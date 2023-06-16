Что Эрдоган хочет сказать Путину?

В Турции теперь уже официально ждут визита Владимира Путина. О чем с ним хотели бы поговорить в Анкаре и может ли Эрдоган предложить что-то новое по Украине?

Мир движется к многополярности

Украинский кризис приводит не только к территориальным изменениям, но и меняет мировой порядок. Еще вчера мало кем замечаемые Эмираты играют посредническую роль. На встрече в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу Мухаммеда бен Заида за содействие возвращению российских военнопленных. С другой стороны - Пакистан, страна, которая традиционно была в орбите британского, а потом американского влияния. Несмотря на угрозы санкций, Пакистан даже увереннее, чем более мощная Индия, идет на контакт с Россией. Форин Полиси уже не знает, как прийти в себя после того, как Пакистан заявил о желании на треть покрыть свои потребности в нефти за счет России. Да и в целом на Петербургский международный экономический форум приехали представители 130 стран мира. На "изоляцию" России, о чем твердит Запад, это не похоже.

В целом мы наблюдаем сейчас укрепление многополярного мира. Такой тренд мы чувствуем не только по поведению не-Запада, но и Запада. Не зря президент Франции Эммануэль Макрон напрашивался на участие в саммите БРИКС в Южной Африке. И канцлер ФРГ Олаф Шольц, и Макрон меняют позиции по Украине. Да, наращивая поставки, но говорят о желании вести диалог с Кремлем. Возможно, не самый первостепенный аргумент, но последнее заявление аксакала американской дипломатии Генри Киссинджера может выступать своеобразным барометром настроений к западу от Львова. В интервью "Блумбергу" экс-госсекретарь сказал, что отношения России и Европы должны строиться на консенсусе и Россию не следует доводить до состояния "обиженного бессилия", то есть загонять в геополитический угол, поскольку это "приводит к дополнительной напряженности".

Место Турции в многополярном мире

В этих новых реалиях шансы тех стран, которые действительно хотят урегулирования украинского конфликта, выше. Турция вместе с Беларусью выступила одним из первых миротворцев. Однако из-за развития ситуации на фронте усилия Анкары сошли на нет. В прошлом месяце и более ранее время Турция была поглощена своими внутренними проблемами - от землетрясений до выборов. Сейчас наступил относительный порядок, Реджеп Тайип Эрдоган остался президентом и укрепляет свою власть. Значит, на внешней арене он может действовать так же уверенно, как и раньше.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, визит Владимира Путина в Турцию стоит на повестке дня, хотя пока нет конкретных дат, места и самой повести встречи с Эрдоганом. Между Россией и Турцией сейчас еще больше проектов. К АЭС "Аккую", "Турецкому потоку" и С-400 прибавились зерновая сделка, газовый хаб и параллельный импорт. Открывается туристический сезон. Но при всем багаже двусторонних вопросов, скорее всего, если встреча состоится, украинская тема тоже будет затронута. Эрдоган наверняка продолжит играть посредническую роль, особенно в условиях, когда контрнаступление ВСУ идет не по плану и не достигает своих целей.

Позиции Турции по Украине остаются сильными не только потому, что она одна из сильнейших стран Черноморья, не только из-за фактора Босфора (где не могут проходить натовские корабли), но и так как сейчас идет обсуждение принятия Украины в НАТО. Вряд ли Эрдоган, придающий большое значение отношениям с Россией, пустит в альянс Украину, если не пускает туда даже Швецию. Гиперболизировать значение Турции в украинском вопросе не стоит, но при определенных обстоятельствах Анкара сохраняет статус главного посредника и миротворца.