Европейский связной: кто возглавит дипломатический десант на переговорах с Москвой?

В коридорах Брюсселя и европейских столиц ищут "политического тяжеловеса", способного представлять объединенную Европу в потенциальном диалоге с Кремлем. Politico назвало еще три кандидатуры.

Вопрос о назначении специального посланника ЕС по вопросам мира на Украине перешел из разряда теоретических дискуссий в практическую плоскость. На этой неделе главы МИД стран Евросоюза соберутся на неформальную встречу, где одной из центральных тем станет выработка единой переговорной позиции по России.

Главный стимул обсуждения переговоров с Россией и кандидатуры спецпредставителя связан с фактором Трампа. В Европе растет осознание того, что Вашингтон больше не является безусловным гарантом украинского кейса. Если раньше посреднические функции де-факто лежали на американской администрации, то теперь в Европе набирает силу мнение, что инициативу нужно взять в свои руки, чтобы не оказаться перед лицом свершившихся фактов, согласованных за ее спиной.

"Немецкая тройка" выбыла из гонки

Ранее фаворитами на роль посредников считались представители Германии. Имена Герхарда Шредера, Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелы Меркель постоянно всплывали в прессе. Однако политическая реальность внесла свои коррективы. Экс-канцлера ФРН Шредера, имя которого назвал президент РФ Владимир Путин, в ЕС воспринимают как "чересчур своего" для Кремля, что лишает его доверия со стороны Киева и восточноевропейских столиц. Действующий президент Германии Штайнмайер, напротив, отметился серией жестких антироссийских заявлений, что исключает его из списка кандидатов, приемлемых для Москвы.

Казалось бы, Ангела Меркель должна устроить всех. Она всегда выступала прагматиком и стала одним из творцов Минских соглашений. Однако недавно Меркель устранилась от переговоров. Их, по ее мнению, должны вести действующие политики, обладающие реальным административным ресурсом. "Эта власть необходима", - заявила экс-канцлер, подчеркнув, что без мандата на принятие решений любая челночная дипломатия обречена на провал.

Финляндия и Италия

Помимо немецкой тройки, западные СМИ называли имена действующего президента Финляндии Александра Стубба и экс-главы ЕЦБ Марио Драги. Бывший премьер Италии не успел отметиться какими-то жесткими высказываниями против России и во время СВО ушел в тень по этой теме. В настоящее время он работает, скорее, за кулисами и выступает советником Евросоюза. В частности, он написал доклад о конкурентоспособности ЕС.

Если Драги только пророчат на роль представителя ЕС, то Стубб публично подтвердил готовность стать таковым, если поступит соответствующее предложение. Сильная сторона финского президента состоит в отличных связях в США, в том числе с окружением Трампа, что делает его связующим звеном между двумя берегами Атлантики. Если Стубб будет вести переговоры с Россией, то будет сохранена преемственность между челночной дипломатией Трампа и Европы. Однако временами Стубб позволяет себе "уколы" в адрес России. Например, не так давно он заявил, что "Украина побеждает" на поле боя.

Теперь издание Politico приводит новые имена претендентов на роль переговорщика или посредника: Антониу Кошта, Саули Ниинисте и Жан-Клод Юнкер.

Председатель Евросовета

Глава Евросовета Антониу Кошта - фигура, которая выглядит наиболее компромиссной. Уроженец Португалии, он представляет страну, исторически не имеющую острых конфликтов с Россией, что позволяет ему дистанцироваться от эмоционального накала, свойственного политикам из стран Балтии или Польши. Португалия недавно поддержала участие Владимира Путина в саммите "большой двадцатки" в США.

Кошта - опытный юрист и политик, занимавший пост премьер-министра Португалии с 2015 по 2024 год. Его политический стиль характеризуется умением выстраивать союзы между идеологическими противниками - именно это позволило ему удерживать власть в Лиссабоне в течение 8 лет.

