Ахмадинежад 2.0: Как враг Запада внезапно стал его главной надеждой?

Михаил Богданов

Утечки New York Times о тайном плане США и Израиля по освобождению бывшего президента Ирана из-под домашнего ареста взрывают логику Ближнего Востока. Но если отбросить эмоции, за этим стоит холодный цинизм вашингтонских стратегов: им не нужен реформатор, им нужен управляемый хаос.

Первая неделя гипотетической войны с Ираном. Израильские F-35 бомбят комплекс КСИР на юго-востоке Тегерана. Цель – не ядерный объект, а помещение, где уже несколько лет под домашним арестом томится бывший президент Махмуд Ахмадинежад. Тот самый, который отрицал Холокост и обещал стереть Израиль с лица земли. Его конвоиры из КСИР должны погибнуть, а сам он – быть доставленным в «альтернативное правительство». План не сработал: Ахмадинежад был ранен, выжил, но, по данным NYT, разочаровался в плане смены режима.

Почему человек, которого Запад клеймил ровно теми же словами, что и аятолл, вдруг стал их спасением? Почему американцы всерьез рассматривали его кандидатуру на пост верховного лидера Ирана, должность, которая даже по конституции ИРИ требует духовного сана, а не инженерного диплома?

Анатомия абсурда

В 2005–2013 годы посты Ахмадинежада в соцсетях были готовыми триггерами для дипломатических скандалов. И вдруг он превращается в «человека изнутри», которого глава «Моссада» Давид Барнеа считает идеальным преемником аятоллы Хаменеи. Как это возможно?

Утечка NYT (со ссылкой на израильских и американских чиновников) рисует картину, от которой у любого ираниста зачешутся руки написать диссертацию. План предусматривал упорядоченные действия:

первый удар Израиля по объектам ПВО и казармам КСИР точечный удар по резиденции верховного лидера (с высокой вероятностью его убийство) вторжение курдских сил с севера (прокси-армия, подготовленная ЦРУ) освобождение Ахмадинежада для провозглашения временного правительства национального спасения.

Барнеа, по данным источников, до сих пор считает, что это сработало бы. Вопрос: на чем основана эта уверенность, если сам Ахмадинежад после ранения вышел из игры? Ответ лежит больше в плоскости психологии, чем политики.

Портрет идеального марионеточного лидера

Почему не Рухани? Не Зариф? Не кто-то из реформаторов, кого Запад лицемерно хвалил при жизни? У реформаторов есть народная база, связи в бизнес-элите, а главное – они понимают сложный баланс между КСИР, духовенством и базарами. Марионетка с собственной поддержкой – это уже не марионетка. Это партнер, который начнет торговаться.

Ахмадинежад же к 2026 году представлял собой идеальный политический труп:

После второго срока он поссорился с аятоллой Али Хаменеи публично. Верховный лидер обвинил его в принадлежности к «девиантному течению» (айрат), близкому к мистицизму и эсхатологии.

Элиты КСИР и духовенства объявили ему бойкот.

С 2017 года он находился под фактическим домашним арестом, без доступа к СМИ, без фракции в парламенте.

Для аналитиков ЦРУ это был идеальный профиль:

нулевая самостоятельная легитимность – без американских штыков он не удержится и дня

нарциссическое расстройство личности – он искренне верит в свою божественную избранность (не раз заявлял о «нимбе света» над головой во время выступления в ООН)

полное отсутствие союзников внутри – значит, не сможет создать коалицию против кураторов.

Сравните с классикой жанра: на политической сцене Ирака начала 2000-х был Ахмад Чалаби. Тот же профиль – эмигрант-фантазер, которого Пентагон привез на броне, чтобы тот провозгласил «новый Ирак». Чалаби продержался год, разворовал миллиарды и исчез. Но для США это был полезный срок: он легитимизировал вторжение, отвлек внимание от Вашингтона и рассорил шиитов друг с другом.

Ахмадинежад – иранский Чалаби, только с атомной бомбой в перспективе. Идеальный троянский конь, которого не жалко потерять.

Иранская социология власти

Но есть нюанс, который западные стратеги традиционно игнорируют: институт верховного лидера (рахбар) – это не президент США и даже не король Саудовской Аравии.

Велаят-е факих («правление правоведа») предполагает, что верховный лидер – это высший духовный авторитет, прошедший десятилетия учебы в Куме, получивший иджазу (разрешение) на иджтихад – самостоятельное вынесение религиозных решений.

Ахмадинежад по образованию инженер-строитель. Согласно иранской конституции, он вообще не может быть верховным лидером. Для этого нужно менять Основной закон под бомбами.

Именно это и входило в план: сломать систему через невозможного кандидата. США нужен был не новый лидер, а раскол внутри КСИР – часть Корпуса, ориентированная на прагматизм, должна была вцепиться в горло духовной элите.

ЦРУ посчитало, что иранское общество настолько устало от санкций и подавления протестов, что примет любую смену власти, если та принесет отмену санкций и возврат к нефтяному экспорту. Иранцы устали, но не настолько. В иранском культурном коде доверие к рахбару (даже критическое) базируется на сакральной легитимности. Ставленник, которого привезли на «Израильских авиалиниях», будет воспринят не как освободитель, а как смутьян.