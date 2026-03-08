Что значит ночной звонок Трампа Путину?

Вечером 9 марта в Кремль поступил важный звонок из Белого дома. Дональд Трамп около часа говорил с Владимиром Путиным. Открытых деталей разговора крайне мало.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вечером 9 марта проинформировал о телефонных переговорах Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что беседа состоялась по инициативе Белого дома и рассказал, что основные темы обсуждения касались конфликта США и Израиля с Ираном, а также переговоров по украинскому урегулированию и событий в Венесуэле. Владимир Путин изложил Дональду Трампу свои соображения по решению иранского кризиса с учетом своих переговоров со странами Персидского залива.

Американский президент охарактеризовал переговоры как "очень хорошие" и выразил уверенность в том, что Россия старается играть конструктивную роль в конфликте США и Ирана. Трамп полагает, что его операция в ИРИ произвела сильное впечатление на Путина.

"Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного", — сказал он, выступая во Флориде. В то же время Трамп признал, что Иран остается "очень мощным в военном отношении государством".

Факт звонка в Кремль и признание мощи Ирана подсказывают, что своих намеченных целей на Ближнем Востоке Трамп добиться не смог. Да, разрушена иранская авиация и флот, нанесен ущерб нефтяным объектам, убиты важные политические фигуры, включая главкома вооруженных сил и многолетнего верховного лидера Исламской Республики, аятоллу Али Хаменеи.

Но у Ирана остается арсенал ракет, в том числе баллистических и гиперзвуковых, чтобы нанести урон не только по Израилю, базам США и их союзникам в регионе, но и американским авианосцам и флоту в целом, если Вашингтон попытается силой обеспечить господство в Ормузском заливе или высадиться на иранских островах.

Трамп, конечно, не упускает возможности рассказать американской общественности о том уроном, который ВС США нанесли Ирану. Он угрожает увеличить мощность ударов в 20 раз и пытается произвести впечатление на Владимира Путина. Однако факт остается фактом: сегодня уже одиннадцатый день войны, США увязли в ней и нуждаются в каком-то выходе, который позволил бы Белому дому сохранить лицо.

Журналист Алекс Христофор в соцсети X нашел именно в этом причины звонка Трампа Путину. "Трамп в большой беде", — написал он. По мнению Христофора, американский лидер мог попытаться найти поддержку в Кремле на фоне неудачной для США операции в Иране.

Всю прошлую неделю лидеры КСА, ОАЭ, Катара и других арабских стран созванивались с Москвой. Монархии Залива хотят прекращения войны, которая губит их экономику. Тегеран тоже находится на связи, недавно президент ИРИ Масуд Пезешкиан также разговаривал с Путиным.

Россия - пожалуй, единственная крупная страна, которая находится в хороших отношениях со всеми участниками конфликта - от США и Израиля до Ирана и стран Залива. Именно поэтому медиаторская роль Москвы в случае, если Трамп действительно готов остановиться, будет востребованной.

Помимо самого прекращения войны Россия может сыграть конструктивную роль и в устранении точек напряженности между США и ИРИ. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорил о готовности вывести из Ирана обогащенный уран. Однако Вашингтон требует от Тегерана отказаться от поддержки своих прокси-сил в Йемене, Ливане, Палестине и Ираке и ликвидировать баллистические ракеты. На этот шаг Иран едва ли добровольно согласится.

Если Трамп в самом деле ищет поддержки у России, Москве не следует ее отвергать. Во-первых, Россия заинтересована в прекращении агрессии против своего стратегического партнера в лице Ирана, а без участия США в дипломатии это невозможно. Во-вторых, посредническая услуга может укрепить карты России на переговорах вокруг Украины, заставив Трампа сильнее лоббировать "дух Анкориджа" перед Европой и Украиной.