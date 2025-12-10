Азербайджан построит АЭС

Министр энергетики Азербайджана заявил о том, что Баку намерен развивать атомную энергетику, которая станет одним из компонентов энергетического баланса страны.

Азербайджан принял решение включить в энергетический баланс атомную энергетику, такое заявление сделал глава энергетического ведомства страны Парвиз Шахбазов в ходе проведения панельной сессии по энергетике Анталийского дипломатического форума.

Как подчеркнул министр, Баку рассматривает ее как важный элемент будущего энергобаланса в свете повышенного спроса на электроэнергию.

Он отметил, что страна переходит к новой модели обеспечения энергетической безопасности.

"Мы будем обеспечивать ее (энергетическую безопасность – ред.) не только за счет углеводородов, но и за счет электроэнергии, включая возобновляемые источники"

– Парвиз Шахбазов

Глава министерства энергетики Азербайджана спрогнозировал, что в ближайшем будущем можно ожидать повышение спроса на электроэнергию примерно в три раза.

"Поэтому, на наш взгляд, разумный энергетический переход предполагает сочетание природного газа, возобновляемых источников и атомной энергетики. Именно это, по нашему мнению, станет основой будущего глобального энергоснабжения"

– Парвиз Шахбазов

Также он подчеркнул, что политика, намеченная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предполагает развитие всех видов энергии несмотря на то, что страна производит нефть и газ.

Шахбазов заявил, что в ближайшие годы в Азербайджане будет развивать до 8 ГВт возобновляемых мощностей, некоторые из них (около 2 ГВт) уже к следующему году станут частью внутренней энергосистемы.

"Остальные мощности будут развиваться в последующие годы и экспортироваться – так же, как мы делали это с нефтью и делаем сейчас с газом"

– Парвиз Шахбазов

Министр отметил, что от экспорта нефти Азербайджан не откажется, при этом стремясь в будущем использовать все источники энергии.

Основными составляющими энергетического баланса страны станут: природный газ, возобновляемые источники и атомная энергетика.

Для реализации этих целей Азербайджан продолжит развивать энергетические связи, заключил Парвиз Шахбазов.

Кто построит АЭС в Азербайджане?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что наиболее логичным исполнителем проекта АЭС в Азербайджане является российская корпорация "Росатом".

"Дело не только в том, что "Росатом" – один из крупнейших игроков на рынке проектирования, строительства и эксплуатации АЭС, но и в том, что у "Росатома" оптимальное соотношение цены и технологий. Не зря корпорация является мировым лидером по количеству зарубежных проектов. Заказчики всегда могут приехать в Россию (и не только в Россию) и посмотреть, как работают построенные "Росатомом" электростанции", - прежде всего сказал он.

"Стандартный зарубежный проект, который предлагает "Росатом" – это реактор ВВЭР 1200, он действует на Воронежской АЭС и в Беларуси, а в Турции строится на АЭС "Аккую". Но необязательно строить именно ВВЭР 1200, у "Росатома" широкая номенклатура мощности электростанции: корпорация может построить и малую АЭС на 400 МВт, и среднюю на 1000 МВт. Фактически, "Росатом" в состоянии возводить любые реакторы, какие заказывают клиенты", - продолжил Игорь Юшков.

"Если прежде "Росатом" приходил на проекты со своими деньгами, строя за российский государственный кредит, то сейчас таких возможностей меньше из-за дефицитного бюджета РФ. Но при готовности Азербайджана строить АЭС за свои деньги "Росатом" сделает это на всех обычных условиях, по каким работает во всем мире, и не будет никаких проблем. Важное конкурентное преимущество российской корпорации – реализация проектов полного цикла: не только стройка, но и эксплуатация АЭС, включая поставки ядерного топлива и ремонт", - обратил внимание Игорь Юшков.

"Таким образом, по технологическим основаниям предложение "Росатома" может быть наиболее конкурентоспособным. Как правило, устраивается конкурс на проект строительства АЭС, заявляются параметры: сколько нужно электроэнергии от атомных станций в будущем, в какие сроки нужно их построить – и дальше компании предоставляют свои предложения. На примере АЭС в Казахстане мы увидели, что "Росатом" победил в таком конкурсе, поэтому может победить и в Азербайджане", - отметил он.

"Добавлю, что "Росатом" в том числе забирает отработанное ядерное топливо на переработку, и в перспективе десятилетий, когда реакторы отработают свой срок, выводит АЭС из эксплуатации. То есть российская корпорация присутствует во всех сегментах ядерного цикла, в отличие от других компаний. Остальные компании в мире либо присутствуют в одном сегменте, как производство ядерного топлива, либо в нескольких сегментах, но кроме "Росатома" никто не присутствует во всех одновременно. Это его главное конкурентное преимущество: клиент заключает с одной компанией соглашение обо всем сразу, что более экономически выгодно, чем несколько контрактов с разными компаниями", - заключил Игорь Юшков.