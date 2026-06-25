Чего ждать в диалоге России и США этим летом?

Внутренняя конъюнктура США требует сегодня от президента Дональда Трампа демонстрировать исключительно силу на международной арене, и эта цель способна поставить на паузу российско-американскую нормализацию на весь остаток лета, ожидает американист Владимир Васильев.

Провал американских планов по Ирану может мотивировать Администрацию Дональда Трампа на более жесткую линию в отношении России, несмотря на сохранение интересов Вашингтона по привлечению Москвы на свою сторону в стратегическом противостоянии США с Китаем, – и ключевым препятствием для конструктивной работы по нормализации российско-американских отношений остается украинский конфликт. Об этом, анализируя текущее состояние диалога России и США, в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Что случилось с "духом Анкориджа"?

Прежде всего американист объяснил причины недавних заявлений помощника президента России Юрия Ушакова, главы МИД РФ Сергея Лаврова и его заместителя Сергея Рябкова о нарушениях американской стороной договоренностей по украинскому урегулированию, достигнутых между президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом во время визита российского лидера на Аляску 15 августа прошлого года.

"Внутриполитическая ситуация США складывается так, что в настоящее время администрации Трампа стало неудобно проводить тот курс на сближение с Россией, какой она организовала в прошлом году. В основу пресловутого "духа Анкориджа", то есть соглашений, принятых в диалоге Путина и Трампа на Аляске, был положен принцип равноправия: давайте договариваться между собой, исходя из обоюдных интересов. Именно этот смысл равенства России и США в диалоге вкладывается Москвой в понимание "духа Анкориджа". И именно от него сейчас приходится отказываться американцам", - сообщил он.

"Мы видим, что США переходят к поощрению силового давления на Россию в украинском конфликте, присоединяются к европейской позиции о необходимости принудить Москву к мирным соглашениям либо к чему-то еще. Этот новый курс Белого дома просматривается уже вполне определенно. Скорее всего, он связан с неудачей США в иранском конфликте: текущая промежуточная сделка с Ираном, зафиксированная в меморандуме о взаимопонимании, трактуется не только оппонентами Дональда Трампа в Демократической партии, но в целом американским истеблишментом как проявление слабости – и лично Трампа, и Америки. Из-за этого для Трампа становится неприемлемо вести себя в отношении России так, чтобы это тоже было принято за слабость", - обратил внимание Владимир Васильев.

Интересы Трампа в России

Однако такой подход лишь создает Белому дому новые проблемы, поскольку не приближает к достижению главной цели. "Сегодня Вашингтону выгодно действовать с позиции силы в контактах с Москвой при том, что глобальная задача Администрации Трампа не изменилась: ей нужно как-то перетянуть Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем, нейтрализовав антипатии Запада (с обеих сторон), чтобы начать уже более активно разворачивать антикитайское направление. Более того, эта задача встает все острее, поскольку в США сейчас уже где-то каждый второй экспертный комментарий фиксирует, что и от войны с Ираном, и от украинского конфликта, и в целом от всех международных неурядиц стратегически, в долгосрочной перспективе выигрывает Китай. Китай ни во что не вмешивается, и потому ничего не теряет, в отличие от США, завязших в своих и чужих вооруженных конфликтах", - отметил политолог.

"Это уже стало рефреном в американском информационном поле: США определили свою стратегию как сдерживание Китая, но не предпринимают в этом направлении ровным счетом ничего, следовательно, они наносят сами себе стратегическое поражение. Новейшие данные показывают, что Китай уже сильно опережает США в области искусственного интеллекта – яркое свидетельство того, как Вашингтон застрял во второстепенных для него внешнеполитических задачах вместо того, чтобы достигать своих основных целей. Именно здесь у Трампа кроется основная головная боль. Однако конъюнктурно, из-за негативного восприятия американскими политиками иранской сделки, ему приходится искать, где бы проявить силу перед демократами, и к большому сожалению сейчас он выбирает для этого Россию", - подчеркнул Владимир Васильев.

Возврат к подходам Байдена

В связи с этим произошел откат к российской политике Администрации Джозефа Байдена, когда прогресс в нормализации отношений ставится в зависимость от исхода украинского конфликта. "С самого начала украинского конфликта подходы США были едины: главная проблема в отношениях с РФ – Украина, и сначала нужно решить ее и только потом восстанавливать связи. В Анкоридже руководство России предложило совершенно иной подход: Украину выводим за скобки и занимаемся нормализацией наших двусторонних отношений, независимо от развития украинского конфликта. Какое-то время совершались попытки работать в этом ключе, но сейчас США уже не хотят так действовать", - сказал американист.

"Вернулись уже привычные требования Вашингтона: сначала нужно решить проблему Украины, и после этого станет возможным говорить обо всем остальном. Пока эта проблема не решена, США не готовы заниматься какой бы то ни было иной российско-американской повесткой дня. России необходимо на это возвращение к подходам Байдена реагировать. Пока что в заявлениях Юрия Ушакова, Сергея Лаврова и Сергея Рябкова зафиксировано, что Москва видит эту перемену в американском курсе", - продолжил он.

"Если начать поддаваться на силовое давление, это создаст основу для его усиления. Поэтому возможен симметричный отказ РФ от "духа Анкориджа", поскольку мы не приемлем разговор на языке ультиматумов и готовы вести переговоры только на равноправной основе. Пока по заявлениям наших дипломатов мы можем судить о том, что Москва хотела бы сохранения анкориджских соглашений и возвращения к ним Вашингтона. В США это могут принять за проявление слабости, поскольку, видя нарушение договоренностей с американской стороны, мы не отказываемся от них – похожая ситуация уже была вокруг "Минска-2"", - добавил Владимир Васильев.

"В таких обстоятельствах перспективы нормализации контактов США с Россией стали намного более туманными и неопределенными, чем прежде. Ситуация довольно сложная и у нас, и в США. Дональду Трампу ни в коем случае нельзя показывать, что он действует на международной арене с позиции слабости, иначе его рейтинги будут падать еще ниже – при том, что уже сейчас нарастают ожидания поражения республиканцев на промежуточных выборах", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.