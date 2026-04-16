Москва и Баку сверили дипломатические часы

Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым состоялась сегодня в Москве.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем также кратко характеризуются поднятые дипломатами темы.

"Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений"

– МИД России

Напомним, 15 апреля стало известно, что Россия и Азербайджан пришли к соглашению относительно ситуации с крушением самолета AZAL Баку-Грозный, произошедшим в декабре 2024 года, – соответствующее совместное заявление выпустили министерства иностранных дел РФ и АР.

Повестка дня Москвы и Баку

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об актуальной повестке дня в двусторонних отношениях России и Азербайджана.

"Начался новый этап в нашем союзническом взаимодействии после того, как две недели назад МИДы двух стран подписали совместное заявление об урегулировании всех вопросов, связанных с катастрофой самолета AZAL в декабре 2024 года. Этап сложных отношений на этом завершился, и сейчас Москве и Баку нужно согласовать актуальную повестку дня. Вполне вероятно, что именно этому была в первую очередь посвящена встреча Михаила Галузина и Рахмана Мустафаева", - прежде всего сказал он.

"Помимо диалога о форматах взаимодействия МИД РФ и посольства Азербайджана после нормализации отношений дипломаты наверняка обсуждали ситуацию в Передней Азии, крайне чувствительную и для Москвы, и для Баку. Я имею в виду агрессию против Ирана. И здесь огромная благодарность Азербайджану за ту поддержку, которую он оказал и России в эвакуации российских граждан из Ирана через свои территории, а также за транзит гуманитарных грузов из России в Иран", - продолжил Дмитрий Солонников.

"Кроме того, и Россию, и Азербайджан интересует региональная безопасность – и на азербайджано-иранских границах, и на Каспийском море (где, я напомню, Израиль наносил удары по каспийским портам Ирана). Тут есть общий интерес в проведении скоординированной политики по поддержанию безопасности и предотвращению агрессии в регионе. Для этого необходимы постоянные контакты, в том числе на дипломатическом уровне", - отметил политолог.

"Без сомнения, Галузин и Мустафаев обсуждали наше экономическое сотрудничество. И для России, и для Азербайджана важно развитие связей в экономике. 2025 год показал хоть небольшой, но рост товарооборота между странами, несмотря на политически сложный период. Надеемся, что 2026 год будет еще более позитивным в этой части", - добавил он.

"Особая тема – совместный стратегический проект Международного транспортного коридора "Север-Юг". Он важен в том числе для российского Северо-Запада – для Санкт-Петербурга, для Мурманска – поскольку наши северные и балтийские порты по МТК "Север-Юг" получают выход через Азербайджан в Иран, в Индийский океан. Сейчас в этой теме появился дополнительный аспект из-за иранского конфликта – разблокировка Ормузского пролива и безопасность прохода судов в открытое море", - сообщил Дмитрий Солонников.

"Без сомнения, на встрече обсуждались и некоторые итоги вчерашних переговоров президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Санкт-Петербурге. Думаю, все стратегические вопросы российско-азербайджанских отношений в двустороннем и многостороннем измерениях находятся в зоне внимания посла Азербайджана Рахмана Мустафаева и нашего МИД", - заключил политолог.