Будучи премьером, Кошта придерживался общей линии ЕС, поддерживая санкции, однако всегда выступал за сохранение каналов коммуникации. Его кандидатура удобна тем, что он олицетворяет "европейский юг", который смотрит на конфликт менее радикально, чем "европейский север" или Прибалтика. В Москве Кошту в теории могли бы воспринять как прагматика.

С точки зрения ЕС Кошта тоже достаточно удобная фигура. Ведь он является председателем самого главного органа союза - Евросовета. Де-факто это "президент ЕС". Так что критики не смогут придраться к тому, что на переговорах ЕС не представляет кто-то из уполномоченных для этого лиц. Председатель Евросовета имеет полномочия представлять ЕС на международном уровне. Такие полномочия есть также у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, но обе фигуры крайне критично относятся к России.

"Шепчущий Путину"

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте - человек, который годами выстраивал особые отношения с российским руководством. Его кандидатура выглядит логичной с точки зрения профессионального опыта. Ниинисте занимал пост президента Финляндии с 2012 по 2024 год. До начала событий 2022 года он считался одним из немногих западных лидеров, способных на многочасовые прямые беседы с Владимиром Путиным. Финляндия при нем годами играла роль "мостика" между Востоком и Западом.

Несмотря на то, что именно при Ниинисте Финляндия совершила исторический поворот в сторону НАТО, он сохранил репутацию человека, понимающего логику действий Кремля. Его часто называли Putin whisperer (шепчущий Путину). В Брюсселе считают, что Ниинисте - это "тяжелая артиллерия" дипломатии, способная говорить на языке, понятном обеим сторонам. Однако его недавнее решение о вступлении Финляндии в альянс создало определенный барьер в отношениях с Москвой, который ему, как посреднику, преодолеть будет нелегко.

Опытный люксембуржец

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - политик из той же эпохи, что и Меркель, но с куда более гибким подходом к вопросам восточной политики. Выходец из Люксембурга, Юнкер возглавлял Еврокомиссию с 2014 по 2019 год. Его часто критиковали за излишнюю мягкость по отношению к Москве. В 2016 году, несмотря на санкции из-за Крыма, он посетил Петербургский международный экономический форум, заявив, что Европа не может игнорировать Россию.

Юнкер всегда был сторонником "реальной политики". Он открыто говорил, что без России невозможно построить систему безопасности в Европе. Его риторика часто контрастирует с жесткими заявлениями нынешнего руководства Еврокомиссии. Для переговоров Юнкер полезен тем, что он не связан текущими электоральными циклами и может позволить себе большую долю политического риска, чем действующие чиновники.

"Ястребы" против компромисса

Несмотря на наличие серьезных кандидатур, идея назначения спецпосланника встречает яростное сопротивление внутри самого Евросоюза. Высокопоставленные чиновники из Польши, стран Прибалтики и Чехии опасаются, что само появление фигуры переговорщика станет сигналом о слабости Европы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции GLOBSEC в Праге предупредил, что поспешность в переговорах опасна: "Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как людей, заставляющих их идти на компромиссы".

Главный страх "ястребов" заключается в том, что назначение такого эмиссара подорвет режим санкций. Если начинается диалог, значит, давление ослабевает - именно так, по мнению "ястребов", это могут воспринять и в Москве, и в европейском бизнесе, уставшем от ограничений.

Выбор между Коштой, Ниинисте и Юнкером - это выбор между тремя стратегиями. Ниинисте - ставка на профессиональный опыт и исторические связи. Юнкер - возвращение к прагматизму и даже цинизму "старой Европы". Кошта же означает верховенство евробюрократия, но сглаживание углов, возникающих при участии Каллас и фон дер Ляйен.

В МИД России уже дали понять, что перспективы контактов зависят от того, готов ли Брюссель пересмотреть свой "антироссийский курс". Назначение посредника - лишь технический шаг. Намного важнее, к какому общему знаменателю в отношениях с Россией придут лидеры ЕС и придут ли вообще.