не только в торговле, но и в достижении более широких политических и энергетических целей.

При этом издание отмечает, что стороны сознательно избегают публичного обсуждения чувствительных тем, концентрируясь на экономике и энергетике как объединяющей повестке. Характерной иллюстрацией этой линии служит заявление Райхе: "Нам нужна Турция как надежный торговый партнер, а также для достижения общих политических целей".

Большинство немецких медиа указывало на взаимный характер партнерства в энергетике. "Турция — стратегический партнер", отмечала Райхе. Немецкие компании стремятся получить "большой кусок" от масштабных турецких инвестиций. При этом немецкие медиа указывает и на сохраняющиеся риски — зависимость Турции от российского газа и необходимость соответствия санкционным режимам.

Реакция турецких СМИ

Турецкие медиа в целом подали визит в триумфальном ключе, подчеркивая рост геоэкономического значения страны для Европы.

Госагентство Anadolu подчеркивает стратегический характер договоренностей. Альпарслан Байрактар заявил, что "турецко-германское сотрудничество имеет стратегическую ценность", а также подчеркнул роль Турции как страны, "вносящей вклад в энергетическую безопасность Европы".

Издание Yeni Şafak интерпретирует визит как признание усиливающейся роли Анкары. В материале отмечается, что Германия "открыто признала рост Турции в энергетике" и рассматривает ее как "надежного и растущего партнера". Газета также делает акцент на символизме визита, называя его признаком "нового периода сближения" между странами.

Оппозиционно ориентированные и более нейтральные турецкие ресурсы, такие как T24, обращают внимание на прагматичный настрой Берлина, избегающего острых тем в диалоге с Эрдоганом. Подчеркивается, что политически чувствительные темы — включая Кипр и вопросы демократии — "не обсуждались публично", что свидетельствует о приоритете экономической повестки.

В целом, встреча показала совпадение интересов Берлина и Анкары в условиях глобальной энергетической трансформации и нестабильности рынков. При этом за позитивной риторикой сохраняются структурные противоречия. ЕС планирует отказаться от российского газа к 2027 году, включая те объемы, что поступают по "Турецкому потоку". По итогам своего визита Райхе дала понять, что ЕС будет требовать, чтобы из идущих из Турции поставок по новым контрактам был исключен российский газ.