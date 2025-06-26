"Ящик Пандоры" и геополитические изменения на Ближнем Востоке

Политические последствия военных действий США и Израиля на Ближнем Востоке могут внести раскол между Турцией, арабскими странами и Ираном.

Как заявил на воскресном заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя, США атакой на Иран открыли "ящик Пандоры" на Ближнем Востоке. Военные и экономические последствия военной эскалации конфликта Тель-Авива и Вашингтона с Тегераном будут обсуждать еще долго. Высока вероятность того, что точных данных мы так и не получим, потому как стороны преувеличивают свои достижения и приуменьшают собственные потери. То же самое можно сказать и о геополитических результатах, однако первые контуры поствоенного миропорядка на Ближнем Востоке уже начали обозначаться.

Иран и монархии Залива

Последним аккордом войны стали удары Ирана по американской военной базе Аль-Удэйд. Хотя урон здесь по сравнению с ракетно-бомбовыми ударами по Ирану и Израилю весьма символический, но именно здесь лучше всего прослеживаются геополитические трансформации.

Ожидаемо, монархии Персидского залива осудили действия Ирана, хотя раньше критиковали Израиль за развязывание эскалации. Этот раскол, имеющий на самом деле более глубокие корни (уходящие в противостояние шиитов и суннитов и региональное соперничество КСА/ОАЭ с ИРИ), очень вдохновил израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Накануне он заявил, что итоги операции открыли для Израиля путь к "драматическому расширению мирных соглашений" с соседними странами.

Дональд Трамп собирался осуществить расширение запущенных им в прошлый срок "Авраамовых соглашений". Действия ЦАХАЛ в Газе мешали этим планам, поэтому визит Трампа на Ближний Восток ограничился подписанием оборонных и инвестиционных соглашений с монархиями Залива. Но сейчас все может снова поменяться. Израиль уже сам предлагает нормализовать отношения с Сирией, где свергнута проиранская власть, и Ливаном, где "Хезболла" ослаблена и теряет политические позиции.

С другой стороны, может наметиться охлаждение отношений Ирана с Катаром и Турцией. Доха уже пригрозила ответить на удары по своей территории, неважно, были ли они нанесены по американцам или нет. Конечно, маленький Катар не будет вступать в войну, но еще недавно партнерские отношения с Ираном, из-за которых КСА и другие арабские страны объявляли Дохе блокаду, под большим вопросом. Сейчас мало кто вспоминает, что Иран вместе с Турцией поддержал Катар во время той блокады.

Что касается Анкары, то Реджеп Тайип Эрдоган осудил любые нападения, нарушающие суверенитет Катара - это недвусмысленный сигнал Тегерану. Израиль здесь тоже может быть доволен, так как Дональду Трампу как будто удалось стравить региональных соперников Тель-Авива.

С кем теперь будет Иран?

Сам Иран оказался перед достаточной сложной дилеммой. Как себя дальше вести с Западом по переговорам вокруг ядерной программы, а также как выстраивать новые контакты с соседними странами? Изоляция опасна, но диалог с США уже не вызывает доверия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал понять, что Ирану придется скорректировать свою послевоенную дипломатию с учетом позиций всех стран, какие они занимали во время войны с Израилем.

Россия, Китай и Пакистан могут быть спокойны - им Тегеран благодарен за поддержу. А что насчет арабских маонархий, Турции, ЕС и США? Иранский министр отметил, что военные базы США в регионе сыграли роль в поддержке Израиля без ведома стран, где они находятся. Речь, очевидно, идет об ОАЭ, КСА, Иордании, Катаре и Бахрейне. Но освобождает ли такая ситуация их от ответственности? В Иране пока еще не решили, как ответить на этот вопрос.

27 июня пресс-секретарь МИД Ирана, критикуя западные страны, не обошел вниманием Германию. Канцлер Фридрих Мерц, который призвал к смене режима в Иране, оскорбил народ Германии, поддержав Израиль, сказал Эсмаил Багаи. К Франции претензии у Тегерана меньше, поскольку президент Эммануэль Макрон чуть ли не единственный отговаривал США и Израиль от атак на ИРИ.

Под удар могут попасть и, казало бы, нейтральные международные организации. Рвать с МАГАТЭ иранцы не собираются, но Аракчи сказал, что "с этого момента наши отношения с агентством приобретают новую форму". Сотрудничество с организацией, несмотря на резолюцию Меджлиса, не заблокировано, но оно остается на усмотрение верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Напомни, что перед началом войны МАГАТЭ впервые обвинил Иран в нарушении своих обязательств по обогащению урана. По информации Reuters, МАГАТЭ не получил от Ирана уведомлений о прекращении сотрудничества.

Иран и США

Немаловажный вопрос - как дальше будут строиться американо-иранские отношения? Трамп доволен "уничтожением" ядерной программы Ирана. Тегеран уже признал причинение ей значительного ущерба. Белый дом хочет дальше разговаривать с Ираном при новых выгодных для себя условиях, что называется, с позиции силы. Трамп не исключил повторения новых ударов, если Иран будет вести себя "неправильно".

Характерно, что Аббас Аракчи не объявил о прекращении дипломатии с Вашингтоном, но сказал, что удары США усложнили дальнейшие переговоры, и "соглашение не может быть достигнуто так легко, как раньше". То есть выходит, несмотря на агрессию, Иран еще готов говорить с Трампом. Американская администрация пытается сейчас задобрить Иран: по данным CNN, обсуждается помощь Исламской Республике в $30 млрд на мирную ядерную программу за счет стран Персидского залива. Как раз Иран намекал на компенсацию за ущерб по ядерной программе.

Что касается России, то она проявила поддержку Ирану, но не будет как-то мешать его переговорам с США, несмотря на всю критику их поведения на Ближнем Востоке. Тем более Москва сама ведет диалог с Вашингтоном по Украине. Дата проведения следующих переговоров по Украине в Стамбуле должна скоро определиться. 26 июня замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Турции в Москве Танжу Билгич обсудили эскалацию в регионе. У Москвы и Анкары, вдобавок к стамбульским переговорам, появился еще один повод для сверки часов и дипломатической координации, что точно не устраивает Израиль и немного раздражает США, стремящихся вернуть Турцию в орбиту влияния НАТО.

Геополитические трансформации на Ближнем Востоке после последней эскалации, очевидно, ускорились и будут принимать все более ясные очертания. Однако говорить о каком-то линейном и трендовом развитии сложно. Конфликты в Газе, Ливане и Сирии с учетом потенциальной нестабильности перемирия между Израилем и Ираном в одночасье могут перетянуть чашу весов то в одну, то в другую сторону. Ситуацию, безусловно, будут менять и возможные внутриполитические изменения в странах региона.