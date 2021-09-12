Почему за голову шпионки ФБР в Иране дают жалкие 200 тысяч долларов?

Михаил Богданов

ФБР объявило награду за информацию, которая приведет к задержанию Моники Уитт — бывшего агента американской контрразведки, бежавшей в Иран в 2013 году и заочно осужденной за шпионаж в пользу этой страны.

«Я — Сноуден, только хуже»

Моника Уитт — бывший агент ФБР, работавшая в контрразведке и имевшая доступ к методам слежки за иранскими оперативниками, базам данных двойных агентов и кодовым названиям программ Пентагона. В 2013 году она исчезла, а позже объявилась в Тегеране. Заочно ее осудили по статье о шпионаже: Уитт раскрыла кодовое имя и оперативные цели одной из секретных программ Пентагона, а также помогала иранским оперативникам разрабатывать способы ухода от наблюдения со стороны ее бывших коллег из ФБР.

Сама Уитт избрала линию защиты, характерную для западных разоблачителей. Она сравнила себя с Эдвардом Сноуденом, заявляя, что тоже вскрыла незаконную слежку «глубинного государства» и заплатила за это свободой. Однако эта аналогия хромает по всем статьям. Сноуден передал журналистам массивы данных о глобальной прослушке, но он не раскрывал имен действующих агентов и не сотрудничал с иностранными спецслужбами против собственной страны. Уитт же, по версии следствия, напрямую помогала спецслужбам враждебного государства нацелиться на своих бывших сослуживцев. Разница между ними колоссальна: это разница между журналистом, опубликовавшим утечку, и перебежчиком, который показывает врагу, где у дзота амбразура.

Уитт осознавала эту разницу, потому и просилась не в любую нейтральную страну, а именно в Россию — туда, где по законам 2020-х перебежчиков из американских спецслужб не выдают. Но Москва ей в итоге отказала, и причины этого отказа лежат в плоскости холодного геополитического расчета, а не идеологической солидарности.

Сколько стоят шпионы в Иране и США?

Чтобы понять масштаб унижения, заложенный в 200 тыс. дол., надо посмотреть, как американские и иранские власти оценивают человеческий материал в разведывательных играх:

За лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена предлагали 25 млн дол., столько же — за его преемника Аймана аз-Завахири

За лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади на момент активной фазы охоты назначали 10 млн

За информацию об иранском генерале Касеме Сулеймани еще при его жизни предлагали 10 млн

За информацию о местонахождении Рамзи Юсефа, организатора теракта во Всемирном торговом центре в 1993 году, ФБР предлагало 2 млн

Сноуден, которого США формально обвиняют не в шпионаже, а в несанкционированном разглашении секретной информации, был оценен в миллион долларов.

На этом фоне награда в 200 тыс. за шпионку, которая могла способствовать аресту и казни завербованных ЦРУ иранских агентов, выглядит почти оскорбительной. Это уровень беглого наркоторговца средней руки или технического специалиста, прихватившего с собой несколько коммерческих баз данных.

Иранский подход к оценке человеческого капитала прямо противоположен. Тегеран никогда не назначает наград за головы американских шпионов, предпочитая ловить их и использовать в качестве разменной монеты:

В 2016 году Иран освободил 5 американцев в обмен на снятие санкций с 14 банков и 1,5 млрд наличными. В пересчете на одного человека это составило около трехсот миллионов долларов.

В 2023 году Тегеран отпустил 5 американцев в обмен на разблокировку 6 млрд дол., замороженных в Южной Корее. Даже с поправкой на то, что деньги формально предназначались для гуманитарных целей, получается более миллиарда долларов за пятерых.

Иными словами, Иран торгуется десятками и сотнями миллионов долларов за одну голову, а США предлагают жалкие 200 тыс. за информацию о женщине, которая уже 12 лет находится в Тегеране под защитой КСИР. Циничный вывод из этого сравнения очевиден: американцы сами не верят, что когда-нибудь увидят Уитт в наручниках. Это не попытка реальной поимки, а галочка в отчетности перед конгрессом, бюрократический ритуал, позволяющий ФБР сказать: «Мы сделали все возможное».

Что сделала Уитт и какова реальная цена ее предательства?

По открытым частям обвинительного заключения, которые просачивались в СМИ через меморандумы 2017–2019 годов, Уитт совершила несколько преступлений:

Раскрыла кодовое название и стратегические цели секретной программы Пентагона, направленной на идентификацию иранских агентов в третьих странах через цифровые отпечатки. Передала иранцам методы контрслежки — практические знания о том, как иранскому оперативнику понять, что он находится под колпаком у ФБР, и как легально покинуть Турцию или ОАЭ, избежав ареста. В 2014–2015 годах Уитт помогла идентифицировать по меньшей мере двух иранцев, завербованных ЦРУ. Оба были арестованы и казнены. Именно этот пункт превращает Уитт в глазах Лэнгли из разоблачительницы в полноценного убийцу. Для ФБР она не диссидент и не правозащитник, а прямой пособник гибели людей, которые работали на американскую разведку.

Но даже при таком тяжелом наборе обвинений награда за ее поимку остается смехотворно низкой. Т.е. Вашингтон не рассматривает Уитт как реальную оперативную цель. С ней уже ничего нельзя сделать, она находится вне досягаемости, и любые серьезные деньги на ее поиск будут просто выброшены на ветер.

Трофей, обуза или забытый экспонат

Для Тегерана Моника Уитт долгие годы была идеальным трофеем. Иран любит демонстрировать перебежчиков из западных спецслужб, и случай Уитт давал уникальную возможность: женщина-агент ФБР добровольно перешла на сторону врага. Это работало против нарратива о всемогуществе американских спецслужб. Однако с 2013 года прошло более 10 лет, и вся разведывательная ценность Уитт стремится к нулю. Технологии контрслежки сменились трижды, кодовые имена программ переименованы, а люди, которых она могла сдать, либо мертвы, либо выведены из оперативных сетей. Сегодня Уитт — обуза для иранских спецслужб. Содержать ее стоит денег и постоянного внимания эскадронов безопасности КСИР. Идеологический эффект от ее присутствия исчерпан — она появляется в иранских государственных СМИ раз в полгода, и каждый следующий выпуск вызывает все меньше интереса.

Если бы американцы действительно хотели ее вытащить, они предложили бы миллион любому члену КСИР, который рискнет переправить ее в Турцию или какую-либо третью страну. Но они не предлагают. Значит, не хотят. Иранцы прекрасно читают этот сигнал.

Словом, Уитт никогда не будет выдана, но и активно использоваться не будет. Она попала в «серую зону» — слишком ценна для казни (убивать ее смысла нет, пропагандистский эффект от ее смерти для Ирана отрицательный) и слишком бесполезна для серьезного обмена.